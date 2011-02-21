Генпрокуратура завершила расследование дела против Тимошенко

Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины закончено досудебное следствие по уголовному делу, в которое объединены два уголовных дела, возбужденные в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, злоупотребление властью или служебным положением, повлекшим тяжелые последствия и нарушения бюджетного законодательства).

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, сегодня следователем предъявлено окончательное обвинение и объявлено об окончании досудебного следствия. Согласно действующему законодательству, Ю.ТИМОШЕНКО вместе с адвокатом должна ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, и после этого дело будет направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантии правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Комбо». Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколуом, и в нанесении государству других убытков.

Ю.ТИМОШЕНКО опровергает все обвинения.