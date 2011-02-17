Главное на 17 фераля (вечер)

Транспорт

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно дорожно-транспортных происшествий и выплаты страхового возмещения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 329 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что лицо, гражданско-правовая ответственность которого застрахована, освобождается от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, при условии, что участники ДТП воспользовались правом совместно составить сообщение об этом происшествии в соответствии с Законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Размер страхового платежа по одному внутреннему договору страхования уменьшается на 50% при условии, что страхователем является гражданин Украины - участник войны, инвалид II группы, лицо, пострадавшее вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенное к I или II категории, пенсионер, а транспортное средство имеет рабочий объем двигателя до 2500 см кубических включительно и принадлежит этому гражданину на праве собственности.

Внутренние договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности заключаются сроком на один год. Заключение внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на срок меньше, чем один год, но не меньше, чем на 15 дней, допускается исключительно относительно транспортных средств: незарегистрированных - на время до регистрации, временно зарегистрированных - на время до постоянной регистрации, зарегистрированных на территории иностранных государств - на время пребывания на территории Украины.

Международный договор "Зеленая карта" может заключаться на срок 15 дней, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев или один год.

Договором внутреннего страхования в течение срока его действия может быть определен период использования транспортного средства, который не может составлять меньше шести календарных месяцев.

При заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности страховщик обязан бесплатно выдать страхователю специальный знак, который утверждается Уполномоченным органом по предоставлению Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), и бланк сообщения о ДТП установленного МТСБУ образца, а также перечень представителей страховщика, уполномоченных выполнять функцию такого страховщика относительно проработки претензий в Крыму, областях, Киеве и Севастополе.

В случае потери или использования бланка сообщения о ДТП страховщик на основании письменного заявления страхователя обязан бесплатно выдать ему новый бланк такого сообщения.

Министерство внутренних дел планирует к концу года создать единую базу данных автомобилей для прохождения техосмотра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сегодня во время заседания Общественного совета при МВД.

«Думаю, до конца этого года мы создадим единую базу данных на все автомобили», - сказал он, пояснив при этом, что, кроме данных о владельце, о транспортном средстве, в нее будет вноситься информация о выписке водителям штрафов и его оплата.

По словам А.МОГИЛЕВА, после этого необходимо создать сеть станций, имеющих диагностическое оборудование, которые без участия ГАИ будут проводить техосмотр. Как отметил министр, предлагается во время ТО проверять тормозную систему, рулевое управление, топливную систему, световые приборы, степень тонирования стекол.

«Отменять техосмотр, согласно европейским нормам, вообще нельзя… Он должен быть в соответствии с подписанной нами Международной конвенцией”, - подчеркнул А.МОГИЛЕВ.

Министр сказал, что на специальных станциях, которые водитель будет вправе сам выбирать при прохождении ТО, планируется установить автоматическую фотофиксацию транспортного средства с последующей отсылкой информации в базу данных о том, что данное транспортное средство прошло техосмотр.

При этом на станции сотрудники будут иметь доступ к базе данных и смогут проверить, применялись ли к водителю штрафные санкции и были ли они погашены. В противном случае до оплаты штрафа талон о прохождении техосмотра владельцу выдаваться не будет.

Как отметил А.МОГИЛЕВ, данная превентивная мера станет своеобразным дисциплинирующим фактором для проштрафившихся водителей.

Министр также проинформировал, что МВД предлагает внедрить следующую периодичность проведения ТО, предусмотренную директивой 96/96/ЕС: для легковых автомобилей, зарегистрированных на физических лиц, до 3-х лет эксплуатации обязательный контроль не проводится; автомобиль, который эксплуатируется от 3 до 15 лет, должен проходить ТО каждые два года; автомобиль свыше 15 лет – ТО ежегодно.

Кроме того, легковые автомобили юридических лиц и грузовые автомобили независимо от форм собственности грузоподъемностью до 3,5 тонн до 2-х лет эксплуатации не должны проходить обязательный контроль, а в дальнейшем обязаны проходить его ежегодно.

