ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Саммит финансистов G20: БРИК отстоял свою позицию перед Европой», в котором пишет - в Париже прошел саммит министров финансов и глав Центробанков стран G20, посвященный дисбалансам в мировой экономике и валютной системе. Страны БРИК ((Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не захотели оценивать дисбалансы по индикаторам, предложенными Францией и Германией…

http://delo.ua/world/sammit-finansistov-g20-brik-o-152548/

* * *

Также «Дело» публикует материал «МВФ: Банк «Киев» и Родовид Банк - ликвидировать, Укргазбанк - оставить», в котором пишет – эксперты МВФ рекомендовали правительству ликвидировать два из трех рекапитализированных государством финучреждений - банк "Киев" и Родовид Банк, но оставить лицензию Укргазбанку…

http://delo.ua/ukraine/mvf-bank-kiev-i-rodovid-ban-152533/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Расчет в долг» пишет – в пятницу стала известна схема расчета НАК "Нафтогаз Украины" за газ, отобранный у компании RosUkrEnergo (RUE) в 2009 году. Газ для этого будет куплен за счет долга RUE перед "Газпромом" и средств, которые российская монополия предоставит НАК под 4% годовых. В результате потери "Нафтогаза" составят около $1,1 млрд. Вместе с тем схема позволит обеспечить загрузку украинской газопроводной системы на ближайшие четыре года, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1589416

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Крутое пике» пишет – крупнейшие предприятия авиаконцерна "Антонов" за прошлый год ухудшили финансовые показатели. ГП "Антонов" по итогам года более чем втрое сократило прибыль, расплачиваясь с долгами завода "Авиант", а Харьковское госавиапроизводственное предприятие увеличило убытки до 405 млн. грн. Будущее авиапредприятий концерна полностью зависит от госфинансирования – заказов у заводов достаточно, однако на их выполнение нужны огромные деньги, констатируют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1589406

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Депозитарии ищут контакты» пишет – Всеукраинский депозитарий ценных бумаг (ВДЦБ) ответил на инициативу главы Нацдепозитария (НДУ) Виктора Ивченко создать Центральный депозитарий (ЦД) на базе НДУ и депозитария НБУ. Совет ВДЦБ обратился к главе государства с просьбой создать альтернативную от правительственной рабочую группу, которая бы оценила возможность объединения ВДЦБ и НДУ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1589417

* * *

«Экономические известия» в публикации «Госдолг на дрожжах» пишут - в 2011 г. МВФ прогнозирует увеличение госдолга Украины до 42,4% ВВП. Роль дрожжей в процессе роста экономисты отводят дефициту госбюджета, который правительству придется покрывать за счет новых займов…

http://state.eizvestia.com/full/gosdolg-na-drozhzhah

* * *

«Экономические известия» в публикации «Конец «медового года» пишут - в пятницу Верховная Рада заслушала информацию министра иностранных дел Константина Грищенко по особенностям российско-украинских отношений. Инициатором проведения слушаний выступила фракция блока НУНС. Парламентарии обеспокоены сообщениями о том, что Украина пошла на уступки россиянам в переговорах по делимитации Азовского и Черного морей, Керченского пролива. Министр не подтвердил и не опроверг слухи об уступках…

http://state.eizvestia.com/full/konec-medovogo-goda

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Против производителей сигарет принимают новые меры» пишут - правительство продолжает бороться с уровнем табакокурения населения посредством изгнания производителей сигарет из страны. Последним событием стало общественное обсуждение проекта закона №5164, который предлагает в соответствии с рамочной конвенцией ВОЗ, которую украинская сторона ратифицировала, полностью запретить рекламу табачных изделий…

http://markets.eizvestia.com/full/protiv-proizvoditelej-sigaret-prinimayut-novye-mery

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Стив Джобс: недоучка, надкусивший яблоко» пишет - 56-й день рождения Стива Джобса, основателя компании Apple и отца iPhone, омрачился тяжелой болезнью. Весь мир следит за состоянием здоровья легендарного «продавца будущего»…

http://mycityua.com/articles/world/2011/02/21/043040.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в публикации «Революция: просто добавь интернет» пишет- «революции сетей», охватившие Ближний и Средний Восток, поставили всю мировую бюрократию перед выбором: либо надо ограничивать свободу коммуникаций между гражданами, либо научиться править людьми как-то иначе…

http://mycityua.com/articles/world/2011/02/21/024316.html

* * *

«Сегодня» в публикации «Новый «Запорожец» уже в продаже» пишет – автомобиль появился в салонах по цене 84 тысячи гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14224864.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Гон возьмет числом» пишет – альянс Renault-Nissan в ближайшие годы поставит на конвейер в России около трех десятков автомобилей, включая Renault Latitude, Nissan Pathfinder и полную линейку Infiniti…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255355/gon_vozmet_chislom

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Сколько стоят российские банкиры?» пишут – издание начало отслеживать зарплаты и премии топ-менеджеров российских банков, которые они получают на своей основной работе и раскрывают инвесторам и акционерам. Прошлый год в этом смысле оказался для многих гораздо лучше, чем послекризисный 2009, когда практически всем пришлось довольно туго затянуть пояса. Теперь шторм позади, и, значит, можно побаловать себя подзабытыми за голодное время бонусами…

http://www.vedomosti.ru/special/bankers.shtml

* * *

Издание «Известия» в публикации «Суровая правда Алексея Кудрина» пишет – России придется срочно закрывать дыру в бюджете. Потребуются непопулярные решения, и чтобы провести их в жизнь, необходимо доверие общества. Министр финансов РФ предложил сократить социальные расходы…

http://www.izvestia.ru/politic/article3151942/

(УНИАН)