Неизвестные взорвали опору канатной дороги на склоне Эльбруса

В Кабардино-Балкарии, в Приэльбрусье, сегодня ночью неизвестными взорвана 11-я опора второй очереди канатной дороги "Старый Кругозор - Мир".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил сегодня источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, никто не пострадал, дорога закрыта для использования туристами.

Канатная "Старый Кругозор - Мир" расположена западнее поселка Терскол на юго-восточном сколе горы Эльбрус на высоте от 3 до 3,5 км над уровнем моря. Она относится к типу "кольцевых одноканатных дорог с отцепляемыми кабинами".

В нижней части дороги находится приводная станция "Старый Кругозор", в верхней - натяжная станция "Мир". Станции полностью автоматизированы.

В апреле 2009 года официально состоялось открытие "канатки". Летом был достроен гараж гондол на станции "Мир", и зимой 2010 года началось обслуживание пассажиров.