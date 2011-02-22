Генеральный секретарь НАТО призвал власти Ливии остановить репрессии

Брюссель. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН призвал власти Ливии остановить репрессии против собственного народа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении А. Фог РАСМУССЕНА.

«Я шокирован неразборчивым применением силы против мирных демонстрантов в Ливии. Я сожалею о потерянных жизнях», - заявил генсек НАТО.

Он отметил, что народ Ливии, как и ряд других народов на Ближнем Востоке, выразил четкое желание демократических изменений.

«Их законные ожидания должны быть рассмотрены», - заявил А. Фог РАСМУССЕН.

Он также подчеркнул, что свобода слова и собраний являются фундаментальными правами и должны соблюдаться.

Как сообщал УНИАН, в последние несколько дней акции протеста в Ливии неоднократно подавлялись силами правопорядка, в том числе с использованием авиации. По разным данным, в результате столкновений погибло от 300 до 400 человек.