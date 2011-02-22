Главное на 22 февраля (вечер)

Новости ТЭК

В украинскую энергетику будет привлечено 3-5 млрд. грн. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Комитета экономических реформ сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«В отрасль энергетики будет привлечено от 3 до 5 млрд. грн. инвестиций. Этот ресурс мы получим в результате приватизации с привлечением к конкурсу ведущих мировых компаний», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в текущем году будет завершена подготовка к строительству LNG-терминала для перевалки сжиженного природного газа. "Такой национальный проект поможет диверсифицировать энергоснабжение Украины и сбалансировать цены и тарифы на внутреннем рынке", - отметил он.

По данным оперативного мониторинга, долги предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с 1 октября 2010 года, превысили 5,16 млрд. грн. (по состоянию на 21.02.11, без АЭК «Киевэнерго»), а уровень оплаты составил лишь 45%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В ДК «Газ Украины» отмечают, что предприятия коммунальной теплоэнергетики продолжают наращивать задолженность перед ДК «Газ Украины» за природный газ.

Почти половину задолженности перед компанией за газ предприятий ТКЭ (без АЭК «Киевэнерго») составляют долги предприятий ТКЭ четырех регионов: Донецкой (834 млн. грн.), Днепропетровской (711 млн. грн.), Харьковской (665 млн. грн.) и Луганской (290 млн. грн.) областей.

Значительной является также задолженность за газ предприятий ТКЭ Запорожской (280 млн. грн.), Одесской (255 млн. грн.), Львовской (206 млн. грн.), Киевской (200 млн. грн.), Полтавской (156 млн. грн.), Житомирской (121 млн. грн.), Сумской (116 млн. грн.), Черниговской (114 млн. грн.), Черкасской (109 млн. грн.), Хмельницкой (101 млн. грн.) областей, а также АР Крым (196 млн. грн.).

Задолженность за 2010-2011 гг. столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 1,5 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 году – 42%).

Оперативный мониторинг ДК «Газ Украины» показывает, что граждане в целом добросовестно оплачивают стоимость коммунальных услуг, в т.ч. за потребленную тепловую энергию, однако оплаченные населением средства за тепловую энергию своевременно в компанию не поступают.

ДК «Газ Украины» требует от руководителей предприятий ТКЭ-должников ускорить расчеты за потребленный природный газ.

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от правительства и руководства Государственной налоговой службы сократить срок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для добросовестных налогоплательщиков с 74 до 28 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что среди приоритетов 2011 года должно быть полноценное введение нового Налогового кодекса и реформирование самой налоговой службы.

«Напомню, последнее было моим категорическим требованием при подписании кодекса. В этом контексте показательным будет решение проблемы бюджетного возмещения НДС. Ставлю задачу, чтобы срок такого возмещения для добросовестных налогоплательщиков сократился с 74 до 28 дней», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

На конец 2010 года сумма невозмещенного НДС составляла 0,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ.

«На конец года просроченного невозмещенного НДС было 0,9 млрд. грн.», - отметил он.

По его словам, в первом квартале 2011 года будет завершен процесс по возмещению просроченной задолженности по НДС, а также внедрена нормативная база по автоматическому возмещению налога.

Также министерство предусматривает возможность ввести рискооринтированную методику проверок малого бизнеса, сообщил А.МЯРКОВСКИЙ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет одной из приоритетных задач реформирование систем пенсионного страхования и социальной поддержки и считает, что к концу этого года средний размер пенсии должен составлять, по меньшей мере, 1380 гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня во время выступления на заседании Комитета по экономическим реформам.

«Хорошо, что законопроект по пенсионной реформе проходит общественное обсуждение... В таком деле не обходится без политических спекуляций, поэтому нужно идти к людям и объяснять им, убеждать. Другого способа достичь успеха нет», – считает Президент.

«Реалистичной я вижу задачу роста к концу года среднего размера пенсий по меньшей мере до 1380 гривень. Иначе нет смысла вести разговоры о сбалансировании Пенсионного фонда и переходе на новую систему. Нынешние пенсионеры не могут ожидать: как только экономические показатели нам позволяют, нужно поднимать размер пенсии», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом, по словам Президента, нужно обеспечить реальную зависимость уровня пенсии от заработка и страхового стажа пенсионера. «Кто больше работал, тот должен получить больше», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства добавил, что при реформировании системы социальной защиты ключевое требование – это адресность помощи. Ее должны получить те, кто больше всего в этом нуждается.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) до 2013 года может предоставить странам Средиземноморья до 6 млрд. евро кредитов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на ежегодной пресс-конференции президент ЕИБ Филипп МЭЙСТАДТ.

