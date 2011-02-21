Главное на 21 февраля (вечер)

Финансы

Украина задолжала своим гражданам 130 млрд. грн. по решениям судов

На сегодняшний день задолженность Украины перед гражданами по судебным решениям составляет 130 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола в Киеве заявила Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ.

«На сегодняшний день, согласно данным Министерства социальной политики, порядок этой задолженности составляет 130 млрд. грн. перед гражданами Украины», - сказала она.

При этом В.ЛУТКОВСКАЯ заметила, что правительство предусматривает, что в ближайшее время будет отменен закон о моратории на принудительную реализацию имущества государственных предприятий, в том числе топливно-энергетического комплекса, что позволит в определенной мере сократить эту задолженность.

В то же время В.ЛУТКОВСКАЯ выразила надежду, что в ближайшее время правительство наработает методологию ликвидации задолженности по решению судов в интересах граждан. «Мы предусматриваем, что на протяжении полугода все лица, которые имеют на руках невыполненные решения национальных судов, возвращенные без исполнения или не принятые Государственной исполнительной службой, они должны быть снова предоставлены Государственной исполнительной службе, и она обобщит эту информацию, и Кабинет министров спланирует порядок погашения этой задолженности», - отметила она.

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Украинская банковская система в январе сократила убыток почти в 100 раз

Украинская банковская система в январе 2011 года, по сравнению с январем 2010 года, сократила убыток почти в 100 раз – до 5,189 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 1,7% и составили 11,2 млрд. грн. Расходы банков сократились на 2,7% и составили 11,2 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 80,7% обеспечивается за счет процентных доходов, на 10,1% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 44,9%, другие операционные расходы – 21,2%, общие административные расходы – 20,1%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 февраля 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

Справка УНИАН. украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.

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Нацбанк: в феврале на межбанке спрос на валюту превышает ее предложение

В феврале на межбанковском валютном рынке наблюдается превышение спроса на валюту над ее предложением.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«С начала февраля сохраняются чистые поступления иностранной валюты от нерезидентов, в частности по экспортно-импортным операциям и внешним заимствованиям. В то же время на межбанковском рынке Украины спрос на иностранную валюту превышает ее предложение», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что в данных условиях Нацбанк продолжает осуществлять интервенции как по продаже, так и по покупке иностранной валюты.

По информации НБУ, с начала месяца колебания гривни относительно доллара США на межбанковском валютном рынке оставались незначительными. В наличном сегменте гривня укрепилась - по операциям продажи долларов США на 0,17%, до 7,9662 грн./долл. США. Официальный курс гривни к доллару США с начала февраля почти не изменился. Относительно же евро гривняф по официальному курсу укрепилась на 1,07%, до 10,7689 грн./ евро, а относительно российского рубля - обесценилась на 1,47%, до 2,7156 грн./10 рублей.

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ТЭК

«Газпром» не будет пересматривать формулу цены на газ для Украины – Миллер

ОАО «Газпром» не предполагает пересмотра формулы цены на газ для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Если говорить о действующем контракте, то в настоящее время поставки газа в Украину по этому контракту осуществляются (по цене – УНИАН) на 30% ниже, чем для европейских потребителей, и никаких изменений формулы цены или пересмотра контракта мы не предполагаем», – сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого российского газа возросла до 305,68 долл. за 1 тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за 1 тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.

21 апреля 2010 года в Харькове Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

Благодаря данному соглашению во втором квартале 2010 года цена импортируемого НАК «Нафтогаз Украины» газа, по данным Министерства экономики, снизилась до 232,86 долл. за тыс. куб. м, в третьем она составила 248,72 долл. за тыс. куб. м, в четвертом – 252,11 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2011 года цена импортируемого в Украину газа составит 264 долл. за 1 тыс. куб. м.

В то же время в законе о государственном бюджете на 2011 год средняя цена импортируемого природного газа прогнозируется на уровне 269 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, глава украинского правительства Николай АЗАРОВ не раз заявлял, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. По словам премьер-министра, в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

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Миллер обещает Украине газ по внутрироссийским ценам при СП Газпрома и Нафтогаза

Москва. В случае слияния ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» население и промышленность Украины будут получать газ по внутренним российским ценам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на пресс-конференции в Москве.

