Главное на 18 февраля (день)

Финансы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг «В» выпуску еврооблигаций Украины объемом 1,5 млрд. грн. на сумму 1,5 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Fitch.

Как сообщал УНИАН, Украина разместила десятилетние еврооблигации на сумму 1,5 млрд. долл.

Доходность ценных бумаг составила 7,95% годовых, срок обращения – 10 лет.

Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и составил более 3,5 млрд. долл. В сделке приняли участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании, а большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (свыше 50%).

Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем займа с 1 до 1,5 млрд. долл.

Государственным бюджетом Украины на 2011 год запланированы заимствования за счет размещения облигаций внешнего государственного займа на 4,5 млрд. долл., а также 500 млн. долл. от Всемирного банка. Украинское правительство также планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд. грн.

Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам предлагать клиентам при расчетах пользоваться валютой стран-участниц СНГ.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

В документе указывается, что в конце 2010 года Нацбанк отменил ряд ограничений в сфере валютного регулирования, принятых с целью предупреждения кризисных явлений в банковской системе Украины, в частности восстановлен режим функционирования корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривне (постановление НБУ № 543 от 14.12.2010 г.).

НБУ отмечает, что при условии существования признаков стабилизации на валютном рынке Украины, целесообразно принять меры, направленные на распространение использования национальной валюты в межгосударственных расчетах. «Исходя из вышеизложенного, Национальный банк Украины рекомендует уполномоченным банкам в процессе работы с клиентами предложить им рассмотреть возможность использования национальных валют государств-участников СНГ как расчетных валют для обслуживания расчетов в рамках торгового оборота», - говорится в письме.

По мнению НБУ, усилия по более интенсивному использованию национальных валют в расчетах резидентов по экспортно-импортным договорам с нерезидентами могут способствовать снижению транзакционных издержек субъектов хозяйствования, а также сокращению потребности национальной экономики в иностранной валюте и уменьшению давления на обменный курс гривни.

Кабинет министров Украины освободил от взимания налога на добавленную стоимость деятельность по предоставлению услуг по питанию детей в дошкольных заведениях, учеников общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях.

О принятии соответствующего постановления Кабинета министров агентству УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Энергетика

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и американский энергетический гигант ExxonMobil договорились о сотрудничестве сфере разведки нетрадиционных углеводородов в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в управление по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, 16 февраля 2011 года в Хьюстоне (США) между «Нафтогазом Украины» и ExxonMobil было подписано Соглашение о конфиденциальности и Меморандум о сотрудничестве в сфере разведки запасов нетрадиционных углеводородов в Украине.

Целью заключенного меморандума является налаживание взаимовыгодного сотрудничества компаний в отрасли анализа потенциала запасов метана угольных месторождений, сланцевого газа, газа из плотных пород и других нетрадиционных углеводородов на территории Украины.

Цены на нефть на торгах в пятницу, 18 февраля, демонстрируют негативную динамику на фоне публикации данных по американскому рынку труда, вызвавших сомнения в устойчивости восстановления экономики США. Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,23 доллара, или на 0,27% - до 86,13 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,04 доллара, или на 0,04% - до 102,55 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 февраля, увеличилось на 25 тысяч и составило 410 тысяч, что значительно превзошло прогнозы аналитиков.

Государственная политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает намерение украинской стороны значительно активизировать сотрудничество в рамках Содружества независимых государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с исполнительным секретарем СНГ Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ сегодня в Киеве.

«Еще раз хочу подтвердить намерение Украины значительно активизировать свое участие в рамках Содружества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что украинская сторона предпринимает целый ряд конкретных мер и предложений по значительной активизации, в частности, торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ.

«Мы сегодня проводим эту работу на двухстороннем уровне с нашими коллегами из Содружества», - заявил Президент Украины.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил важную роль СНГ в решении непростых актуальных задач, связанных с преодолением в странах Содружества экономического кризиса, развитием экономик, внедрением современных методов управления, выходом на инновацинно-инвестиционную модель развития и проведения реформ в целом.

«Все это на сегодняшний день является предметом нашего интереса. Мы понимаем, что инновации – это путь в будущее; они связаны с инвестиционным процессом, созданием условий проведения такой работы всеми нашими партнерами в Содружестве, что является приоритетной задачей для нас», - подчеркнул Президент Украины.

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ обсудили состояние и перспективы сотрудничества в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в четверг в Киеве состоялось 5-е заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям.

В мероприятии приняли участие представители национальных структур по чрезвычайным ситуациям государств-членов ГУАМ, а также сотрудники Посольства Японии в Украине.

Рабочая группа обсудила вопросы подготовки к проведению совместного семинара в формате ГУАМ – Япония в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Участники заседания высказались за дальнейшее развитие сотрудничества с Японией, в частности, в области реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе на химические, бактериологические и радиационные угрозы.

Также был рассмотрен ход выполнения плана совместных мероприятий на 2010-2011 годы по реализации Соглашения между правительствами государств-участников ГУАМ о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, Регламента обмена информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также плана сотрудничества в сфере обучения и переподготовки кадров.

Участники заседания заслушали информацию о процессе реализации инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство» в части «предупреждения, готовности и реагирование на природные и техногенные катастрофы», а также участия в данном проекте государств ГУАМ.

Учитывая современные угрозы технологического терроризма, была отмечена целесообразность задействования комплексного межведомственного подхода в сфере предупреждения таких чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Очередное заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям планируется провести в четвертом квартале 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.

В мае этого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует совершить визит на Кубу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи главы Украинского государства с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом ПАРРИЛЬЯ.

“Мне приятно отметить возобновление украинско-кубинского политического диалога на высшем уровне”, - подчеркнул Президент Украины.

При этом он высоко оценил значение визита главы кубинского внешнеполитического ведомства в этом процессе.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил уверенность, что его запланированный визит на Кубу в мае 2011 года также является свидетельством того, что стороны стремятся к углублению и активизации двусторонних отношений.

«Надеюсь, что этот визит выведет украинско-кубинские отношения на качественно новый уровень, в частности, в торгово-экономической, а также в культурно-гуманитарной сферах», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

(УНИАН)