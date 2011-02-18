Главное на 18 февраля (вечер)

Финансы

Объем прямых инвестиций из Украины в 2010 году составил 679,5 млн. долл.

В 2010 году из Украины в экономику других стран мира было направлено 679,5 млн. долл. прямых инвестиций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета статистики.

Согласно сообщению, общий объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом курсовой разницы и потерь капитала, на 1 января 2011 года составил 6,871 млрд. долл. (нарастающим итогом с момента инвестирования), в том числе в страны Европейского Союза – 6,524 млрд. долл. (94,9% от общего объема), в страны СНГ – 246,4 млн. долл. (3,6%), в другие страны мира – 100,8 млн. долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины направлены в 46 стран мира, в основном на Кипр (92,3%).

Сумма кредитов и ссуд, предоставленных украинскими резидентами предприятиям прямого инвестирования, на 1 января 2011 года составила 130,9 млн. долл.

Общий объем прямых инвестиций в экономику стран мира, учитывая привлеченный капитал, составил 7 млрд. долл. США.

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АУБ готова к переговорам с НБУ о возможном прекращении судебных разбирательств

Ассоциация украинских банков (АУБ) готова к переговорам с Национальным банком Украины о возможном прекращении судебных разбирательств по поводу постановления регулятора №273.

Об этом УНИАН сообщил президент АУБ Александр СУГОНЯКО.

«Я думаю, что есть у нас предложения в части того, чтобы приостановить судебный процесс и найти компромисс, - сказал А.СУГОНЯКО. - Был разговор с руководством Национального банка, как мы дальше будем себя вести. НБУ и мы обозначили свои позиции. Пока каждый остается на своих позициях, но вместе с тем, как я понял, есть желание, чтобы этот судебный процесс был остановлен».

По мнению президента АУБ, предпосылкой в поиске компромисса являются недавние изменения в банковском законодательстве по поводу требований к уровню уставного капитала банков.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2010 года Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому признаны недействительными пункты 2, 4 и 6 постановления Национального банка Украины № 273.

«Суд принял решение в пользу украинской банковской системы. При этом не допустил ухудшения конкуренции и дискриминации целой группы банков, – прокомментировал УНИАН решение суда президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО. – Установлено, что минимальный регулятивный капитал не может быть нормативом таким, например, как адекватность капитала».

Справка УНИАН. Нацбанк Украины своим постановлением №273 от 6 июля 2010 года обязал банки до 1 января 2012 года увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления № 273, то есть на 16 июля 2010 года.

Ассоциация украинских банков и 10 коммерческих банков подали иск к Нацбанку, требуя отмены этого постановления как нарушающего права средних и малых банков.

В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого постановления НБУ.

В конце октября первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ заявил, что НБУ будет отстаивать свою позицию по поводу требования об увеличении минимального уровня регулятивного капитала. Основной мотивацией такого решения он назвал стабильность банковской системы.

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НБУ: представители МВФ не видят предпосылок для больших колебаний курса гривни

«Представители Международного валютного фонда не видят сегодня никаких предпосылок для возникновения больших колебаний курса национальной валюты Украины».

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи обсуждались вопросы функционирования банковской системы государства, ее развитие, а также результаты встреч представителей НБУ и МВФ.

По словам С.АРБУЗОВА, представители МВФ положительно оценивают состояние выполнения украинской стороной условий меморандума между Украиной и Международным валютным фондом.

«Были обсуждены и вопросы монетарной политики НБУ. МВФ признал, что Национальный банк имеет все необходимые инструменты для отработки вопросов, которые являются важнейшими», - сказал Председатель НБУ.

Говоря об оценке представителями МВФ готовности Национального банка Украины и в дальнейшем выполнять условия меморандума, а также нынешнего состояния банковской системы и стабильности украинской валюты, С.АРБУЗОВ отметил: «МВФ доволен выполнением Украиной всех условий меморандума, монетарной политикой и курсообразованием НБУ. Представители Международного валютного фонда не видят сегодня никаких предпосылок для возникновения больших колебаний курса национальной валюты Украины».

Как сообщал УНИАН, 1-11 февраля с.г. в Украине с визитом находилась миссия Международного валютного фонда для проведения переговоров о двух пересмотрах выполнения программы в рамках договора stand-by.

