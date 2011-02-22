Анонс на 23 февраля

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством премьер-министра Николая Азарова.

* Пресс-конференция на тему: «Успехи и проблемы кожевенной и обувной отраслей Украины». Участники: Александр Бородыня - президент, глава правления Лиги «Укркожобувьпром», президент Ассоциации «Укркожпром»; Фабио Регоза - руководитель украинско-итальянского обувного предприятия «РИФ-1» (торговая марка «Inblu»).

* Круглый стол на тему: «Налоговый кодекс Украины-2011: Старт реформ».

* Круглый стол на тему: "Деньги для бизнеса. Финансовые инструменты и особенности их использования". Учасники: Николай Орлов, юридическая компания "ОМП", Ярослав Свердличенко, юридическая компания "ОМП", Николай Стеценко, управляющий партнер юридической компании "Авеллум Партнерс", Андрей Катчик, управляющий партнер "Grata Consulting Group" и др.

* Відбудеться брифінг Першого заступника голови Антимонопольного комітету України Юрія КРАВЧЕНКА щодо дій Комітету стосовно попередження порушень конкуренційного законодавства на ринку соняшникової олії. Зокрема, йдеться про забезпечення балансу ринку та цінової стабільності.

* Круглый стол на тему: "Кому выгоден новый градостроительный закон и насколько он позитивен для столицы? Мнения экспертов". Участники: Иван Заяц, народный депутат ВР (НУНС), Владимир Бондаренко, народный депутат ВР (БЮТ), Ольга Боднар, народный депутат ВР (БЮТ), Александр Бригинец, глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, депутат Киевсовета, Андрей Странников, депутат (Киевсовет, Блок Кличко), Эвелина Кравченко, эксперт (институт археологии НАНУ); Егор Соболев, глава бюро журналистских расследований "Свідомо".

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отчизны.

* Состоится расширенное заседание Совета директоров Украинской строительной ассоциации, на котором состоится обсуждение Закона «О регулировании градостроительной деятельности» с изменениями внесенными Президентом Украины. Приглашены народные депутаты Украины: Ю.Сербин, И.Лысов, В. Матчук. Также на заседании будут вручены сертификаты новым членам Ассоциации и предоставлена информация о мероприятиях, в которых принимает участие УБА (февраль - март) в 2011 году.

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