Янукович хочет возобновить работу над новой редакцией Конституции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости возобновление работы над новой редакцией Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи, которая проходит сегодня в Киеве.

«Безусловно, тема конституционной реформ появилась фактически и практически сразу после принятия этой Конституции в 1996 году. И под разными лозунгами, как говорят, еще Конституция не была испытана в Украине, еще она не работала – она уже подвергалась критике», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это - современные реалии, которые вызваны значительной политизацией и политической борьбой в середине страны, имеющие место вокруг проведения конституционной реформы.

«Ввиду того, что есть критическая точка зрения, которая действительно отвечает требованиям времени и жизни нашей страны, этот процесс работы над новой Конституцией следует возобновить», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы Президента Украины 1991-1994 гг. Леонида КРАВЧУКА относительно создания Конституционной Ассамблеи для подготовки изменений в Конституцию Украины.

В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке Конституционной Ассамблеи. Группа должна принять к сведению предложенную Л.КРАВЧУКОМ концепцию реформирования Конституции Украины.