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Кабмин изменил состав экспертно-аналитического совета по капитализации банков

Кабинет Министров Украины внес изменения в состав экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение №119 от 16 февраля т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, в состав совета вводятся первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, первый заместитель Председателя Национального банка Юрий КОЛОБОВ (по согласию) и директор департамента правового обеспечения Министерства финансов Ярослав МАТУЗКА.

Вместе с тем, выводятся из состава совета Сергей АРБУЗОВ, Владимир КОЦЮБА и Сергей ТИГИПКО.

Согласно документу, заместителем председателя совета назначен А.КЛЮЕВ.

Напомним, что возглавляет экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

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Налоговая готова с марта начать автоматическое возмещение НДС

Налоговая служба Украины готова к переходу в марте т.г. на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом заявил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Виталий ЗАХАРЧЕНКО в ходе доклада В.ЯНУКОВИЧУ о выполнении его поручения относительно детенизации экономики в контексте борьбы с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о начале возмещения НДС в автоматическом режиме с 1 марта.

«Для тех компаний, которые готовы работать в режиме открытости и максимальной прозрачности, налоговые службы готовы буквально с 1 марта в автоматическом режиме возмещать НДС», – сказал он.

Напомним, Налоговый кодекс предусматривает применение штрафных санкций против налоговых служб за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

При введении автоматического возмещения НДС возврат средств происходит на 23-й день после подачи декларации. В противном случае предусмотрены штрафные санкции в отношении налоговых служб.

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ТЭК

В Украине введут отечественную маркировку бытовой техники в зависимости от энергопотребления

В этом году в Украине будет введена отечественная маркировка бытовой техники, в частности, холодильников и телевизоров, в зависимости от их энергопотребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Мария МАЛАЯ во время пресс-конференции «Как сэкономить в условиях повышения тарифов на электроэнергию?».

«В прошлом году правительством был принят технический регламент, который вводит в Украине украинскую энергетическую марку. Она утверждена еще несколько лет тому назад Госстандартом и с этого года для бытовой техники, которая производится в Украине, которая импортируется в Украину, будет введена Украинская энергетическая марка, которая адаптирована к действующим на сегодняшний день энергетическим маркам в странах ЕС», - подчеркнула М.МАЛАЯ.

По ее словам, в этом году украинская маркировка начинается с холодильников и стиральных машин. «Где-то с мая-июня появятся такие марки на технике», - сообщила М.МАЛАЯ.

Она отметила, что на бытовой технике, изготовленной в странах ЕС, всегда присутствует энергетическая маркировка с классификацией в зависимости от потребления электроэнергии и распределения на соответствующие классы от А до Е (латинские буквы). Вместе с тем, согласно информации М.МАЛОЙ, с прошлого года в странах ЕС начался пересмотр стандартов в энергетической маркировке.

«Потому что техника сегодня не стоит на месте и по сравнению с классом А, который на сегодняшний день формально является самым высоким и наиболее энергоэффективным классом бытовой техники, в Европе уже действуют стандарты на бытовую технику А++ (два плюса)”, – отметила она.

Во многих странах Европы, по ее словам, техника ниже класса Е даже запрещена к продаже.

“У нас к сожалению она еще реализовывается в магазинах. Поэтому нужно обращать всегда внимание на этот момент”, - отметила М.МАЛАЯ, отмечая, что это является одной из весомых мер в экономии средств для потребителей при росте стоимости электроэнергии.

Маркировка, по ее информации, будет присваиваться самим производителем техники, а проверку данных по европейской системе будут проводить отечественные лаборатории при Госпотребстандарты.

«Они выборочно будут проверять. И мы планируем, если техника не соответствует определенному производителем классу, то это будет распространяться на сайте лаборатории нашего агентства и через СМИ для информирования населения”, - сказала М.МАЛАЯ.

По словам М.МАЛОЙ, наиболее энергозатратными в быту являются холодильники, стиральные машины, электрочайники, электрообогреватели и кондиционеры. Среди мер, которые она посоветовала для экономии денег на оплату за потребленную электроэнергию, также такие простые, как выключать свет там, где он уже не нужен; отсоединять технику вообще от электросети, поскольку даже в выключенном состоянии, но подсоединенном к сети, она потребляет электроэнергию; пытаться уменьшить использование бытовой техники, например, отказаться от электрочайников и моющих машин. Кроме того, по ее словам, меньше электроэнергии будет использоваться при утеплении жилья, в частности, заменить окна, двери, что позволит отказаться от использования обогревателей.

