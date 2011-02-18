ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Банками «Родовид», «Киев» и Укргазбанк займется Клюев вместо Тигипко», в котором пишет - в состав Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков вошли первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, первый замглавы НБУ Юрий Колобов и директор департамента правового обеспечения Минфина Ярослав Матузка. Из госоргана выведены вице-премьер-министр Сергей Тигипко, глава НБУ Сергей Арбузов и директор департамента политики развития финансовых услуг Минфина Владимир Коцюба…

http://delo.ua/finance/bankami-rodovid-kiev-i-uk-152435/

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Также «Дело» публикует материал «Попов и Черновецкий объединились вокруг аэропорта «Киев», в котором пишет – Киевсовет повторно проголосовал за передачу аэропорта «Киев» компании «Мастер-авиа», которая победила в непрозрачном конкурсе, проведенном командой Черновецкого. Глава горадминистрации Попов обещал новый конкурс, но, видимо, передумал…

http://delo.ua/ukraine/popov-i-chernoveckij-obedinili-152422/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина встала в стройку» пишет – ВР упростила разрешительную процедуру для строительства. Теперь получить необходимую документацию можно будет за 3 месяца. Наличие строительного паспорта, плана застройки и развития территории позволит начинать работы даже без дополнительного одобрения властей. Это будет способствовать притоку инвестиций в достройку замороженных объектов, а также удешевлению стоимости строительства на 15-20%. Впрочем, участники рынка отмечают, что закон сложно реализовать, пока не будет предусмотрена ответственность чиновников за несоблюдение существенно сокращенных сроков выдачи разрешений…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587540

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Ратификация устава СНГ повысила бы статус Украины в рамках Содружества» пишет – вчера исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев прибыл в Киев с двухдневным визитом. В интервью изданию он рассказал об ожидаемом развитии сотрудничества Украины и СНГ, а также о ходе переговоров по созданию зоны свободной торговли в рамках Содружества. Лебедев заверил, что СНГ не подталкивает Украину к вступлению в другие политические и экономические объединения, в частности в Таможенный союз…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587559

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Налоговики перевыплатят план» пишет – Государственная налоговая служба решила возмещать НДС ежемесячно сверх плана в среднем на 600 млн. грн., поскольку наблюдается увеличение сбора налога. Эксперты не разделяют оптимизма налоговиков: предпосылок к быстрому росту налоговых отчислений пока нет, к тому же в Налоговом кодексе пока не решены все проблемы с возвратом НДС…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587543

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«Экономические известия» в публикации «Белорусы грозят едой» пишут - заявление первого заместителя министра Минэкономразвития Вадима Копылова всколыхнуло среду производителей масла. Чиновник анонсировал намерения Кабмина импортировать 15 тыс. т белорусского аналога для снижения и стабилизации цен на внутреннем рынке. Украинские переработчики заявляют, что сократят производство и перейдут в другой сегмент…

http://markets.eizvestia.com/full/belorusy-grozyat-edoj

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«Экономические известия» в публикации «Украинский долг собрал аншлаг» пишут - Украина вновь удачно вышла на внешний рынок заимствований. Несмотря на заминки в переговорах с МВФ, мягкая кредитно-денежная политика центробанков на западных рынках и их интерес к развивающимся странам помогли правительству привлечь $1,5 млрд. у иностранных инвесторов…

http://markets.eizvestia.com/full/ukrainskij-dolg-sobral-anshlag

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Также «Экономические известия» в публикации «Гривня стала желанной» пишут - Национальный банк опубликовал отчет о состоянии валютного рынка за январь 2011 г. Спрос на инвалюту в прошлом месяце упал почти вдвое…

http://finance.eizvestia.com/full/grivnya-stala-zhelannoj

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«Газета по-киевски» в публикации «Киевляне «клюнули» на предложение Мавроди» пишет - новая афера Сергея Мавроди не имеет границ: пока в России с ней безуспешно сражаются, в Украине за месяц с лишним работы МММ-2011 около сотни человек уже пожертвовали своими деньгами…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/18/032700.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «России – последнее предупреждение Европы» пишет- вчера Европарламент на заседании в Страсбурге проголосовал за принятие жесткой резолюции под названием «О верховенстве закона в России»…

http://mycityua.com/articles/world/2011/02/18/053607.html

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«Сегодня» в публикации «ЧП в SkyMall. Эксперты утверждают, подобное может произойти в любом ТЦ Киева» пишет – специалисты предполагают, что причиной обвала потолка могли послужить некачественные отделочные работы…

http://www.segodnya.ua/news/14224250.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Законодательные инициативы: заемщик останется в минусе?» пишет- в парламент подан законопроект, жестко регулирующий рынок кредитования. Среди новшеств - порядок выселения должника, вмешательство органов опеки ограничат, а валютные займы запретят…

http://economics.unian.net/rus/detail/78312

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Аверс «Одесса-Броды» не спровоцирует скандал с Россией?» пишет - «Одесса-Броды» заработал в аверсном режиме, что может вывести нефтепровод в конкуренты российских нефтяных поставок в ЕС. Конфликт с Россией возможен, но на самом деле это тот редкий случай, когда она является виновником своих проблем, считает эксперт…

http://economics.unian.net/rus/detail/78353

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Труба для всех» пишет – вице-премьер России Игорь Сечин пробивает брешь в трубе «Газпрома». Он пытается обеспечить приоритетный доступ к ней независимым производителям газа, поставляющим сырье химическим заводам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255315/truba_dlya_vseh

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Также «Ведомости» в публикации «Пусть богатые заплатят» пишут – в России ставка страховых взносов, с 2011 г. выросшая с 26 до 34%, может быть снижена. Один из способов компенсации — брать дополнительные взносы с высоких зарплат…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255314/pust_bogatye_zaplatyat

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Издание «Известия» в публикации «Дворцы народов» пишет – за последние годы представительства регионов в Москве увеличили штат своих сотрудников в 5-6 раз. Расходы на их содержание выросли в общей сложности до 5-7 млрд рублей в год. Чем беднее регион, тем богаче его недвижимость в столице…

http://www.izvestia.ru/investigation/article3151874/

(УНИАН)