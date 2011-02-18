Анонс на 18 февраля

* VII Конгресс ИнАУ «Украина на пути к информационному обществу». На Конгрессе будут обсуждаться неотложные задачи, которые стоят перед отечественным ИКТ-рынком на пути развития в Украине информационного общества.

* В Высшем хозяйственном суде Украины состоится рабочая встреча руководителя отдела международно-правового сотрудничества и связей со СМИ ВГСУ с представителями СМИ и общественности. Будут обсуждаться вопросы дальнейшего сотрудничество Высшего хозяйственного суда Украины и СМИ, также вопросы освещения деятельности ВГСУ и системы хозяйственных судов и др.

* Круглый стол на тему: «Альтернативная энергетика в Украине - проблемы и перспективы». Каковы перспективы разработки альтернативных источников энергии в Украине? Организатор - Институт Горшенина. Участники: Петр Гожик, директор Института геологических наук НАНУ; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба; Алексей Татаренко, менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production»; Александр Гудыма, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства; Аркадьюш Сарна, первый секретарь экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине; Иван Стрижак, главный специалист Государственной службы геологии и недр Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: «Новые требования от власти для интернет-магазинов: притеснения для бизнеса или достижение европейских стандартов в этой сфере?». Участники: председатель Ассоциации участников электронного бизнеса Украины Павел Сиделев. Приглашены также представители Министерства экономики и Государственной налоговой администрации.

* Состоится расширенное заседание УСПП, Объединение организаций работодателей Украины и ГНС Украины. Будут обсуждаться проблемные вопросы воплощения Налогового кодекса в финансово-хозяйственную деятельность субъектов ведения хозяйства. Участники: президент УСПП, председатель ООРУ Анатолий Кинах и председатель ГНС Украины Виталий Захарченко.

* Пресс-конференция на тему: «Мировой продовольственный кризис. Взгляд из Украины», в рамках которого пройдет презентация результатов национального социологического исследования, проведенного Компанией Research & Branding Group 1-10 февраля 2011 г. Участники: Евгений Копатько, Research & Branding Group; Виталий Бала, директор «Агентства моделирования ситуаций»; Константин Матвиенко, руководитель Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»; Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»; Юрий Романенко, директор Центра политического анализа "Стратагема"; Рамдан Аурагх, специалист по Ближнему Востоку, основатель арабского ежедневника «Вокруг Украины».

* Пресс-конференция на тему: «Как сэкономить в условиях повышения тарифов на электроэнергию?». Участники: зам.председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Мария Малая и зав.отделом энергоиспользования и оптимизации энергопотребления Института общей энергетики НАН Украины Виктор Билодид.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Василия Сташука и начальника Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды на тему: «Прогноз и подготовка к пропуску весеннего ледохода и паводков на реках Украины нынешней весной».

* Пресс-конференция на тему: "Россия, Украина, Евразия: растущие экономики и возможности сотрудничества". Участники: президент Евразийской академии телевидения и радио, кандидат философских наук В.Рузин, первый вице-президент ЕАТР, председатель Ассоциации СМИ Украины В.Петренко, вице-президент ЕАТР, президент ГТРК «Всемирная служба Украинское телевидение и радиовещание» В.Юричко, член Президиума ЕАТР, секретарь Союза кинематографистов Украины А.Рутковский.

* УСПП презентует собственный издательский проект «Правофланговые украинской экономики: Строительный комплекс. Энергосбережение». Также будут объявлены лучшие отечественные предприятия Украины, сумевшие удержать лидерство в отрасли строительства и достигшие успеха в сфере энергосбережения. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, посол Литовской Республики в Украине Пятрас Вайтекунас, ген.директор «Укрзалізниці» Михаил Костюк, президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, ген.директор корпорации «Керамист» Дмитрий Зусманович, директор ООО «Кнауф Гипс Киев» Александр Гавриш и др.

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