В тоже время грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн, автомобили такси независимо от срока эксплуатации и формы собственности, должны проходить ТО ежегодно. Что касается автобусов и транспортных средств, перевозящих опасные грузы, то они должны проходить ТО дважды в год.

Министерство внутренних дел Украины подготовило законопроект об отмене талона к удостоверению водителя, поскольку необходимости в его использовании уже давно нет.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Так, законопроектом предусмотрено внесение изменений в ст. 15 Закона Украины «О дорожном движении». По новой редакции, право водителя на управление транспортным средством подтверждается лишь водительским удостоверением.

Также соответствующие изменения относительно мер административного воздействия за отсутствие у водителя талона к удостоверению планируется внести в отдельные статьи Кодекса Украины об административных нарушениях.

Как отметили в ДСО, такие действия необходимы для постепенного приведения законодательной базы Украины в сфере безопасности дорожного движения к мировым стандартам и позволят уменьшить количество документов, необходимых водителю для управления транспортным средством.

Россия стремится к созданию совместной корпорации по управлению Керченским проливом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы стремимся к совместному с Украиной управлению судоходством в Керченском проливе и его взаимовыгодному экономическому использованию путем создания совместной корпорации», - заявил А.ЛУКАШЕВИЧ.

По его словам, Россия хотела бы достичь с Украиной договоренностей по Керченскому проливу, которые гарантировали бы и обеспечивали на практике беспрепятственное прохождение судов и кораблей РФ, Украины, а также судов третьих государств в соответствии с договором от 24 декабря 2003 года. Он отметил, что переговоры по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, регулярно проводятся. В частности, 20-21 декабря 2010 года в Москве прошел 31-й раунд переговоров, а следующий намечен на 2-3 марта в Киеве.

А.ЛУКАШЕВИЧ подчеркнул, что готовится двусторонне соглашение о сотрудничестве в сфере судоходства, рыболовства, а также защиты окружающей среды.

«Что касается нашей позиции, то она основывается на известном договоре между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года и исходит из признания Азовского моря и Керченского пролива исторически внутренними водами России и Украины», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он отметил, что Россия готова разграничить Азовское море, и сейчас ведутся переговоры с Украиной по прохождению разграничительной линии.

А.ЛУКАШЕВИЧ также сообщил, что реально завершить переговоры по этому вопросу в 2011 году.

«Это реально, если обе стороны будут проявлять достаточно политической воли, прагматизма при выработке компромиссных решений», - подчеркнул А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он также отметил, что относительно слухов об уступках со стороны Украины соответствующее заявление сделал украинский МИД.

Энергетика

Верховная Рада Украины отменила раньше принятый Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый Верховной Радой 14 декабря 2010 года Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию" был заветирован Президентом.

Глава государства указал, что данный закон искусственно сужает перечень предприятий, для которых внедряется такой механизм проведения расчетов, включив в этот перечень только предприятия, которые осуществляют деятельность в объемах, превышающих уровень, установленный условиями и правилами осуществления хозяйственной деятельности.

Это вытекает из сферы действия закона предприятия теплоэнергетики с наибольшими объемами кредиторской задолженности за потребленный природный газ.

Также законом было предусмотрено, что его действие распространяется на теплоснабжающие предприятия, которым тарифы на тепловую энергию утверждены на уровне экономических обоснованных расходов с учетом рентабельности, а для проведения расчетов за потребленный газ могут быть использованы средства, не превышающие доли топливной составной в тарифах на тепловую энергию, утвержденных на уровне экономических обоснованных расходов с учетом рентабельности. Поэтому Президент предложил его отклонить.

НАК «Энергетическая компания Украины» передала находящийся в ее управлении 25,01% госпакета акций ОАО «Одессаоблэнерго» в управление Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, акт приемки-передачи блокирующего госпакета «Одессаоблэнерго» Фонду госимущества был подписан вчера, 16 февраля.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что целью передачи пакета облэнерго является его дальнейшая приватизация. В то же время он не уточнил, когда именно пакет будет выставлен на продажу и будут ли акции «Одессаоблэнерго» выставлены единым пакетом или раздроблены на ряд отдельных лотов, как это было сделано при продаже на биржах с акциями других облэнерго.

