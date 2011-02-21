Данилишин планирует создать общественную организацию
08:20, 21 февраля 2011Разное
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Экс-министр экономики Украина Богдан ДАНИЛИШИН, получивший политическое убежище в Чехии, планирует создать общественную организацию и пригласить к сотрудничеству украинских олигархов.
Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».
«Это организация, которая будет связана с поддержкой демократических форм развития нашего государства. Мы можем пригласить многих людей в эту организация, в том числе и теперешних крупных олигархов», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.
Среди тех, кто может быть приглашен для сотрудничества Б.ДАНИЛИШИН назвал бизнесменов Виктора ПИНЧУКА и Рината АХМЕТОВА.
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