Саммит участников «Восточного партнерства» состоится осенью в Польше

Варшава. Саммит участников проекта «Восточное партнерство» состоится осенью этого года в Польше, которая будет председательствовать в Европейском Союзе с 1 июля по 31 декабря 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил министр иностранных дел РП Радослав СИКОРСКИЙ, которого цитируют польские медиа.

«Это может быть самое важное мероприятие польского председательства» - сказал министр.

По данным польских СМИ, сначала европейские институты планировали провести саммит «Восточного партнерства» 27 мая в Будапеште во время председательства в Евросоюзе Венгрии.

Должностное лицо МИД сообщило, что саммит, скорее всего, состоится в сентябре или октябре в Варшаве. Он объяснил перенесение саммита тем, что в мае этого года будет проходить много международных мероприятий, среди которых саммит «Большой двадцатки».

В саммите «Восточного партнерства» должны принять участие главы государств и правительств 27-ми государств Европейского Союза и стран-членов программы, среди которых Украина.

Польские медиа отмечают, что открытым остается вопрос об уровне представительства на саммите Беларуси, которая также является участником “Восточного партнерства”, но Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО из-за нарушения демократических стандартов в январе был запрещен въезд в ЕС.

Саммит состоится под председательством главы Европейского совета Германа Ван РОМПЕЯ, а сопредседателями, кроме главы польского правительства Дональда ТУСКА, будет премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН.

Как сообщал УНИАН, инициаторами программы «Восточное партнерство» является Польша и Швеция.

Проект «Восточное партнерство» был основан в мае 2009 года на саммите в Праге. Инициатива предусматривает сотрудничество ЕС со странами - восточными соседями сообщества. Участниками программы, кроме стран-членов ЕС, является Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Программа предусматривает как расширение двустороннего сотрудничества со странами-соседями, так и многостороннее сотрудничество по реализации проектов в разных сферах между ЕС и странами-партнерами.