Финансы

Фонд государственного имущества Украины планирует до 25 февраля т.г. подписать с ООО «ЕСУ», дочерней компанией концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

«Я думаю, что он (договор купли-продажи – УНИАН) будет подписан не позднее 25 февраля», - сказал он.

По словам А.РЯБЧЕНКО, фонд уже получил от концерна EPIC устное подтверждение своего согласия заключить договор купли-продажи по предложенной ФГИУ цене (10 млрд. 575 млн. грн. - УНИАН).

Он отметил, что сейчас фонд ожидает официального подтверждения согласия EPIC заключить договор купли-продажи.

Председатель ФГИУ также сообщил, что в течение 35 дней после заключения договора купли-продажи фонд ожидает перечисления первой части предложенной за госпакет «Укртелекома» суммы.

После этого еще в течение 35 дней в соответствии с действующим законодательством покупатель должен будет перечислить вторую половину средств за госпакет этого телекоммуникационного предприятия.

Таким образом, в соответствии с прогнозом А.РЯБЧЕНКО, до 25 апреля ФГИУ рассчитывает получить всю сумму от продажи госпакета акций «Укртелекома».

Приватизация ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в этом году может не состояться. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, сегодня может не оказаться достаточного уровня поддержки для принятия решения о приватизации ОПЗ.

Собственник ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий нефтезавод» готов заложить 100% акций предприятия для привлечения кредита на его модернизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил почетный президент группы компаний «Континиум», контролирующей Херсонский НПЗ, Игорь ЕРЕМЕЕВ.

По его словам, собственник Херсонского НПЗ обратился к правительству Украины с предложением передать 100% акций завода в залог государству для получения госгарантий, необходимых для привлечения кредита под модернизацию предприятия.

«В таком случае государство сможет контролировать все финансовые потоки Херсонского НПЗ. В качестве альтернативного варианта мы предлагаем передать государству какой-то пакет акций Херсонского НПЗ и ввести его в состав акционеров завода», - уточнил И.ЕРЕМЕЕВ.

Он также сообщил, что в случае успешного завершения модернизации, Херсонский НПЗ в качестве сырья для производства нефтепродуктов будет использовать 70% российской нефти и 30% нефти из Азербайджана.

При этом И.ЕРЕМЕЕВ отметил, что не видит проблем с поставками сырья на Херсонский НПЗ.

Промышленность

В январе 2011 года продолжились позитивные тенденции конца 2010 года - рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в январе составил 9,3% в годовом выражении.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В сообщении указывается, что благодаря улучшению внешнеэкономической конъюнктуры рост промышленного производства в январе т.г. составил 9,7% в годовом измерении. Рост сельского хозяйства составил 5,3% в годовом измерении.

Также отмечается, что восстановление потребительского кредитования на фоне стабильного роста реальной зарплаты оказало положительное влияние на розничную торговлю, объемы которой в январе увеличились на 11,7% в годовом измерении. В январе 2011 года произошел рост объема строительных работ на 6,1% в годовом измерении.

«Рост реального ВВП в январе, по нашим оценкам, составил около 6%», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что с учетом вышеизложенного для оценки макроэкономических процессов Нацбанк продолжит исходить из оценки роста реального ВВП за 2010 год на уровне 4,5% до получения уточненной информации от Госкомстата относительно реального ВВП за 2010 год.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О стимулировании развития регионов» относительно расширения групп территорий, которые признаются депрессивными, и предоставления им такого статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 323 народных депутата из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что депрессивными признаются отдельные населенные пункты, на территории которых расположены закрытые с 1996 года угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, но не были завершены в полном объеме мероприятия по решению социально-экономических и экологических вопросов, предусмотренных соответствующими проектами ликвидации.

Реформы

Верховная Рада Украины отменила ранее принятый Закон "О сохранении оздоровительных учреждений, находящихся в государственной и коммунальной собственности".

