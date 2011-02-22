Главное на 22 февраля (день)

Финансы

Иностранным компаниям с начала года возмещено порядка 1 млрд. грн. НДС

По последним данным, налоговая служба с начала года возместила иностранным компаниям порядка 1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО сегодня в ходе встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА)

«В этом году мы возмещение отдали 3,1 миллиарда гривень за текущий период на 18 число (февраля – УНИАН). Одна треть ровно – это то, что было возмещено европейцам», – сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. сумма возмещенного НДС составила 2,7 млрд. грн.

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Европейская экономическая палата начинает в Украине сертификацию по европейским стандартам

Европейская экономическая палата торговли, коммерции и промышленности начинает в Украине сертификацию по европейским стандартам.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор департамента развития Европейской экономической палаты Игорь ШОЛОХОВ.

«Так как целью Украины является вступление в Европейский Союз, возникает острая необходимость приведения качества товаров и услуг к европейскому уровню», - отметил он.

По словам И.ШОЛОХОВА, сертификация является добровольной и проводится для «тех предприятий, которые планируют активно развиваться в будущем». «Стандарты зарегистрированы в управлении гармонизации внутреннего рынка ЕС, реестр является собственностью Европейской экономической палаты», - сообщил И.ШОЛОХОВ.

Пройдя сертификацию, предприятия получают возможность использовать символику Европейской экономической палаты. Количество сертификатов ограничено, поэтому они выдаются только предприятиям, которые носят инновационный характер и придерживаются правил Европейского качества и поддерживают соответствующий уровень стандарта обслуживания. Сертификат выдается сроком на 1 год.

Вице-президент ЕЭП в Украине Михаил ХАЛМУРАДОВ отметил, что данные сертификаты качества отличаются от своих аналогов тем, что «идет дальше этих стандартов» в связи с комплексностью оценивания уровня качества на предприятиях на каждом этапе производства. «Это процесс переработки сырья, при производстве, при подготовки к реализации, это маркетинговая стадия предприятий, это продажная стадия предприятий…», - сказал он. Такие стандарты качества, подчеркнул вице-президент палаты, должны стать показательными для покупателей.

М.ХАЛМУРАДОВ также сообщил, что специалисты Европейской экономической палаты разработали ряд новых стандартов, в частности, европейский стандарт вин, музейный стандарт, стандарт кемпинга, которые также будут внедряться на добровольном основании.

Кроме того, отметил М.ХАЛМУРАДОВ, сертификаты будут выдаваться бесплатно, однако для их получения на предприятии должна провести аудит консалтинговая компания, отобранная на конкурсном основании.

Заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов Дмитрий ЗАРУБА, в свою очередь, отметил необходимость наличия определенного уровня качества для европейских туристов, в частности, это касается отелей: «Думаю, что он даст стимулирование уровня сервиса в гостиницах, ресторанах, потому что, к сожалению, при подготовке к Евро-2012 этот вопрос стоит у нас особо остро. Необходимо именно подтверждение для европейских туристов уровня обслуживания».

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Объем продажи валюты на межбанке 21 февраля составил 154,2 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 21 февраля составил 154,2 млн. долл. (в эквиваленте), что на 248 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 62,3 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля на украинском межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9530/7,9590, к 12:00 цены понизились до 7,9525/7,9575. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9485/7,9540 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2724/0,2727, к 12:00 цены повысились - 0,2726/0,2728. К закрытию цены установились на уровне 0,2726/0,2727.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1600 (-0,0174).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3665/1,3725.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8755/10,8860, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8680/10,8810. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,8680/10,8815.

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Доллар укрепляется, евро - теряет позиции

Курс доллара по итогам валютных торгов понедельника, 21 февраля, повысился по отношению к евро на фоне усугубляющейся политической ситуации на Ближнем Востоке.

Курс евро по итогам торгов снизился до 1,3675 доллара за евро против 1,3686 доллара за евро днем ранее.

Американская валюта немного повысилась в цене по отношению к иене - до 83,11 иены за доллар против 83,10 иены за доллар в пятницу.

В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США укрепился до 77,74 пункта против 77,63 пункта днем ранее.