По его словам, эта сумма может быть достигнута в случае, если Европарламент и Совет ЕС дадут банку мандат на расширение его кредитования стран Средиземноморья.

На сегодня мандат на кредитование стран Средиземноморья на 2007-2013 годы, полученный от Совета ЕС и Европарламента, составляет 8,7 млрд. евро.

«Это значит, что мы имеем гарантию политических рисков», - отметил Ф.МЭЙСТАДТ.

При этом, по его словам, от этой суммы, с учетом уже предоставленных кредитов, осталось 2,8 млрд. евро, которые банк может выдать в кредит в течение 2011-2013 годов.

Еще 1 млрд. евро может быть добавлен после того, как Европарламент и Совет ЕС согласуют расширение мандата на предоставление кредитов странам Средиземноморья.

Кроме того, по словам президента ЕИБ, дополнительные 1,2 млрд. евро страны Средиземноморья могут получить в рамках расширения кредитования проектов в сфере энергоэффективности и снижения выбросов СО2 в атмосферу. Еще 200-300 млн. евро – в случае, если ЕИБ получит разрешение использовать на кредиты часть ранее выданных в кредит и возвращенных кредиторами средств.

«Таким образом, около 6 млрд. евро в целом мы можем предоставить странам Средиземноморья, и в том числе странам, в которых начались демократические преобразования», - заявил Ф.МЭЙСТАДТ.

Сельское хозяйство

Украинский бизнесмен Олег БАХМАТЮК, являющийся мажоритарным акционером крупнейшего в Украине производителя яиц и яичных продуктов агрохолдинга «Авангард», приобрел около 50% активов одной из ведущих в США компаний по переработке домашней птицы Townsends.

Как сообщили УНИАН в агрохолдинге, сделка состоялась через компанию Omtron Ltd, которая является акционером «Авангарда».

«Я считаю эту сделку очень привлекательной. Поскольку сам Townsends – один из старейших производителей мяса в США. Компания перерабатывает 320 тыс. тонн мяса птицы в год. В 2010-м ее выручка составила 500 млн. долл.», – отметил О.БАХМАТЮК.

По его словам, эта сделка позволит более рационально совместить и использовать экспортные возможности компании на рынках Ближнего Востока. Уже сегодня проведен ряд переговоров с крупными импортерами мяса в Ираке, Саудовской Аравии, ОАЭ. Также компания планирует осуществлять поставки на рынки Украины и России.

«Данная трансакция свидетельствует о создании совершенно нового направления в бизнесе», – подчеркнул бизнесмен. Прежде всего это связано с расширением экспортной линейки продаж продуктов питания в первую очередь на рынках, которые более стремительно развиваются и на которых компания уже присутствует.

Приобретение американской компании выводит бизнес О.БАХМАТЮКА на лидирующую позицию в Украине, отмечают эксперты.

Инвестиционная группа "Авантаж Капитал", являющаяся авторизированным советником Варшавской фондовой биржи (ВФБ) в Украине, планирует в этом году разместить на ВФБ акции трех украинских компании.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель совета директоров "Авантаж Капитал" Юрий КОСТОГЛОДОВ.

По его словам, одной из запланированных к размещению компаний является компания "Хлебное & Лан" (Харьковская обл.), которую планируется разместить в первом полугодии этого года. "Думаю в марте мы назовем две остальных потенциальных компании", – сказал Ю.КОСТОГЛОДОВ.

По его словам, объемы размещения составят в среднем по 1,5 млн. евро для каждой из компаний.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что с 2012 года в Украине должен функционировать рынок земли сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

По требованию главы государства, одним из приоритетов 2011 года в деятельности власти должно стать проведение аграрной и земельной реформы.

«Слава Богу, мы имеем самые благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. Но не можем дать людям возможности для эффективной обработки земли. Крестьяне не имеют достойного заработка. Земельные ресурсы разворовываются, а потребительский рынок Украины заполнен импортными продуктами питания не всегда надлежащего качества», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «этот порочный круг необходимо разорвать». «Поэтому с 2012 года в Украине должен начать функционировать рынок земель сельскохозяйственного назначения», - убежден глава государства.

В то же время он отметил, что для этого необходимо выполнить огромный объем подготовительной работы, в частности, по инвентаризации земель.

«В земельной реформе у правительства нет права на ошибку», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам, министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, заявил: «В Украине находится 30% мировых черноземов – 42 миллиона гектаров. Если в них инвестировать, можно втрое увеличить производство аграрной продукции».

(УНИАН)