“Другие простые способы, не требующие расхода денег, для более качественного освещения комнаты чаще протирать окна, осветительные приборы от пыли, использовать не лампы накаливания, а люминисцентные приборы или светодиодные источники освещения”, - добавила М.МАЛАЯ.

В свою очередь завотделом энергоиспользования и оптимизации энергопотребления Института общей энергетики НАН Украины Виктор БИЛОДИД отметил, что можно также воспользоваться тарифами, которые зависят от периода суток.

“Например, стирайте (стиральной машиной – УНИАН) ночью, когда более дешевая электроэнергия. Но нужно установить специальные счетчики, которые ведут учет потребленной электроэнергии днем или ночью. Есть счетчики, которые могут учитывать три периода, – это пиковый период, обычное и ночное время...”, - сказал В.БИЛОДИД.

Так, по данным специалистов, тариф на электроэнергию ночной самый низкий и исчисляется с коэффициентом 0,4; в пиковые часы самый высокий – с коэффициентом 1,5 и обычный тариф с коэффициентом 1.

“Нужно подать специальную заявку в “Киевэнерго”, установить специальные счетчики для того, чтобы вас поставили на специальный учет”, - уточнил В.БИЛОДИД.

Вместе с тем он отметил, что эти зоновые счетчики электроэнергии “очень не дешевые” – в зависимости от модификации от 500 до 1 тыс. грн.

Между прочим В.БИЛОДИД обратил внимание, что рост потребления электроэнергии за последние 5 лет составил в Украине 7,1%. “Это в период 2004 р.-2009 годы. Статистика 2010 года еще “плавает”, но вскоре будет известна. Я думаю, что там тоже будет рост, несмотря на повышение цен. То есть интенсивно идет наращивание потребления электрической энергии”, - подчеркнул он.

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Сланцевый газ не будет дешевле обычного, но его добыча все равно выгодна - эксперты

Себестоимость добычи и цена сланцевого газа никогда не опустится ниже затрат на добычу природного газа традиционными методами, но разработка месторождений сланцевого газа все равно выгодна для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе круглого стола «Альтернативная энергетика в Украине - проблемы и перспективы», организованного Институтом Горшенина, высказали приглашенные эксперты.

Так, по данным президента Киевского международного энергетического клуба Александра ТОДИЙЧУКА, себестоимость сланцевого газа в США после отработки технологий и начала широкомасштабной добычи сократилась с 230-250 долл. за 1 тыс. куб. м до 85-90 долл. за 1 тыс. куб. м. «Но для нас даже 250 долларов за тысячу кубометров, то есть та себестоимость, с которой начали американцы, является интересной, потому что российский газ все равно стоит намного дороже», - сказал эксперт.

В свою очередь, эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ отметил, что сланцевый газ в принципе не может быть дешевле газа традиционной добычи. По его словам, в Польше, которая также, как и Украина, стремится к широкомасштабной добыче сланцевого газа, себестоимость его добычи будет почти в два раза превышать американскую. «Тем не менее добыча собственного газа остается выгодной, так как это не только энергетическая независимость страны, но и дополнительные рабочие места и развитие смежных отраслей экономики, в частности машиностроения», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ .

Как сообщил в ходе круглого стола менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production» Алексей ТАТАРЕНКО, его компания уже в ближайшее время ожидает объявления украинским правительством конкурса на разработку месторождений сланцевого газа. «Проект добычи сланцевого газа, подобный по масштабам тому проекту, который Shell планирует реализовать в Украине, уже осуществляется в США последние 10 лет. Работы ведутся на участке в 10 тыс. кв. км, в 2004 году в проект инвестировано 10 млрд. долл., и в прошлом году компания вышла на уровень добычи в 8 млрд. куб. м газа. К 2020 году Shell планирует добывать на этом участке уже 24 млрд. куб. м сланцевого газа», - сказал представитель Shell.

По его словам, потенциал украинского проекта компания оценивает приблизительно в 20 млрд. куб. м газа в год. «Конечно, это только предварительные оценки, и только после запуска пилотного проекта можно будет говорить более конкретно», - добавил А.ТАТАРЕНКО.

