Кабмин утвердил Техрегламент энергетической маркировки бытовых холодильников

Кабинет министров Украины утвердил Технический регламент энергетической маркировки бытовых холодильников, морозильников и их комбинаций.

О принятии Кабмином соответствующего постановления №107 сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

На энергетической этикетке к товару должен быть, в частности, указан: класс энергетической эффективности; годовой объем энергопотребления; полезная вместимость отделения для хранения свежих продуктов; полезная вместимость отделения для хранения замороженных продуктов.

Также при продаже товара он должен сопровождаться документом, в котором указываются: сведения относительно защиты холодильного прибора от перепада напряжения; скорость замораживания; откорректированный уровень звуковой мощности; модель встроенного холодильного прибора.

Постановление вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования.