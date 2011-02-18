Курс НБУ на 18.02.11
02:03, 18 февраля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 18.02.11 100 USD – 794.1700 (17 февраля – 794.1700)100 EUR – 1076.8945 (17 февраля – 1072.9237)10 RUR – 2.7156 (17 февраля – 2.7129)Учетные курсы банковских металлов на 18.02.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-109357.21 (17 февраля-109158.67)961XAG10Серебро-2430.95 (17 февраля-2443.66)962XPT10Платина-145015.44(17 февраля-145968.45)964XPD10Палладий-66472.03 (17 февраля-66869.11)
Официальный курс НБУ на 18.02.11
100 USD – 794.1700 (17 февраля – 794.1700)
100 EUR – 1076.8945 (17 февраля – 1072.9237)
10 RUR – 2.7156 (17 февраля – 2.7129)
Учетные курсы банковских металлов на 18.02.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-109357.21 (17 февраля-109158.67)
961XAG10Серебро-2430.95 (17 февраля-2443.66)
962XPT10Платина-145015.44(17 февраля-145968.45)
964XPD10Палладий-66472.03 (17 февраля-66869.11)
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