«На момент подписания (документа о слиянии – УНИАН) поставки газа «Газпромом» на территорию Украины будут осуществляться по внутренним российским ценам. Это касается и населения, и комбыта Украины, и это касается поставок газа для промышленности и электроэнергетики», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что цена газа для промышленных потребителей в России в разы ниже, чем цена газа для промышленных потребителей Украины. В то же время цена газа для населения регулируется постановлениями правительства РФ, и это будет продолжаться и дальше.

«Подход, который заложен в регулировании цены для населения, отталкивается от уровня инфляции, поэтому цены на газ для населения в долгосрочной перспективе будут оставаться невысокими, а точнее сказать, низкими», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он уверен, что в случае принятия решения о слиянии двух газовых компаний, Украина получит очень серьезную экономическую помощь для своего развития.

Напомним, 7 сентября 2010 года на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

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СП Газпрома и Нафтогаза не повлияет на реализацию проекта "Южный поток" – Миллер

Москва. Создание совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» не повлияет на реализацию проекта "Южный поток".

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил на пресс-конференции в Москве.

«Создание совместного предприятия никаким образом не повлияет на реализацию проекта "Южный поток», - сказал он.

Глава «Газпрома» отметил, что работы по реализации данного проекта проводятся строго по графику. Он подчеркнул, что в «Газпроме» нет никаких сомнений, что первая нитка "Южного потока" будет запущена к концу 2015 года.

Все проектно-изыскательские работы, работа по ТЭО создания соответствующих СП со странами-транзитерами также идет по графику, подчеркнул А. МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов на территории Украины.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.

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Админреформа

В КС поступило представление о конституционности указа Януковича об админреформе

В Конституционный Суд Украины поступило представление 52 народных депутатов о конституционности Указа Президента "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" от 9 декабря 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, в процессе ликвидации и реорганизации Кабмину поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не меньше, чем на 30% и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не меньше, чем на 50%.

Из 112 органов центральной исполнительной власти создано 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций.

Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 человек.

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Строительство

Риэлторы допускают снижение цен на жилье до конца года до 10%

Риэлторы допускают снижение цен на жилье до конца года в пределах 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции председатель комитета по аналитике Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Всеволод ЖОГОЛЕВ.

«Есть сигналы сегодня к еще небольшому снижению. Это не будет какой-то обвал, но, я думаю, небольшое снижение до конца этого года может произойти», - сказал он.

По словам эксперта, стоимость «гостинок» и однокомнатных квартир уменьшается наибольшими темпами, при этом стоимость «гостинок» в январе продолжала снижаться.

«Это говорит о том, что богатые стали еще богаче, бедные стали еще беднее», - сказал В.ЖОГОЛЕВ.

Как сообщил президент ССНУ Александр РУБАНОВ, по состоянию на 1 января 2011 года средняя стоимость «гостинки» в Киеве составляет 53 тыс. долл., 1-комнатной квартиры – 71,2 тыс. долл., 2-комнатной квартиры – 97,9 тыс. долл., 3-комнатной квартиры – 130,2 тыс. долл.

По данным ССНУ, стоимость жилья в Киеве в 2010 году в долларовом эквиваленте снизилась на 6%. При этом существенная доля снижения пришлась на октябрь-декабрь прошлого года. В то же время квартиры в новых домах в столице в прошлом году не подешевели.

В.ЖОГОЛЕВ уточнил, что такая ситуация характерна для большинства крупных городов, за исключением Одессы и Крыма, где цены на жилье в прошлом году оставались стабильными.

По мнению эксперта, стоимость квартир и нежилых помещений в центре Киева является переоцененной, поскольку ставки капитализации в центре ниже, чем на окраине.

«Это признак того, что, скорее всего, центр будет снижаться. Центр утратил свою привлекательность. Нет сегодня тех факторов, которые привлекали бы бизнес, торговлю, потому что инфраструктура изношена, ситуация с парковкой, коммунальными услугами плачевная и продолжает ухудшаться», - пояснил В.ЖОГОЛЕВ.

В свою очередь председатель комитета по внешним связям ССНУ Клавдия ГОНЧАРОВА отметила, что пока ставки по ипотечному кредитованию не достигнут 10%, активизации сделок купли-продажи жилья и стабилизации цен на квартиры ждать не стоит.

В.ЖОГОЛЕВ считает, что при существующих ставках по ипотеке – около 18% - квартиру невыгодно рассматривать как объект инвестиций, поскольку средняя доходность квартиры – около 6-7% годовых в валюте.

А.РУБАНОВ добавил, что заметного оживления на рынке жилья не произошло также и из-за высоких требований банков к заемщикам: как правило, 50% первоначальный взнос, доход – 6-7 тыс. грн./месяц.

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Окончательный перечень объектов к Евро-2012 будет подготовлен до 20 марта

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ожидает, что до 20 марта этого года программа подготовки к проведению Евро-2012 будет пересмотрена и будет составлен окончательный перечень объектов, которые необходимо построить для проведения чемпионата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с представителями властей Киева, Донецка, Харькова и Львова, посвященном вопросам подготовки к проведению Евро-2012.

«Давайте мы ставим для себя срок 20 марта. Этот график и программу утверждаем с одновременным утверждением графика финансирования», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, на сегодняшний день расходы на мероприятия по подготовке к Евро-2012 превышают ожидаемые. Учитывая это, Н.АЗАРОВ отметил, что подходить к подготовке к проведению чемпионата, несмотря на то, что это чрезвычайно важное для страны событие, необходимо разумно, с учетом экономного использования средств.

«Для нас вопрос (подготовки к Евро-2012 – УНИАН) приоритетный. Но это не означает, что наша казна безразмерна. Мы выходим далеко за утвержденную программу по финансированию. Ясно, что нигде мы этих ресурсов не найдем. Значит, когда будем рассматривать программу, надо будет от чего-то отказаться, что-то включить, что-то пересмотреть, но главное – обеспечить проблемные вопросы, которые будут решены», – отметил премьер.

При этом он обратил внимание представителей городских властей на необходимость активизировать работу по привлечению инвесторов и выделению средств на подготовку к чемпионату из местных бюджетов.

Вместе с тем, обращаясь к руководству столицы, Н.АЗАРОВ особо подчеркнул важность экономии средств. «Каждую копейку надо экономить. А если уж потратили, то объекты должны сдаваться в идеальном состоянии. Это я в адрес Киева говорю», – сказал премьер.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что, несмотря на увеличение темпов подготовки к чемпионату, расслабляться и успокаиваться не стоит. «Здорово прибавили в темпе (по подготовке к Евро-2012 – УНИАН). Отсюда появилась определенная самоуспокоенность, самоуверенность, я бы сказал. Надо было бы от этого отойти и, наоборот, сосредоточиться на тех нерешенных вопросах и проблемах, которые всегда в таком громадном деле есть», – отметил он.

Глава правительства в очередной раз подчеркнул, что расценивает подготовку к проведению чемпионата в Украине в том числе как возможность привести в порядок инфраструктуру городов. «А работы в этом непочатый край», – отметил премьер.

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Транспорт/Связь

Международные права будут действительны еще три года

Брюссель. Международные права, выданные в странах-участницах Конвенции о дорожном движении от 1968 года, и не имеющие даты окончания срока действия, будут считаться действительными еще три года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН заявил представитель Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Роберт НОВАК.

«Владелец международных водительских прав (выданных, например, сегодня в Украине без указания даты окончания срока действия по украинским правилам, применяемым до 29 марта 2011 года) может пользоваться международными водительскими правами еще три года», - сказал представитель ЕЭК ООН.

«Через три года, если он обратится, ему должны выдать международные водительские права «нового образца», сроком действия до трех лет», - добавил он.

Р.НОВАК отметил, что, согласно конвенции, начиная с 29 марта 2011 года, все новые международные права, которые будут выдаваться в Украине и в других странах-участницах конвенции, должны иметь срок действия не более трех лет.

Как сообщал УНИАН, ранее министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявлял, что все украинцы, желающие поехать за границу после 30 марта этого года, должны менять права.

Справка УНИАН. Конвенция о дорожном движении была подготовлена и открыта для подписания в Вене в 1968 году во время Конференции ООН.

На сегодня 70 стран мира считаются сторонами конвенции.

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КГГА хочет выделить на дорогах отдельные полосы для общественного транспорта и спецавто

В Киевской городской государственной администрации предлагают к Евро-2012 организовать на дорогах в столицы отдельные полосы для движения маршрутного общественного транспорта и спецавтомобилей, таких как «скорые помощи», автомобили МЧС и т.д.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на совещании премьер-министра Николая АЗАРОВА с представителями властей Киева, Донецка, Харькова и Львова, посвященном вопросам подготовки к Евро-2012.

Он отметил, что соответствующее предложение уже передано в Кабинет министров.

«Мы подали в Кабмин, чтобы пересмотреть эти вопросы и выйти в Верховную Раду и изменить частично правила дорожного движения», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что выделение отдельных полос для общественного и спецтранспорта необходимо независимо от проведения Евро-2012.

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"Укртелеком" расширил международный роуминг в Австралии и Греции

ОАО "Укртелеком" расширил международный роуминг мобильной связи (ТМ Utel) для своих абонентов в Австралии и Греции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В Австралии услугами международного роуминга абоненты "Укртелекома" могут воспользоваться в сети роуминг-партнера - оператора Telstra Corporation (предоставляет услуги под брендом Telstra), в Греции услуги связи доступны абонентам в сети оператора Vodafone Roaming Services (бренд Vodafone).

Сегодня услуги международного роуминга для абонентов мобильной связи "Укртелекома" доступны в более чем 70 странах мира.

При этом абонентам мобильной связи "Укртелекома" доступен мобильный Интернет в более чем 45 странах мира.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.

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«Антонов» в 2010 году сократил прибыль на 74%

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) в 2010 году сократило чистую прибыль на 74,3% по сравнению с 2009 годом – до 82,178 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2010 году ГП «Антонов» сократило чистый доход на 1,7% по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 246,010 млн. грн., а также сократило валовой доход (выручку) от реализации на 3,2% – до 2 млрд. 282,267 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ГП «Антонов» увеличило чистую прибыль на 60,9% по сравнению с 2008 годом – до 319,430 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

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Агро

Азаров поручил правительству изучить вопрос установления и распределения квот на зерно

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министерствам экономического развития и торговли и аграрной политики и продовольствия до конца текущей недели изучить вопрос установления и распределения квот на экспорт зерна в Украине.

Соответствующее поручение, копия которого имеется в распоряжении УНИАН, Н.АЗАРОВ дал 17 февраля в ответ на письмо торгового представителя США Рона КИРКА от 2 февраля 2011 года.

Результаты изучения вопроса Н.АЗАРОВ поручил представить Кабинету министров и посольству США.

В своем письме, копия которого также имеется в распоряжении УНИАН, Р.КИРК от имени американских компаний высказывает обеспокоенность по поводу вмешательства государства в работу рынка зерна и непрозрачности процедур распределения квот на экспорт зерна из Украины.

В письме подчеркивается, что анализ осуществления экспорта зерна свидетельствует, что в Украине «нет единых правил игры» для отечественных и зарубежных компаний. Если такая ситуация сохранится, отмечается в письме, то иностранные компании могут перевести свой бизнес в другие страны, где более строго придерживаются обязательств по обеспечению прозрачных, справедливых условий бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что через две недели правительство Украины рассмотрит вопрос о возможности изменений объемов и условий квотирования экспорта зерновых.

16 февраля первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ сообщил, что правительство Украины планирует отменить квоты на экспорт кукурузы и увеличить объем квот для экспорта пшеницы.

7 февраля т.г. руководитель отдела по делам России и Евразии офиса торгового представителя США Бэтси ХАФНЕР в Киеве заявила, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены вмешательством государства в работу аграрного рынка Украины.

