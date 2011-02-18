МВД с 1 марта объявляет месячник добровольной сдачи незарегистрированного оружия

Министерство внутренних дел Украины с 1 марта объявляет месячник добровольной сдачи оружия, взрывных материалов и специальных средств, которые хранятся незаконно.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, граждане, которые добровольно обратятся в милицию для сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, которые хранятся незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

В то же время в МВД отметили, что если граждане в указанный срок добровольно сдали в ОВД охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем они имеют возможность после оформления соответствующих документов зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.