Как передает корреспондент УНИАН, принятый 21 декабря 2010 года закон Президент ветировал. Глава государства указал, что законом предусматривается запретить органам исполнительной власти и органам местного самоуправления принимать решение о перепрофилировании (изменения основного вида экономической деятельности), отчуждения, ликвидации, передачи в залог (ипотеку) оздоровительных учреждений, находящихся в государственной и коммунальной собственности, а также принимать решение об их слиянии, присоединении, делении, преобразовании, выделении, передаче в аренду и внесении залога как взноса в совместную деятельность для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом населения.

При этом такой запрет будет касаться учреждений здравоохранения, находящихся в государственной и коммунальной собственности, основным видом деятельности которых является осуществление комплекса мероприятий социального, медицинского, профилактического, лечебного, гигиенического, спортивного, реабилитационного и воспитательного характера, направленных на улучшение и укрепление физического и психического состояния здоровья населения.

Президент заметил, что такой подход к обеспечению сохранения оздоровительных учреждений, находящихся в государственной и коммунальной собственности, противоречит Конституции Украины и не гарантирует достижения провозглашенной цели – обеспечения надлежащих условий для оздоровления и отдыха населения.

Глава государства предложил отклонить данный закон, однако за это предложение проголосовали 220 из 411 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Верховная Рада также не поддержала предложение о преодолении вето. За проголосовали 16 из 411 депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Таким образом, закон считается автоматически отклоненным.

Украина заинтересована в создании общего аграрного рынка Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с исполнительным секретарем СНГ Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ.

«Мы поддержали инициативу объявить 2011 год в СНГ годом продовольственной безопасности. Как вы помните, в рамках Содружества мы уже создавали общий аграрный рынок, пытаясь достичь такой цели, даже заключили в 1998 году соответствующее соглашение. У нас есть заинтересованность в создании общего аграрного рынка, и мы хотели бы, чтобы этот вопрос серьезно рассматривался вначале на уровне экспертов, а затем уже на уровне руководителей правительств», - сказал Н.АЗАРОВ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время намерен озвучить еще 14 реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в Одессе на заседании Регионального комитета по экономическим реформам, он сказал: «2011 год - год реформ, которые уже начаты по семи направлениям, а в ближайшее время я озвучу еще 14 реформ, которые рассчитаны на период до 2014 года. Таким образом, мы реформируем в целом 21 направление жизнедеятельности государства. Четко хочу заявить, что эти реформы – не одноразовая акция и не игра в популизм. Это тот путь, с которого Украина уже не свернет – предыдущие 20 лет независимости страна жила в несистемном подходе управления во всех сферах деятельности».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что серьезные, положительные результаты может принести системный подход к проведению реформ, и добавил, что «мы намерены предложить Одессе - думаю, в ближайшее время это сделаем - несколько направлений пилотных проектов».

В частности, по его словам, в Одесском регионе будут направлены инвестиции в развитие портового хозяйства, туристического потенциала, строительство дорог и объектов инфраструктуры, сельского хозяйства, в сферу улучшения экологии - обеспечения населения качественной питьевой водой, уменьшения загрязнения морских акваторий.

Коснувшись, в частности, проблем реализации начатой административной реформы, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что инициирована она «сверху», и часть своей работы он уже выполнил. По словам Президента, наступило время админреформы в регионах: «Сейчас в Украине функционируют 11 тысяч предприятий, которые дублируют государственные функции и финансируются из госбюджета. Это недопустимо. Некоторые дублируют и функции местного самоуправления, поэтому сейчас уже сокращено около 5 тысяч таких предприятий».

«В некоторых городах за счет их сокращения стали снижать тарифы, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. - Меня вначале это даже насторожило: может, это политические игры. Но потом разобрался: тарифы удалось немного снизить за счет сокращения штатов и слияния коммунальных предприятий, выполнявших одни и те же функции. Поэтому высвободились средства, которые стало возможным пустить на снижение тарифов за услуги ЖКХ».

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что одним из самых действенных и оперативных методов помощи в развитии предприятий отечественного морехозяйственного комплекса станет принятие законопроекта о морских портах Украины. «Он уже давно находится в парламенте, надо как можно быстрее принимать. Это будет способствовать развитию портового хозяйства», - сказал глава государства.

(УНИАН)