В течение торгов понедельника евро получил временную поддержку от сильных статданных по еврозоне и Германии. Так, композитный индекс деловой активности для 17 стран еврозоны вырос в феврале 2011 года до максимальной с июля 2006 года отметки в 58,4 пункта с 57 пунктов в январе, а индекс делового климата в Германии увеличился до максимального значения показателя с момента объединения ГДР и ФРГ в 1990 году в 111,2 пункта со значения в 110,3 пункта месяцем ранее, передает РИА "Новости".

Массовые народные протесты в последние недели охватили ряд арабских государств и привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время беспорядки также продолжаются в Ливии, Йемене и Бахрейне. Антиправительственные выступления прошли также в Алжире, Ираке, Иордании.

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ТЭК

Европейские нефтяные компании эвакуируют персонал из Ливии

Страны ЕС направляют в Ливию самолеты и паромы для эвакуации своих граждан, а также сотрудников представительств нефтяных компаний.

Компании Eni, Royal Dutch Shell PLC, британское подразделение BP и немецкая Wintershall уже начали эвакуацию своих сотрудников, имеющих гражданство ЕС, и членов их семей.

При этом BP и Wintershall объявили о временном прекращении работ по нефтепереработке. Компания Eni заявляет, что работа ее ливийского предприятия продолжится силами местных специалистов, передает Associated Press.

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Нефть подорожала почти на 7 долл. из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть на торгах во вторник, 22 февраля, демонстрируют положительную динамику на фоне эскалации конфликта в странах Ближнего Востока и Северной Африки, усиливающей обеспокоенность инвесторов относительно вероятных перебоев с поставками "черного золота".

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 6,63 доллара, или на 7,69% - до 92,83 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась 1,31 доллара, или на 1,24% - до 107,05 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Массовые народные протесты в последние недели охватили ряд арабских государств и привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время беспорядки продолжаются в Ливии, Йемене и Бахрейне. Антиправительственные выступления прошли также в Алжире, Ираке, Иордании.

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Строительство

Азаров: подготовка к Евро будет закончена в первом квартале 2012 года

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что все работы в Украине по подготовке к проведению Евро-2012 будут завершены в первом квартале 2012 года.

Как передает корреспондент, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

«У нас нет никаких сомнений, что в первом квартале 2012 года мы абсолютно все работы, которые планируем, закончим. И у нас будет еще целый квартал на то, чтобы, как говорится, причесаться и припудриться», – сказал премьер-министр.

По словам Н.АЗАРОВА, также нет никаких сомнений в том, что НСК "Олимпийский" будет сдан летом этого года.

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На ремонт жилого фонда ОСМД в этом году предусмотрено 40 млн. грн.

В Украине на ремонт жилого фонда, которым управляют объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), в этом году предусмотрено 40 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщила директор департамента стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Наталья ОЛИЙНЫК.

По ее словам, в текущем году около 100 млн. грн. в госбюджете предусмотрено на реализацию пилотных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из них около 40 млн. грн. – на модернизацию жилого фонда.

Н.ОЛИЙНЫК отметила, что средства на ремонт жилья будут выделяться при условии софинансирования 20% стоимости проекта со стороны ОСМД (жителей дома), а также органов местного самоуправления.

По ее данным, в 2007 году на ремонт жилого фонда было предусмотрено 200 млн. грн., в 2008-2009 году средств на эти цели не выделялось, в 2010 году – 121 млн. грн.

Н.ОЛИЙНЫК добавила, что на сегодня в Украине создано около 12,2 тыс. ОСМД, в 2010 году их количество увеличилось на 1700 объединений. Согласно общегосударственной программе развития ЖКХ, до конца текущего года в стране должно функционировать 14 тыс. 580 ОСМД.

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Агро

Азаров поручил Присяжнюку обсудить квотирования экспорта зерна с ЕБА

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру аграрной политики и продовольствия Николаю ПРИСЯЖНЮКУ обсудить вопрос квотирования экспорта зерна из Украины с представителями иностранных компаний, работающих на аграрном рынке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

«Я прошу вас (Н.ПРИСЯЖНЮКА – УНИАН) вместе с теми, кто работает на рынке, найти взаимоприемлемое решение», – сказал премьер.

При этом он отметил, что введение квот на экспорт зерна в 2010 году позволило избежать дефицита зерна на внутреннем рынке.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ситуация на мировом рынке продовольствия остается достаточно сложной и Европейский Союз также существенно ограничивает экспорт зерна.

Как сообщал УНИАН, зернотрейдеры Евросоюза и США высказывают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.

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Украинский бизнесмен Бахматюк приобрел крупнейшего американского переработчика птицы Townsends

Украинский бизнесмен Олег БАХМАТЮК, являющийся мажоритарным акционером крупнейшего в Украине производителя яиц и яичных продуктов агрохолдинга «Авангард», приобрел около 50% активов одной из ведущих в США компаний по переработке домашней птицы Townsends.

Сделка состоялась через компанию OMTRON LTD, которая является акционером Авангарда, сообщили УНИАН в агрохолдинге.

«Я считаю эту сделку очень привлекательной. Поскольку сам Townsends – один из старейших производителей мяса в США. Компания перерабатывает 320 тыс. тонн мяса птицы в год. В 2010-ом ее выручка составила 500 млн. дол.», отметил О.БАХМАТЮК.

По словам О.БАХМАТЮКА, эта сделка позволит более рационально совместить и использовать экспортные возможности компании на рынках Ближнего Востока. Уже сегодня проведены ряд переговоров с крупными импортерами мяса Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ. Также компания планирует осуществлять поставки на рынки Украины и России.

Данная трансакция свидетельствует о создании совершенно нового направления в бизнесе, - подчеркнул бизнесмен. Прежде всего это связано с расширением экспортной линейки продаж продуктов питания в первую очередь на рынках, которые более стремительно развиваются и на которых компания уже присутствует.

Приобретение американской компании выводит бизнес Бахматюка на лидирующую позицию в Украине, отмечают эксперты.

СПРАВОЧНО: По итогам 2010 года наибольшими импортёрами мяса птицы были рынки региона MENA, которые импортировали порядка 1 826 тыс. тонн мяса птицы (24% от общего мирового объёма импорта), а также страны ЕС-27 – 680 тыс. т. (8,9%) и Россия – 475 тыс. т. (6,2%). По итогам 2010 года Украина импортировала 139 тыс. тонн мяса птицы (около 15% от общего объёма производства мяса птицы в Украине), в 2009 году объём импорта составил порядка 196 тыс. тонн.

TOWNSENDS – основана 1891 году. Первая вертикально-интегрированная компания на рынке мяса птицы США. По итогам 2010 года компания занимает порядка 2,8% рыка мяса бройлеров в США.

Вертикальная интеграция TOWNSENDS включает в себя производство инкубационного яйца, инкубацию и производство суточного цыпленка, зоны по подращиванию, производство комбикормов, мощности по убою птицы, а также мощности по глубокой переработке и производству готовых полуфабрикатов. На производственных мощностях компании занято порядка 3,200 человек персонала.

Холдинг AvangardCo IPL специализируется на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

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Транспорт/Связь

В Ливию для эвакуации украинцев вылетит военно-транспортный самолет ВСУ

В Ливию для эвакуации украинцев вылетит военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в связи с дестабилизацией общественно-политической ситуации в Ливийской Арабской Джамахирии Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру обороны Украины Михаилу ЕЖЕЛЮ вместе с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО организовать и провести операцию по эвакуации граждан нашего государства с территории Ливии.

Во исполнение поручения Президента в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в срочном порядке был разработан план эвакуации и создана оперативная группа.

Для проведения операции по эвакуации граждан Украины с территории Ливии подготовлен военно-транспортный самолет Ил-76МД из состава 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Запорожской области. В состав экипажа самолета назначены опытнейшие отечественные летчики во главе с командиром корабля летчиком 1-го класса подполковником Владимиром БУХАЛЬСКИМ.

В настоящее время военно-транспортный самолет Ил-76МД осуществил перелет с места постоянного базирования к военной площадке аэропорта “Борисполь”, дозаправился горючим, экипаж прошел таможенные процедуры и находится в готовности к вылету в Ливию.

