Янукович заявил о формировании «новой элиты нации»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в этом году будет сформирован, как и планировалось, президентский кадровый резерв «Новая элита нации».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в выступлении на заседании Комитета по экономическим реформам В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «в процессе подготовки и проведения реформ мы остро ощутили кадровую проблему – не хватает образованных, творческих, нестандартно мыслящих людей».

«Поэтому в этом году мы сформируем, как и планировали, президентский кадровый резерв «Новая элита нации», который создаст механизм отбора и привлечения наиболее одаренных граждан к внедрению реформ», – подчеркнул он.