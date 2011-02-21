Экс-заместитель председателя Госкомрезерва Синьковский приговорен к 10 годам заключения

Сегодня Дзержинский районный суд г. Кривой Рог Днепропетровской области приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшего заместителя председателя Госкомрезерва Украины Николая СИНЬКОВСКОГО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что Н.СИНЬКОВСКИЙ в сентябре 2004 года, состоя в должности коммерческого директора ООО «Ресурс-Инвест» (г. Киев), с использованием поддельных документов и по предварительному сговору со служебными лицами завладел материальными ценностями мобилизационного резерва государства, которые хранились в ОАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат”. Таким образом, государству был нанесен ущерб на сумму 2,6 млн. грн.

Как отметили в пресс-центре, приговор суд вынес на основании материалов СБУ.

Как сообщалось, Н.СИНЬКОВСКИЙ находился под арестом еще с апреля 2010 года в Днепропетровском СИЗО.

Н.СИНЬКОВСКИЙ был назначен на должность заместителя председателя Госкомрезерва 30 августа 2007 года тогдашним премьером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Был уволен с должности 7 апреля 2010 года.