По дипломатическим каналам проводится согласование аэродрома посадки военно-транспортного самолета Ил-76МД на территории Ливии для проведения безопасной эвакуации граждан Украины.

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Киев убирают от снега свыше 460 единиц техники и 5,5 тыс. работников - КГГА

Киев убирают от снега 463 единицы техники и 5,5 тыс. работников коммунальных служб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление контроля за благоустройством, по состоянию на 7.00 22 февраля в уборке снега в столице было задействовано 463 единицы техники и свыше 5 тыс. 520 работников коммунальных служб.

Инспекторы профильного управления контролируют очистку города от снега и составляют протокольные акты на те структуры и учреждения, которые не убирают балансовые территории.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 февраля, первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК поручил коммунальным службам за сутки освободить дороги и тротуары города от снега.

В тот же день пресс-служба столичной администрации сообщила, что к очистке автодорог столицы от снега привлечены все мощности коммунальной компании «Киевавтодор» - на дорогах города работало свыше 350 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.

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Коммунальным службам Киева поручили до вечера очистить улицы от снега

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК поручил коммунальным службам за сутки очистить дороги и тротуары города от снега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, вчера вечером состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во главе с А.МАЗУРЧАКОМ. В совещании приняли участие начальник Укргидрометцентра, заместители глав районных госадминистраций города, начальники профильных управлений и руководители коммунальных предприятий.

В связи с осложнением погодных условий на заседании были обсуждены меры, которые необходимо предпринять для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования городского хозяйства. По словам А.МАЗУРЧАКА, «дворники работали с пяти утра, а дорожные службы - всю ночь».

“Однако сегодня остается еще много недостатков. Нужно усилить работу в этом направлении и мобилизовать транспорт для вывоза снега. За одни сутки мы должны привести город в идеальное состояние, как и надлежит быть столице», – отметил первый заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что работу коммунальщиков контролируют инспекторы профильного управления. За отчетный день они вручили 93 предупредительных предписания с требованием обеспечить уборку закрепленной территории от снега и составили 16 протоколов по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

А.МАЗУРЧАК подчеркнул ответственность балансодержателей территорий, независимо от того, коммерческая это или коммунальная структура. Он отметил, что все районы обеспечены необходимой техникой и песочно-соляною смесью.

“Активизируйте работу по уборке снега, особенно это касается бесхозных тротуаров и остановочных комплексов. Те начальники жилищно-эксплуатационных организаций, которые пренебрегут поручением, будут уволены», – заявил А.МАЗУРЧАК.

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По горному Крыму будут ходить троллейбусы с кондиционерами и GPS

16 новых троллейбусов «Богдан Т-70115» сегодня вышли на горную трассу Крыма, еще 14 поступят в регион в ближайшее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров автономии.

По данным правительства Крыма, в троллейбусных двигателях «применена система рекуперации энергии, что позволяет достигать 30% экономии электроэнергии».

Салоны троллейбусов, где насчитывается 42 сидячих места, оборудованы кондиционерами и полумягкими сидениями.

Кроме того, в троллейбусах установлена информационная система GPS, которая отображает на двух мониторах информацию для пассажиров, в частности, о маршруте движения и остановках.

Также сообщается, что на 45,6 млн грн, выделенные Совмином, проведен капитальный ремонт четырех подстанций и 16,4 километров контактной сети горного участка троллейбусной трассы Симферополь-Алушта, заменены 145 опор.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Крым купил 61 троллейбус для города и трассы у «Автосборочного завода №1» компании «Богдан Моторс» за деньги из стабилизационного фонда госбюджета Украины. По Симферополю уже курсирует 31 новый городской троллейбус.

Республиканское предприятие «Крымтроллейбус», которое перевозит пассажиров по Симферополю и по трассе «Симферополь-Алушта-Ялта», рассчитывает, что крымские власти купят для него в 2011 году 70 троллейбусов, из них 40 – для города и 30 – для трассы.

Троллейбусному предприятию Крыма более 50 лет.

УНИАН