ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Эксперт: Через 2-3 месяца НБУ придется снизить курс доллара до 7,9 гривен», в котором пишет - аналитик Украинского аналитического центра Виктория Кернеш считает, что в ближайшие месяцы предложение иностранной валюты будет превышать спрос на нее. В итоге это вынудит Нацбанк немного ревальвировать гривну…

http://delo.ua/finance/ekspert-cherez-2-3-mesjaca-nbu-152513/

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Также «Дело» публикует материал «Стросс-Кан покинет пост главы МВФ», в котором пишет – многие эксперты предполагают, что Доминик Стросс-Кан покинет пост главы МВФ ради борьбы за президентское кресло Франции в 2012 году…

http://delo.ua/world/stross-kan-pokinet-post-glavy-152571/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Киев выдержит давление газа» пишет – подорожание газа для Украины в этом году будет незначительным. Вчера в "Газпроме" заявили, что среднегодовая цена на него не превысит $280 за тысячу кубометров. То есть, подорожание за год составит не более 12%. Несмотря на это, для украинской промышленности стоимость газа увеличится уже во II полугодии, говорят в Минэнерго…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590092

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Экологический спор» пишет – Украина в рамках ВТО начала официальные консультации с Молдавией об отмене дискриминации при взимании экологического сбора с импортеров пива и соков. В посольстве Молдавии в Украине отмечают, что их страна готова решить проблему без привлечения ВТО. По мнению экспертов, обращение в торговую организацию станет веским аргументом в случае затягивания с отменой дискриминации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590076

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Дела объединились вокруг Юлии Тимошенко» пишет – Генпрокуратура завершила следствие по двум возбужденным в отношении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко уголовным делам, объединила их и предъявила ей окончательное обвинение. После ознакомления обвиняемой с материалами дела оно будет направлено в суд. Бывший судья Печерского райсуда Николай Замковенко, освободивший в 2001 году Тимошенко из Лукьяновского СИЗО, считает, что повторный арест ей не грозит…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590074

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«Экономические известия» в публикации «Путин срывает модернизацию России» пишут - украинские вагоны попали в немилость к Владимиру Путину: российский премьер заявил о необходимости введения антидемпинговых мер в отношении этой продукции. Но мощностей заводов РФ сейчас недостаточно для ее рынка, а потому такой шаг может служить лишь увеличению маржи российских предприятий за счет повышения отпускных цен…

http://markets.eizvestia.com/full/putin-sryvaet-modernizaciyu-rossii

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«Экономические известия» в публикации «Финрынку грозят мегаорганом» пишут: «На протяжении следующего месяца в Верховную Раду Виктором Януковичем будет внесен законопроект о национальных регуляторах. Данный проект, в частности, будет касаться Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального банка и Госфинуслуг», - заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий Волга…

http://finance.eizvestia.com/full/finrynku-grozyat-megaorganom

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Также «Экономические известия» в публикации «Страховщики рвутся к рулю» пишут - страховые компании не прочь получить право на администрирование и управление активами негосударственных пенсионных фондов. Специализированные управляющие компании в свою очередь считают опыт украинских СК недостаточным для управления активами НПФ…

http://finance.eizvestia.com/full/strahovshhiki-rvutsya-k-rulyu

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«Газета по-киевски» в публикации «Недвижимость дешевеет. «Трешка» в Киеве – $44 тыс.» пишет - цены на замершем рынке столичной недвижимости продолжают снижаться: «Газета...» нашла трехкомнатную квартиру за $57 тысяч. Всего на семь тысяч дороже, чем однокомнатные…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2011/02/21/231111.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Больше подушек – надежных и разных» пишет - системы пассивной безопасности современных автомобилей все время модернизируются: увеличивается их количество и разнообразие конструкций…

http://mycityua.com/articles/auto/2011/02/22/035902.html

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«Сегодня» в публикации «Муку продают по 5 кг в руки, а гречку ждут через месяц» пишет – в перебоях с поставками правительство винит супермаркеты…

http://www.segodnya.ua/news/14225320.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Реформа сверхприбыли» пишет – Минэнерго РФ подготовило концепцию реформы налогообложения нефтяной отрасли. Появится налог на сверхприбыль и контроль за ценами, а максимальная экспортная пошлина снизится до 55%…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255470/reforma_sverhpribyli

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Также «Ведомости» в публикации «Многонациональная страна: Национальность земли» пишут – похоже, что национальные конфликты и противоречия возглавили список угроз безопасности и единства России…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255424/nacionalnost_zemli

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Издание «Известия» в публикации «Евгений Примаков не будет президентом» пишет – на очередных выборах в марте Евгений Примаков не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента организации. Но на пенсию он не собирается. В интервью "Известиям" Примаков рассказал, кто будет его преемником…

http://www.izvestia.ru/economic/article3151999/

(УНИАН)