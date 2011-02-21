Северинсен считает, что ПАСЕ пока не должна снимать мониторинг с Украины

Бывший содокладчик ПАСЕ по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы пока не должна снимать мониторинг с Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В действительности в Украине до сих пор нет независимого судопроизводства, господствует коррупция. Украинские власть предержащие предложили в связи с председательством Украины в Комитете министров Совета Европы, что со стороны ПАСЕ мониторинг должен быть остановлен. Однако я бы не советовала этого делать», - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

Отвечая на вопрос, планирует ли ПАСЕ снять мониторинг с Украины, Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что не знает. Однако она сообщила, что намерена приехать на следующую сессию ПАСЕ в апреле.

Она также считает, что очень важно включить в отчет Совета Европы относительно Украины ситуацию с голосованием в Верховной Раде Украины чужими карточками. Она отметила, что особенно это проявилось при ратификации “харьковских соглашений”.

На вопрос о сравнении ситуации в Украине с ситуацией в Беларуси, Х.СЕВЕРИНСЕН ответила: «Думаю, что дух свободы, который поднялся в вашем обществе, нельзя легко задушить, и до такого авторитаризма не дойдет. Однако важно, чтобы Президент и его Администрация знали, что в Европе все видят”.

В то же время, по ее словам, Европа пока не реагирует соответствующим образом на события в Украине. «Европа, в действительности, ничего не делает, и вряд ли будет, поскольку Европа любит стабильность и снабжение газа. Если в Украине не будет распределение власти, независимости между ветвями власти…, то, наверное, усталость от Украины будет нарастать», - сказала она.

Х.СЕВЕРИНСЕН также согласилась с мнением, что в Украине осуществляется селективное правосудие. Она сообщила, что ее коллега хочет приехать в Украину, чтобы расследовать ситуацию вокруг уголовного дела против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

«Я сама не юрист, но мой коллега может профессионально разобраться в ситуации, он занимался расследованием много лет и может сделать юридический анализ, насколько происходящее в Украине имеет общее с уважением к правам человека», - сказала она.

По ее словам, он собирался приехать в Украину уже на этой неделе, но срок задержания Ю.ЛУЦЕНКО был продлен, и собрать соответствующую информацию стало сложнее. В то же время, по словам Х.СЕВЕРИНСЕН, ее коллега продолжает следить за ситуацией.