Она подчеркнула, что в результате вмешательства государства в Украине проходят непрозрачные процедуры квотирования и экспорта зерна, что приводит к ухудшению инвестиционного климата.

По мнению Б.ХАФНЕР, аргументы Украины в пользу квотирования экспорта зерна не убедительны.

Она сообщила, что в ходе беседы представители украинского правительства сказали, что правительство еще раз рассмотрит ситуацию относительно квотирования зерна. При этом Б.ХАФНЕР отметила, что ситуация с квотированием в Украине должна разрешиться до июня, и если этого не произойдет, то международные трейдеры будут вынуждены отзывать свои контракты.

В начале февраля посол Великобритании Ли ТЕРНЕР заявил, что распределение квот на экспорт зерновых из Украины проходит непрозрачно, что свидетельствует об ухудшении бизнес-климата в стране.

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Минагропрод установил интервенционные цены на зерно, сахар, молоко и масло

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины установило минимальные и максимальные интервенционные цены на объекты государственного ценового регулирования в 2011-2012 маркетинговом периоде. Соответствующий приказ министерства от 10 февраля 2011 г. №17 опубликован на сайте парламента.

Согласно документу, минимальная и максимальная цена на пшеницу мягкую группы "А" составляет: 1-го класса - 1979 и 2454 грн./т, 2-го класса - 1792 и 2222 грн./т, 3-го класса - 1683 и 2087 грн./т соответственно. Минимальная и максимальная цена на пшеницу мягкую группы "Б" составляет: 4-го класса - 1612 и 1999 грн./т, 5-го класса - 1568 и 1944 грн./т соответственно. Минимальная и максимальная цена на пшеницу мягкую 6-го класса составляет 1523 и 1889 грн./т соответственно.

Минимальная и максимальная цена на пшеницу твердую составляет: 1-го класса - 2114 и 2621 грн./т, 2-го класса - 1858 и 2304 грн./т, 3-го класса - 1746 и 2165 грн./т, 4-го класса - 1719 и 2132 грн./т, 5-го класса - 1462 и 1813 грн./т соответственно.

Минимальная и максимальная цена на рожь составляет: 1-го класса - 1582 и 1962 грн./т, 2-го класса - 1513 и 1876 грн./т, 3-го класса - 1447 и 1794 грн./т соответственно.

Минимальная и максимальная цена на ячмень составляет: 1-го класса - 1728 грн./т и 2143 грн./т, 2-го класса - 1702 грн./т и 2110 грн./т, и 3-го класса - 1670 грн./т и 2071 грн./т соответственно.

Интервенционные цены на кукурузу для производства крупы и муки, производства крахмала и патоки установлены на уровне 1556 грн./т - минимальная и 1929 грн./т - максимальная, а для кормовых потребностей - 1500 грн./т и 1860 грн./т соответственно.

Также установлены минимальные и максимальные цены на гречиху - 6750 грн./т и 8370 грн./т соответственно. На сахар-песок (свекловичный) интервенционные цены установлены: 7100 грн./т - минимальная и 8100 грн./т - максимальная.

Кроме того, установлены минимальные и максимальные цены на сухое молоко - 35 тыс. грн./т и 40 тыс. грн./т, и сливочное масло - 42 тыс. грн./т и 50 тыс. грн./т соответственно.

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Промышленность

Одесский припортовый завод в 2010 году увеличил убыток в 36 раз

ОАО “Одесский припортовый завод” в 2010 году увеличило чистый убыток в 35,7 раз, по сравнению с 2009 годом, до 87,169 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что чистый доход компании увеличился на 70,2%, по сравнению с 2009 годом - до 3 млрд. 513,690 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась на 15,3% - до 178,652 млн. грн.

Справка УНИАН . ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Одесский припортовый завод завершил 2009 год с убытком 2,444 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль составляла 796,977 млн. грн.

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Фондовый рынок

Всемирный банк против создания центрального депозитария на базе НДУ и депозитария НБУ

Решение о создании центрального депозитария на базе Национального депозитария Украины (НДУ) и депозитария Национального банка Украины было принято кулуарно и не отвечает интересам действующих на рынке субъектов.

