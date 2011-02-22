Кабмин планирует отсрочить ограничение оборота кетамина - Минздрав

Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует принять решение об отсрочке введения нормы об ограничении оборота кетамина, который широко используется в ветеринарной врачебной практике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сегодня на пресс-конференции.

"Мы вносим предложение об отсрочке вступления в силу постановления на 150 дней. В другой раз. Нужно семь раз отмерить и один раз - отрезать. Бывают ошибки, но это сделано не специально. Во всех странах ограничивается оборот наркотиков для того, чтобы предупредить возможность их использования не по назначению", - сказал А.АНИЩЕНКО.

В свою очередь, директор Департамента регуляторной политики и оборота лекарственных средств в системе здравоохранения Минздрава Украины Валерий СТЕЦИВ подчеркнул, что инициатором ограничения применения кетамина выступил Государственный комитет Украины по вопросам контроля за наркотиками, а не Министерство здравоохранения. "Мы согласовали соответствующий проект постановления с замечанием учесть переходный период", - сообщил он.

По его словам, на последнем совещании в Кабинете министров было рассмотрено несколько предложений относительно отсрочки введения нормы об ограничении кетамина. "По результатам совещания подготовлен проект постановления, в котором предусматривается перенос вступления в силу постановления на период, предложенный субъектами предпринимательской деятельности: для юридических лиц - на 6 месяцев, для физических лиц - 3 месяца. Мы считаем, что нужен одинаковый переходный период, и предложили отсрочить на 150 дней. Окончательное решение будет принимать Кабинет министров", - объяснил В.СТЕЦИВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 января 2011 года включил кетамин в перечень психотропных веществ, оборот которых ограничивается.

С момента публикации постановления, чтобы применять в лечебной практике препараты с содержанием кетамина, врачам необходимо получить дополнительную лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Одновременно правительство внесло изменения в порядок использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

24 января Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разрешить применение кетамина в ветеринарной практике.

17 февраля первый заместитель председателя Госветслужбы Владимир ГОРЖЕЕВ заявил, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины также предлагают правительству отсрочить норму об ограничении применения кетамина.

"Отсрочка нужна для того, чтобы сегодня правоохранительные органы не ставили вопросы ветеринарам. Отсрочка нужна для того, чтобы обсудить и потом принять правильное, взвешенное решение, чтобы реально решить этот вопрос, чтобы не страдали ни люди, ни животные", - сказал В.ГОРЖЕЕВ.

По его словам, правительственное постановление на подготовительном этапе не согласовывалось с Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины.