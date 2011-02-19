Тимошенко заявляет об аресте члена семьи Кожемякина
12:45, 19 февраля 2011Разное
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что арестован член семьи первого заместителя председателя парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея КОЖЕМЯКИНА.
Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.
«Террор продолжается. Сейчас арестовали члена семьи нашего КОЖЕМЯКИНА после того, как он отбивал атаку на наш партийный офис», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.
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