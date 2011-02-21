Анонс на 21 февраля

* Состоится Консультативный совет охраны культурного наследия по рассмотрению «Концепции реставрации и ремонта застройки, реконструкции инженерных сетей и благоустройства территории Андреевского спуска»

* Круглый стол на тему: «Туристическая привлекательность города Киева», посвященный привлечению инвестиций и реформированию туристической сферы столицы. Участники: заместители председателя КГГА Руслан Крамаренко и Леонид Новохатько

* Состоится телемост между Украиной и Россией, посвященный мировому релизу новой услуги Visa Money Transfer — моментальных денежных переводов на карты Visa ― Fast Funds. Организаторы - Компания Visa и ПриватБанк. Приглашены: в Киеве: Светлана Георбелидзе, глава офиса Visa в Украине, Александр Дубилет, председатель Правления банка, ПриватБанк. В Москве: Стивен Паркер, генеральный директор Visa по России, странам СНГ и Юго-Восточной Европы Борис Ким, председатель Совета директоров QIWI; Николай Давыдов, председатель Правления, МоскомПриватБанк

* Пресс-конференция, посвященная созданию, целям и проектам Немецкого Экономического Клуба (DWK). Участники: председатель правления DWK, коммерческий директор ООО "Профайн Украина" Мартин Шорж; член правления DWK, старший партнер адвокатского объединения Arzinger Вольфрам Ребок; член правления DWK, финансовый директор BASF Екатерина Агафошина; директор DWK Ирина Зайдлитц

* Круглый стол на тему: «Что ждет гривну в 2011 году? Риски девальвации». Вопросы: Бюджет 2011 и угрозы стабильности гривны; Курсовая политика НБУ в 2011 году; Кредиты внешние и внутренние, их влияние на инфляцию; Девальвация гривны – факторы риска. Учасники: президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, директор Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, зам.директора Інститута мировой экономики и международных отношений Валерий Новицкий, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярку. Модератор - эксперт Фонда общественной безопасности.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Какой центральный депозитарий нужен Украине?”. Участники: Василий Роговый, председатель Наблюдательного совета Всеукраинского депозитария ценных бумаг; Ирина Заря, президент ассоциации «Фондовое партнерство»; Николай Швецов, председатель Правления Всеукраинского депозитария ценных бумаг; Роберт Бонд, руководитель проекта USAID развития финансового сектора (FINREP)

* Пресс-конференция на тему: "Новые пути решения жилищных проблем. Эффективные материалы и современные технологии строительства на e3forum в рамках 15-й Международной строительной выставки KyivBuild 2011". Участники: Наталья Олейник, директор Департамента стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины; Татьяна Бойко, руководитель жилищно-коммунальных программ Гражданской сети "Опора"; Екатерина Окунская, руководитель Международной строительной выставки KyivBuild 2011.

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