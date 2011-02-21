Главное на 21 февраля (день)

Энергетика

Начал работу проект технической помощи "Подготовительные исследования модернизации украинской газотранспортной системы и хранилищ" в рамках выполнения брюссельской декларации 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ЕС в Украине.

Этот проект был начат 18 февраля 2011 года в контексте общей Европейский Союз-Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития инициативы по модернизации ГТС Украины (от марта 2009 года).

Проект финансируется Евросоюзом в рамках Инвестиционного инструмента программы соседства. В частности, финансируются исследования экологического и социального влияния модернизации украинской ГТС и подземных хранилищ газа, на общую сумму до 2 млн. 650 тыс. евро.

Цель проекта - предоставление помощи трем международным финансовым организациям в проведении экспертной оценки, обеспечивая таким способом подготовку принципов для будущих инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

Руководство проектом от трех МФО и ЕС будет осуществлять ЕБРР.

Как отмечено во время общей ЕС-Украина международной инвестиционной конференции по модернизации газотранспортной системы Украины, состоявшейся в марте 2009 года, модернизация украинской ГТС остается основным приоритетом для правительства Украины и ЕС.

В общем заявлении, которое было подписано ЕС, международными финансовыми учреждениями (Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития) отмечено, что эти учреждения готовы оказывать поддержку реформированию, реструктуризации и модернизации газового сектора Украины.

ОАО «Газпром» в 2010 году заплатило Украине 2,6 млрд. долл. за транзит газа в Европу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом начальник Управления по работе со странами ближнего зарубежья Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром сбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ сказал в ходе круглого стола «Актуальные проблемы европейской энергетики», который проходит сегодня в Москве в «Газпроме».

«В 2010 году мы заплатили Украине 2,6 млрд. долл. США», - сказал А. ПОДМЫШАЛЬСКИЙ.

По его словам, отдельные объекты ГТС Украины изношены на 90%, а в целом около 80% изношено.

А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ сообщил, что до 2018 года требуются инвестиции в размере 6,5 млрд. долл., а срочно требуется инвестировать 3 млрд. долл.

А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ отметил, что в 2009 году Украина вложила в свою ГТС 212 млн. долл., а в 2011 году планируется 300 млн. долл.

ОАО "Газпром" планирует в 2011 году увеличить поставки газа в Украину до 40 млрд. куб. м с 36,5 млрд. куб. м в прошлом году.

Об этом сообщил глава ООО «Газпром сбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ в ходе "круглого стола" на тему "Актуальные проблемы европейской энергетики" сегодня в Москве, передает РИА «Новости».

По его словам, инвестиции «Газпрома» в Украине в 2011 году вырастут до 300 млн. долл. против 212 млн. долл. в прошлом году.

А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ добавил, что в 2010 году "Газпром" заплатил за транзит газа 2,6 млрд. долл., а в 2009 году – 1,2 млрд. долл.

Он также отметил, что у России нет возможности ликвидировать транзитную зависимость от Украины.

Финансы

Генеральный департамент банковского надзора Национального банка Украины (НБУ) в своем письме к коммерческим банкам подчеркивает, что все операции по корреспондентским счетам с банком «Надра» должны быть заверены подписью временного администратора банка Валентины ЖУКОВСКОЙ.

«… Банки-корреспонденты, которые имеют корреспондентские отношения с банком (Надра - УНИАН), должны осуществлять операции по корреспондентским счетам исключительно за подписью временного администратора Жуковской Валентины Борисовной», - говорится в письме НБУ 47-112/844 от 18 февраля 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что новый глава Счетной палаты Украины будет избран в марте.

Об этом он заявил в интервью изданию «Бизнес» (№8 от 21 февраля 2011 года).

По словам В.ЛИТВИНА, назрела необходимость кардинального обновления и расширения функций Счетной палаты.

«Кроме того, закончился срок полномочий председателя СП, длительное время нет заместителя главы, не заняты другие ключевые должности», - сказал он.

По словам спикера парламента, существуют разные взгляды на кандидатуры, и, поскольку голосование за руководителя Счетной палаты осуществляется бюллетенями, необходимо найти разумный компромисс. «Пока совершенно очевидно: ни за одну из обсуждаемых в кулуарах кандидатур не будут отданы 226 бюллетеней. Думаю, следующие неделя-другая у нас уйдут как раз на консультации по данному вопросу. И в начале марта мы должны закрыть тему, поскольку тянуть дальше просто неприлично», - отметил он.