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Соцполитика

Правительство изменило размеры и механизм соцпомощи малообеспеченным семьям

Кабинет министров Украины изменил размеры и механизм назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 16 февраля 2011 года №114, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Данным документом вносятся изменения в порядок назначения и выплаты соцпомощи малообеспеченным семьям, утвержденный постановлением Кабмина от 24 февраля 2003 года №250.

В частности, увеличивается размер соцпомощи (в том числе максимальный) на каждого ребенка от 3 до 13 лет в 2011 году на 60 грн., в 2012-м – на 120 грн., в 2013-м – на 180 грн., в 2014-м – на 250 грн., а на каждого ребенка от 13 до 18 лет увеличивается в 2011 году на 100 грн., в 2012-м – на 230 грн., в 2013-м – на 360 грн., в 2014-м – на 500 грн.

Согласно порядку назначения и выплаты соцпомощи малообеспеченным семьям, размер помощи определяется как разницы между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным доходом, но не может превышать 75% прожиточного минимума семьи. Для каждого ребенка, который является членом малообеспеченной семьи, уровень обеспечения прожиточным минимумом увеличивается на 10%, а для каждого ребенка, который содержится матерью (отцом, усыновителем), которая не состоит в браке, и для каждого ребенка, у которого один или оба родителя являются инвалидами первой или второй группы, - на 20%.

Справка УНИАН. Согласно закону о Государственном бюджете на 2011 год, с 1 января 2011 года прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 894 грн., с 1 апреля – 911 грн., с 1 октября – 934 грн., с 1 декабря – 953 грн. Для тех, кто относится к основным социально-демографическим группам населения, установлены такие уровни прожиточного минимума: для детей до 6 лет с 1 января – 816 грн., с 1 апреля – 832 грн., с 1 октября – 853 грн., с 1 декабря – 870 грн.; для детей от 6 до 18 лет с 1 января – 977 грн., с 1 апреля – 997 грн., с 1 октября – 1022 грн., с 1 декабря – 1042 грн.; для трудоспособных лиц с 1 января – 941 грн., с 1 апреля – 960 грн., с 1 октября – 985 грн., с 1 декабря – 1004 грн.; для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января – 750 грн., с 1 апреля – 764 грн., с 1 октября – 784 грн., с 1 декабря – 800 грн.

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Почти 62% украинцев стали жить хуже - опрос

Большинство населения Украины констатируют ухудшение своего материального положения за год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Українського демократичного кола» по заказу Института политики, которые были презентованы сегодня заместителем председателя Верховной Рады Николаем ТОМЕНКО.

В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, почти 62% украинцев чувствуют на себе неудовлетворительное материальное положение. При этом треть опрошенных (33,3%) отметили, что их материальное положение не изменилось и только 4% считают, что их материальное положение улучшилось. «Таким образом, за последний год, как говорит премьер-министр Николай АЗАРОВ, только четырем процентам стало жить лучше, стало жить веселее», - сказал вице-спикер.

При этом, по его словам, каждой десятой украинской семье (11,2%) не хватает денег даже на еду, а двум пятым (41,3%) если есть за что покупать еду, то нет денег на одежду или обувь.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что абсолютное большинство населения (97,5%) в той или иной степени волнует рост цен.

Опрос был проведен с 29 января по 7 февраля. По месту жительства было опрошено 1200 респондентов из всех регионов. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает плюс-минус 2,9%.

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Агро

Больше половины украинцев боятся продовольственного кризиса - опрос

51% жителей Украины боятся, что может наступить мировой продовольственный кризис.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group и представленного сегодня журналистам.

Результаты опроса свидетельствуют, что на вопрос относительно того, может ли наступить мировой продовольственный кризис, 51,4% ответили «да», «нет» - 37,5%, затруднились ответить 11,1%.

При этом 49,7% опрошенных считают, что глобальный продовольственный кризис угрожает Украине, 36,4% так не считают и затруднились ответить 13,9%.

В региональном разрезе страх перед возможным наступлением мирового продовольственного кризиса более проявляется на западе Украине (64%), чем в центре (46%) и на юго-востоке (48%) страны.