Так сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава наблюдательного совета ОАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" Василий РОГОВОЙ прокомментировал поручение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА от 7 февраля этого года о создании центрального депозитария Украины.

«Сегодня мы имеем поручение о создании центрального депозитария на базе Национального депозитария и мифического депозитария Национального банка Украины», - сказал он.

В.РОГОВОЙ также сообщил, что это поручение издано премьер-министром на основании служебной записки главы наблюдательного совета НДУ Владимира ИВЧЕНКО. По словам В.РОГОВОГО, в данной записке, которая прилагается к поручению премьер-министра, грубо искажаются факты о депозитарной системе в Украине, в частности, по его словам, не соответствует реальности изложенная в ней информация о работе Всеукраинского депозитария ценных бумаг. Глава набсовета ВДЦБ также выразил сожаление, что подобный документ лёг в основу поручения правительства о создании центрального депозитария в Украине. Он отметил, что данным правительственным поручением была создана рабочая группа, в которую не были включены ни представители ВДЦБ, ни действующие на рынке субъекты. «Мы считаем, что эта ситуация непрозрачна, она отгородила участников рынка от обмена мнением участников рынка о создании центрального депозитария, она вредит имиджу Украины», - сказал В.РОГОВОЙ.

По его словам, выходом из создавшейся ситуации может стать публичное создание центрального депозитария с привлечением всех заинтересованных сторон. Он сообщил, что на заседании наблюдательного совета ВДЦБ 17 февраля было принято решение проинформировать высшее руководство страны, глав НБУ и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), субъектов рынка и общественность о своем видении ситуации и инициировать открытый процесс обсуждения всеми заинтересованными сторонами проблемы создания центрального депозитария в Украине.

По словам старшего финансового специалиста Всемирного банка Анжелы ПРИГОЖИНОЙ, Всемирный банк рекомендовал украинскому правительству создать в Украине центральный депозитарий на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг. Она также сообщила, что согласно мировому опыту большинство центральных депозитариев являются негосударственными. Поэтому, по словам А.ПРИГОЖИНОЙ, Всемирный банк будет рекомендовать украинскому правительству минимизировать роль государства в будущем центральном депозитарии. Она отметила, что сегодня необходимо создать реально действующую рабочую группу по созданию центрального депозитария со всеми заинтересованными участниками процесса. «Мы бы хотели, чтобы состав уже действующей рабочей группы был максимально расширен, при этом там в равной мере были бы представлены все заинтересованные стороны, которые могли бы сказать свое слово», - подчеркнула А.ПРИГОЖИНА.

По словам руководителя проекта USAID развития фондового сектора Роберта БОНДА, USAID имеет единую точку зрения со Всемирным банком, которая заключается в том, что украинское правительство «должно признать реалии рынка и поддержать создание центрального депозитария на основе ВДЦБ». Он также отметил, что сегодня у государства нет серьезных оснований для того, чтобы выступать собственником центрального депозитария. По информация Р. БОНДА, в мире насчитывается всего 4 государства, где депозитарии находятся в госсобственности. «Рынок высказался довольно четко о создании центрального депозитария на базе ВДЦБ», - подчеркнул он. «Если центральным депозитарием в Украине станет НДУ, то государство получит полный доступ к информации по учету прав собственности частных инвесторов», - сказал Р.БОНД.

Справка УНИАН. ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 г. В состав учредителей ОАО вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 г. В сентябре 2006 г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. 86% акций в НДУ владеет государство.

Депозитарий Национального банка Украины является структурным подразделением НБУ, осуществляет обслуживание размещения и оборота государственных ценных бумаг.

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Fitch присвоило облигациям Metinvest финальный рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску среднесрочных гарантированных облигаций METINVEST B.V. (далее – «Metinvest») объемом 750 млн. долл. с погашением в 2018 г. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, присвоение финального рейтинга следует за рассмотрением окончательной документации, которая в значительной мере соответствует ранее изученной предварительной информации. Финальный рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») Metinvest в иностранной валюте «B».

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

УНИАН