Отвечая на вопрос, насколько реально отдать должность главы Счетной палаты оппозиции, В.ЛИТВИН отметил, что новый руководитель Счетной палаты должен быть человеком, который знает тему, знает страну, экономику и который достаточно авторитетен. «Ведь нельзя заставить себя уважать только потому, что будешь стучать кулаком по столу и указывать на недостатки. Надо, чтобы убедительность документов подкреплялась убедительностью личности. В идеале, эта должность должна быть инструментом оппозиции. Но наши идеалы сталкиваются с суровой реальностью», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что руководитель Счетной палаты утверждается на семь лет, тогда как власть меняется чаще. «И иногда трудно понять, где власть, а где оппозиция. Следовательно, это должна быть просто знаковая личность. Оппозиция же должна демонстрировать свою компетентность и в большей степени апеллировать не к власти, а к обществу, чтобы оно видело, где правда, и требовало от власти необходимых для страны решений», - отметил он.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) направил соучредителям Частного акционерного общества "Авиакомпания "МАУ" предложение приобрести 61,58%-ный государственный пакет акций компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, цена данного госпакета акций МАУ, согласно результатам экспертной оценки, составляет 287 млн. 229 тыс. грн.

По информации ФГИУ, предложения направлены UIA Веtеиligungsgesellschaft mbH (принадлежит 22,51% уставного фонда МАУ), UIA Ноlding GmbH (9,93%), ООО "Кепиталл инвестмент проджект" (5,97%).

Как отметили в Фонде, предложение по приобретению госпакета акций Фонд госимущества сделал после того, как утвердил отчет о его оценке, осуществленный ООО "Украинская экспертная группа".

Как сообщили в Фонде госимущества, отработка условий договора купли-продажи 61,58% акций МАУ начнется после поступления в ФГИУ согласия компаний, которым направлено предложение о приобретении этого пакета.

Фонд госимущества со своей стороны готовит покупателям предложения об инвестиционных и социальных обязательствах, которые, по его мнению, должны быть включены в условия договора. Это, в частности, привлечение в течение нескольких лет инвестиций на развитие сети среднемагистральных и дальнемагистральных маршрутов, а также завершение программы обновления флота. В социальной деятельности - в частности, сохранение рабочих мест и социального пакета, предусмотренного коллективным договором.

Министры финансов и главы центральных банков стран "Большой двадцатки" (G20) приняли индикаторы экономических дисбалансов, но при этом перенесли обсуждение реформы мировой валютной системы и не предложили контролировать скачки цен на сырьевые товары.

Как передает РИА «Новости», 18-19 февраля в Париже состоялось первое заседание "двадцатки" под председательством министра экономики Франции Кристин ЛАГАРД. Франция возглавляет G20 с ноября, и еще полгода назад президент страны Николя САРКОЗИ изложил основные цели. В его планах - реформировать международную валютно-денежную систему, контролировать перетоки капиталов и бороться с изменчивостью цен на сырьевые ресурсы.

За несколько дней до министерского заседания стало известно, что Франция и Германия настаивают также на введении индикаторов экономического развития, которые позволили бы оценивать дисбалансы стран-членов G20 и бороться с ними.

Предложенная европейцами система индикаторов вызвала протесты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), особенно Китая, но именно она стала основным достижением участников.

Париж собирался включить в систему индикаторов дефицит бюджета, государственный долг и объемы частных накоплений, баланс текущих расчетов и торговый баланс, валютные резервы и реальный курс национальной валюты. Однако глава Минфина Бразилии от имени БРИКС заявил, что страны отказываются учитывать баланс текущих расчетов и хотят заменить его балансом товаров и услуг. Главным камнем преткновения, по данным западных СМИ, стала позиция Пекина, который не заинтересован в оценке дисбалансов в его экономике, однако сторонам все же удалось договориться.

Была принята система показателей, в которую вошли государственная задолженность и дефицит бюджета, частные накопления и частные задолженности, торговый баланс и сальдо текущих инвестиций. Также будут учитываться обменный курс валют, налоговая и валютная политика.

Главная цель французского председательства - реформа валютно-денежной системы - стала одним из основных сюжетов переговоров, но стороны сочли этот вопрос еще недостаточно проработанным. Никаких конкретных мер по реформированию системы прописано не было.

К своей следующей встрече - в апреле этого года - министры ждут результатов доклада Международного валютного фонда, который должен предложить определенный набор рекомендаций для улучшения валютной системы.

Европейский Союз и Армения подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому ЕС предоставит 100 млн. евро финансовой помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Предполагается, что из общей суммы 65 млн. евро помощи будет предоставлено в виде кредита, 35 млн. – в виде гранта.

Программа помощи содержит ряд условий, которые Армения должна выполнить для получения денег. В частности, речь идет о необходимости принятия ряда мер в области управления госдолгом, реформировании пенсионной системы, внутреннего финансового контроля за расходованием бюджетных средств.

Первая часть помощи в 40 млн. евро может быть предоставлена сразу после ратификации Меморандума и соглашений о займе и гранте парламентом Армении.

Вторая часть помощи может быть передана Еревану уже осенью этого года.

Глобальный кризис серьезно отразился на экономике Армении, ВВП которой сократился на 14,2% в 2009 году. В 2010 году экономика начала понемногу оживать, рост ВВП составил 4%

Совет ЕС одобрил выделение макрофинансовой помощи Армении в ноябре 2009 года.

(УНИАН)