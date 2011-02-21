Анонс на 22 февраля

* Круглый стол на тему: "Перспективы присоединения Украины к ЕІТІ”. Мероприятие состоится накануне Глобальной конференции Инициативы по обеспечению прозрачности добывающих отраслей (ЕІТІ). Цель круглого стола - рассмотрение и обсуждение возможности присоединения Украины к EITI, преимущества такого присоединения и связанные с ним бизнес возможности, в частности и в сфере привлечения необходимых международных инвестиций в энергетическом секторе. Участники: представители АПУ, Минэкологии и природных ресурсов, Минэнергетики и угольной промышленности, МВФ, Всемирного Банка, НАК "Надра Украины" и крупнейших украинских и международных энергетических компаний. Круглый стол состоится при поддержке Британского Посольства в Украине и компании "Шелл" в Украине. Информпартнер мероприятия - Американская торговая палата.

* Круглый стол на тему: «Выявление правовых потребностей населения Украины». В основу обсуждения положено социологическое исследование «Уровень использования правовых возможностей населением Украины: доступность и эффективность, предоставляемых правовых услуг», проведенное Харьковским институтом социальных исследований в 2010 году. Опрос проведен по инициативе Программы “Верховенство права” МФ “Відродження” и при поддержке Правовой Инициативы Открытого Общества (Будапешт) в рамках реализации проекта “Усиление правовых возможностей бедных слоев населения”.

* Состоится аукцион по продаже древесины. Организатор - Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Европейская Экономическая Палата Торговли, Коммерции и Промышленности в Украине начинает сертификацию по европейским стандартам”. Участники: президент ЕЭГ в Украине Станислав Григорский, вице-президент ЕЭГ в Украине Рустам Агаев, вице-президент ЕЭГ в Украине Михаил Халмурадов, директор Департамента Развития Европейской Экономической Палаты Игорь Шолохов, зам.председателя Госслужбы туризма и курортов Дмитрий Заруба. Участники расскажут о разработанных международными экспертами Европейской Экономической Палаты стандартах, отвечающих высокому европейскому уровню в сфере производства и сервиса и призванных способствовать повышению уровня конкурентоспособности заинтересованных в сертификации компаний в условиях глобального рынка.

* Премьер-министр Николай Азаров проведет встречу с членами Европейской Бизнес Ассоциации.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Инвестиционные салоны в Украине: привлечение международного капитала в украинский бизнес", посвященная проведению в Украине первых инвестиционных салонов. Организаторы: Коммуникационная Группа PRT и ИГ «Авантаж Капитал». Генеральные партнеры: Варшавская фондовая биржа и компания Бейкер Тилли Украина. Участники: Юрий Костоглодов, председатель Совета директоров ИГ "Авантаж Капитал", Ярослав Хобта, президент Коммуникационной группы PRT, Андрей Дубецкий, исполнительный директор представительства Варшавской фондовой биржи в Украине.

* Круглый стол на тему: “Кому выгодны ограничения по досрочному снятию депозитов?». Организаторы - Украинское общество финансовых аналитиков, Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей, Компания ДАГДА. Участники: Юрий Прозоров, президент Украинского общества финансовых аналитиков, модератор мероприятия; Анатолий Дробязко, независимый банковский эксперт; Виктор Новиков, директор юридического департамента НБУ; Евгений Петрик, глава Совета Украинской ассоциации по защите прав инвесторов, кредиторов и страхователей; Виталий Шапран, главный финансовый аналитик РА «Эксперт-Рейтинг» и др.

* Пресс-конференция на тему: "Единый Киевский Международный Автосалон в мае 2011 года - разумная инициатива и правильный шаг на пути возрождения авторынка Украины. Пришло время конкретных действий". Участники: президент Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтопром» Михаил Резник, генеральный директор компании «АВТОЭКСПО» Александр Гаращенко.

* На сайте «Главред» состоится чат с президентом Украинской аграрной конфедерации, председателем Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонидом Козаченко.

* Состоится встреча Членов Украинской строительной Ассоциации и Европейско-Украинского энергетического агентства на тему: “Презентация проектов в области энергосбережения в строительстве, обсуждение перспектив внедрения таких проектов”. Участники: Лев Парцхаладзе, председатель Совета ХХІ век, Виталий Поплавский, директор Центра Энергосберегающих технологий EKO, Александр Глимбовский, ген.директор Корпорации «Альтис-Холдинг», Геннадий Руденко, директор AlfaLaval, Виктор Выдренко, директор, ТОВ «БКФ» Гранит», Николай Троицкий, директор, Сен-Гобен Строительная продукция Украина.

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