Основными возможными причинами возникновения мирового продовольственного кризиса, по мнению жителей Украины являются изменения климата и связанные с ним природные аномалии и катаклизмы (37%), ценовая политика крупных мировых корпораций (32%), растущее непищевое использование сельхозпродукции в качестве сырья для производства биотоплива (23%), рост цен на удобрения и топливо (22%).

У большинства украинцев продовольственный кризис ассоциируется с ростом цен на основные продукты питания (73%), а также с явлениями, провоцирующими рост цен на продукты: дефицитом (25%), ажиотажным спросом на основные продукты (18%), перебоями с продовольственным снабжением (13%).

При этом в случае существенного роста цен на привычные продукты питания для украинцев характерны следующие модели: максимальное обеспечение продовольствием собственного производства (30%), полный (27%) или частичный (22%) переход на более дешевые продукты питания, сохранение структуры потребления при одновременном сокращении ее объемов (20%).

Несмотря на то, что украинцы всерьез воспринимают угрозу продовольственного кризиса, на сегодняшний день большинство жителей страны (69%) не делают запасов продуктов на «черный день».

Опрос проводился в период с 1 по 10 февраля 2011 года в 24 областях Украины и в Крыму. Всего было опрошено 2078 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет не более 2,2%.

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ВОЗ: Украина – на 5-м месте в мире по количеству употребления алкоголя

Украина – на 5-м месте в мире по количеству употребления алкоголя. Такие данные были получены в ходе исследования, проводившегося Всемирной организацией здравоохранения в течение нескольких десятилетий в более чем 100 странах мира, пишет The Independent (http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/study-reveals-moldovans-to-be-the-worlds-biggest-drinkers-2218384.html).

По данным исследования, в среднем украинец выпивает в год 15,6 литра алкоголя в пересчете на чистый спирт.

При этом лидерами по количеству употребления алкоголя оказалась Молдова - средний молдаванин в год выпивает 18,22 литра алкоголя. Это примерно втрое больше, чем среднемировой показатель, составляющий 6,1 литра. По данным ВОЗ, существенная часть потребляемого в Молдове спиртного приходится на контрафактные и самодельные напитки.

За Молдовой в рейтинге потребления алкоголя идут: Чехия (16,45 литра на человека в год), Венгрия (16,27 литра на человека в год), Россия, жители которой выпивают 15,76 литра спиртного ежегодно, занимает четвертое место.

Далее идут: Эстония – 15,57 литра, Андорра – 15,48, Румыния – 15,3, Словения – 15,19, Беларусь – 15,13 и Великобритания – с 13.37 литра алкоголя на одного гражданина в пересчете на чистый спирт.

По оценкам ВОЗ, в мире из-за спиртного ежегодно умирают 2,5 миллиона человек, из них порядка 320 тысяч – в возрасте от 15 до 29 лет. Это больше, чем, например, смертей от СПИДа или туберкулеза. Кроме того, алкоголь является третьим по значимости фактором риска заболеваний.

Наименьшее потребление спиртного наблюдается в исламских странах.

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Строительство

Попов: для разработки Стратегии развития Киева создадут специальный консорциум

Для разработки Стратегии развития Киева до 2025 года будет создан консорциум.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

«Для реализации проекта мы создаем консорциум, в который войдут Фонд «Эффективное управление», компания «The Boston Consulting Group» (BCG) и такие авторитетные исследовательские организации, как Институт экономики и прогнозирования НАНУ, Центр Разумкова, Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города, Центр градостроительства и архитектуры города и Институт демографических и социальных исследований НАНУ”, – сообщил А.ПОПОВ, отметив, что помощь в разработке стратегии будут оказывать также эксперты Всемирного банка.

Как объяснил председатель КГГА, Фонд «Эффективное управление» приглашен к участию в разработке стратегии развития города, поскольку он имеет опыт успешной разработки и реализации стратегий экономического развития регионов и городов Украины, в частности, Донецкой и Днепропетровской областей и города Львова.

«Хочу подчеркнуть, что финансирование расходов, связанных с реализацией проекта, полностью взял на себя Фонд «Эффективное управление», - отметил А.ПОПОВ.

