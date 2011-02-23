В Ливии ситуация накаляется. Жертвами столкновений стали 300 человек

В Ливии жертвами столкновений и беспорядков в результате восстания оппозиции против правящего режима стали 300 человек, в том числе 189 гражданских лиц и 111 военных и сотрудников сил безопасности.

Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, заявил на пресс-конференции в Триполи представитель МВД Джамахирии.

Это первые официальные данные, обнародованные властями страны после начала волнений, вспыхнувших на минувшей неделе.

По словам силовиков, большая часть жертв приходится на Бенгази - второй по величине город Ливии, расположенный на востоке, - 114 человек. Далее следуют также находящиеся в восточной части страны города Эль-Байда (81) и Дерна (65).

Председатель Всеобщего народного конгресса (парламента) Мухаммед Абдель Касем аз-ЗАУИ заверил, что "в большинстве крупных городов Ливии воцарилось спокойствие, а силы безопасности и армия вновь заняли свои позиции".

Он также сообщил, что создана комиссия по расследованию случаев насилия, вызванных акциями протеста против режима Муамара КАДДАФИ, отмечает NEWSru.