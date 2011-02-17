Госветслужба предлагает Кабмину отсрочить ограничение применения кетамина

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины предлагает Кабинету министров оторочить норму об ограничении применения кетамина, который широко используется в ветеринарной врачебной практике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Госветслужбы Владимир ГОРЖЕЕВ на пресс-конференции в Киеве.

"Отсрочка нужна для того, чтобы на сегодняшний день правоохранительные органы не задавали вопрос к ветеринарам. Отсрочка нужна для того, чтобы обсудить и потом принять правильное, взвешенное решение, чтобы реально решить этот вопрос, чтобы не страдали ни люди, ни животные", - сказал В.ГОРЖЕЕВ.

По его словам, правительственное постановление №4 от 5 января 2011 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 6 мая 2000 г. №770 и от 10 октября 2007 г. № 1203", согласно которому кетамин был включен в перечень психотропных веществ, на подготовительном этапе не согласовывался с Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины.

"Это постановление нас "обошло". С нами не советовались", - добавил первый заместитель председателя Госветслужбы.

В то же время В.ГОРЖЕЕВ отметил, что правительство не запретило использование кетамина. "Каждое юридическое лицо может получить лицензию на применение наркотических и психотропных веществ и работать с кетамином. Но есть врачи-ветеринары, которые работают по лицензии физического лица, а законодательство государства не позволяет выдавать такую лицензию физическому лицу. Практически это значит, что врачу-ветеринару, который предоставляет свои услуги в сельской местности, не с чем работать", - уточнил он.

По его словам, в Украине кетамин является единственным сертифицированным препаратом для проведения общей анестезии в ветеринарной практике.

В свою очередь, ветеринары-практики сообщили, что по этой причине сейчас вынуждены откладывать плановые операции животным. "Плановые операции можно отложить до урегулирования вопроса, но как быть, когда к нам попадает животное с травмами и нужна немедленная операция? Нет других анестетиков, которые сертифицированы в Украине", - заявил член правления Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Украины, директор ветеринарной клиники Антоль ЛЕВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 января 2011 года включил кетамин в перечень психотропных веществ, обращение которых ограничивается.

С момента публикации постановления, чтобы применять в лечебной практике препараты с содержанием кетамина, врачам необходимо получить дополнительную лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Одновременно правительство внесло изменения в порядок использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

24 января Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой решить применение кетамина в ветеринарной практике.

"Опираясь на опыт европейских стран, для недопущения паралича легальной ветеринарной практики в Украине, мы обратились с просьбой вмешаться в ситуацию и остановить действие постановления Кабмина №4 от 5 января 2011 года и дать поручение Кабмину внести изменения в это постановление в части отсрочки вступления его в силу, по меньшей мере, на 90 дней и переходного периода, на протяжении которого лицензированным ветеринарным врачам разрешалось бы использовать препараты на основе кетамина до момента получения ими необходимых разрешительных документов", - говорится в письме.

Также ассоциация считает целесообразным обязать правоохранительные органы прекратить преследование врачей ветеринарной медицины за невыполнение требований вышеупомянутого постановления и дать поручение централизованно, в частности с привлечением ассоциации, обеспечить ветеринарные клиники информацией, которая бы детально объясняла порядок получения необходимых разрешительных документов.