Компания BCG была избрана, по его словам, по результатам конкурса, который провел Фонд при участии КГГА среди ведущих международных консалтинговых компаний. BCG имеет огромный опыт реализации аналогичных проектов в разных сферах развития города в крупнейших регионах мира: Западной и Восточной Европе, США, на Ближнем Востоке, в СНГ, Африке, Америке.

А.ПОПОВ отметил, что высшим органом управления проектом будет Общественный совет, в который войдут работники центральных органов власти, представители крупного и малого бизнеса, международных организаций, известные украинские эксперты, деятели науки, культуры и спорта, активисты молодежных организаций.

Кроме того А.ПОПОВ пообещал, что работа над проектом будет публичной и прозрачной.

«К проекту следует привлечь всех желающих. Для нас очень важно мнение киевлян. Именно они должны сказать, каким они хотят видеть Киев через 15 лет», – подчеркнул он.

По словам председателя КГГА, уже в начале марта общественности будут презентованы первые результаты диагностики текущей ситуации, а работу над стратегией планируется завершить до конца мая – начала июня текущего года.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2010 года Киевская городская государственная администрация создала специальный консультативно-совещательный орган – Комитет по разработке Стратегии развития города Киева до 2025 года.

12 августа столичная власть начала работу над разработкой Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Стратегия является базовым документом развития столицы до 2025 года. Документ разрабатывается с целью определения виденья будущего столицы и приоритетов ее развития.

Параллельно Киев ведет работу по разработке нового генплана развития Киева до 2015 года.

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Минрегионстрой: для реализации закона о градостроительной деятельности нужно еще два закона

Для практической реализации Закона «О регулировании градостроительной деятельности» необходимо принять еще два закона – о персонификации ответственности за негативные последствия, вызванные допущенными нарушениями строительных норм, стандартов и правил в процессе проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов градостроительства, и по сокращению до 60 дней срока отведения земельных участков для градостроительных нужд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, законопроект о персонификации ответственности будет разрабатывать Минрегионстрой совместно с Государственной архитектурно-строительной инспекцией, а законопроект об отведении земельных участков – Госземагентство.

Кроме данных законопроектов, во исполнение закона будет разработано 19 постановлений Кабинета министров, из которых 13 разрабатывает Минрегионстрой. Министерство также подготовит 18 приказов и пять государственных строительных норм (новых или внесет изменения в существующие).

Как сообщал УНИАН, 17 февраля т.г. Верховная Рада приняла в новой редакции с предложениями Президента Украины Закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Законом предусмотрено, что общественному слушанию подлежат разработанные в установленном порядке проекты градостроительной документации на местном уровне: генеральные планы населенных пунктов, планы зонирования территорий, детальные планы территорий. Утверждение на местном уровне градостроительной документации, указанной в части первой этой статьи, без проведения общественных слушаний по проектам такой документации запрещается.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством, принят Верховной Радой 13 января т.г.

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Транспорт/Связь

"ЭСУ" официально подтвердило свое намерение приобрести "Укртелеком"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) сегодня, 18 февраля, получил от ООО "ЭСУ" письменное согласие приобрести пакет акций ОАО "Укртелеком" размером 92,79% уставного капитала по цене 10 млрд. 575 млн. 100 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества планирует до 25 февраля т.г. подписать с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком».

Ранее Фонд уже получил от концерна EPIC устное подтверждение своего согласия заключить договор купли-продажи по предложенной ФГИУ цене (10 млрд. 575 млн. грн. - УНИАН).

По результатам оценки, стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелеком» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ», как единственному участнику в конкурсе по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком», с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.

Убыток «Укртелекома» по итогам 2010 года снизился почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составил 258,77 млн. грн. (в 2009 г. – 461,53 млн. грн.).

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Завтра на востоке и на севере сохранится холодная без осадков погода

В субботу, 19 февраля, в восточной части и на севере Левобережья Украины сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 17-22° мороза, местами 25-30°, днем 10-15° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории будет облачно с прояснениями, временами пройдет небольшой снег, на западе местами умеренный; температура ночью 9-14°, днем 5-10° мороза; в западных и в большинстве южных областей ночью 3-8°, днем 0-5° мороза (на Закарпатье и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла).

На дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер юго-восточный (на юге и востоке северо-восточный), 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с, в Крыму местами 25-30 м/с.

В Киеве и области ожидается небольшой снег. На дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 5-10° мороза. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.

УНИАН