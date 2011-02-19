Арестован депутат от «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Ярцев

Вчера, 18 февраля, арестовали депутата фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Владислава ЯРЦЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщна» в Киевском городском совете, об этом заявила председатель фракции Татьяна МЕЛИХОВА.

Местонахождение и инкриминируемые В.ЯРЦЕВУ обвинения БЮТ не известны.

«Это далеко не первый случай, когда власть арестовывает представителей оппозиционной политической силы. Обвинения в таких случаях могут быть какие-угодно, поскольку сегодня правящая команда может сфабриковать любое дело, будь-то против экс-премьер-министра, будь-то против рядового гражданина, или против депутата Киевсовета от оппозиции», - подчеркнула Т.МЕЛИХОВА.

В БЮТ уверенны, что арест В.ЯРЦЕВА - это продолжение рейдерской атаки на фракцию «БЮТ-Батькивщина», а также попытка давления и запугивания оппозиционных депутатов, которые еще вчера отказались принимать поправки в бюджет, неподготовленные и внесенные с голоса проекты решений.

По словам Т.МЕЛИХОВОЙ, депутаты убеждены, что В.ЯРЦЕВА арестовали по политическому заказу с целью давления на депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете.