МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ливию

В связи с дестабилизацией общественно-политической ситуации в Ливийской Арабской Джамахирии Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины относительно ситуации в Ливии.

По данным департамента, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО дал поручение посольству Украины в Ливии проработать механизмы и план возможной эвакуации граждан Украины, находящихся на территории Ливии.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Украины провел телефонные консультации со своими коллегами из Италии, Турции и России относительно вопроса возможного взаимодействия в рамках будущих мероприятий по эвакуации граждан Украины из Ливии.

Согласно полученной от посольства Украины в Ливии информации, посольство установило и поддерживает постоянную телефонную связь с нашими соотечественниками. Им рекомендуется избегать мест проведения демонстраций, говорится в сообщении. Дипломатами посольства осуществляется постоянный мониторинг ситуации, проводится работа по уточнению списков граждан Украины, находящихся на территории Ливии. Информация о наличии граждан Украины среди погибших или раненных в дипучреждения не поступала.

Телефоны „горячей линии” посольства Украины в Ливии +218-21-360-86-65, +218-21-360-86-64.

Дело находится на особом контроле главы МИД К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Ливии с 15 февраля продолжаются акции с требованием смены правящего режима. По данным правозащитников, в ходе столкновений демонстрантов с силами безопасности погибло свыше 230 человек.