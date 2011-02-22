Киев убирают от снега свыше 460 единиц техники и 5,5 тыс. работников - КГГА

Киев убирают от снега 463 единицы техники и 5,5 тыс. работников коммунальных служб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление контроля за благоустройством, по состоянию на 7.00 22 февраля в уборке снега в столице было задействовано 463 единицы техники и свыше 5 тыс. 520 работников коммунальных служб.

Инспекторы профильного управления контролируют очистку города от снега и составляют протокольные акты на те структуры и учреждения, которые не убирают балансовые территории.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 февраля, первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК поручил коммунальным службам за сутки освободить дороги и тротуары города от снега.

В тот же день пресс-служба столичной администрации сообщила, что к очистке автодорог столицы от снега привлечены все мощности коммунальной компании «Киевавтодор» - на дорогах города работало свыше 350 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.