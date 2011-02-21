В КС поступило представление о конституционности указа Януковича об админреформе

В Конституционный Суд Украины поступило представление 52 народных депутатов о конституционности Указа Президента "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" от 9 декабря 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, в процессе ликвидации и реорганизации Кабмину поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не меньше, чем на 30% и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не меньше, чем на 50%.

Из 112 органов центральной исполнительной власти создано 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций.

Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 человек.