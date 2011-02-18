Курс НБУ на 18.02.11

Официальный курс НБУ на 18.02.11 100 USD – 794.1700 (17 февраля – 794.1700)100 EUR – 1076.8945 (17 февраля – 1072.9237)10 RUR – 2.7156 (17 февраля – 2.7129)Учетные курсы банковских металлов на 18.02.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-109357.21 (17 февраля-109158.67)961XAG10Серебро-2430.95 (17 февраля-2443.66)962XPT10Платина-145015.44(17 февраля-145968.45)964XPD10Палладий-66472.03 (17 февраля-66869.11)

Официальный курс НБУ на 18.02.11 100 USD – 794.1700 (17 февраля – 794.1700) 100 EUR – 1076.8945 (17 февраля – 1072.9237) 10 RUR – 2.7156 (17 февраля – 2.7129) Учетные курсы банковских металлов на 18.02.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-109357.21 (17 февраля-109158.67) 961XAG10Серебро-2430.95 (17 февраля-2443.66) 962XPT10Платина-145015.44(17 февраля-145968.45) 964XPD10Палладий-66472.03 (17 февраля-66869.11)

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