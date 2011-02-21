Данилишин планирует создать общественную организацию

Экс-министр экономики Украина Богдан ДАНИЛИШИН, получивший политическое убежище в Чехии, планирует создать общественную организацию и пригласить к сотрудничеству украинских олигархов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Это организация, которая будет связана с поддержкой демократических форм развития нашего государства. Мы можем пригласить многих людей в эту организация, в том числе и теперешних крупных олигархов», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Среди тех, кто может быть приглашен для сотрудничества Б.ДАНИЛИШИН назвал бизнесменов Виктора ПИНЧУКА и Рината АХМЕТОВА.