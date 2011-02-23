ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Правительство передумало сокращать чиновников Госфинуслуг», в котором пишет – количество сотрудников Госфинуслуг останется прежним – около 300 человек, тогда как в конце прошлого года штат этого финансового регулятора планировалось сократить на треть…

http://delo.ua/finance/pravitelstvo-peredumalo-sokra-152684/

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Также «Дело» подает материал «Российский плагиатор конфет «Raffaello» строит фабрику в Украине», в котором пишет - российская компания "Ландринъ", которую компания Ferrero обвиняла в плагиате конфет «Raffaello», намерена построить в Украине кондитерскую фабрику…

http://delo.ua/business/rossijskij-plagiator-konfet-r-152704/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина возвращается в большой экспорт» пишет – в НАК "Нафтогаз Украины" намерены возобновить экспорт газа в Польшу. Как стало известно изданию, в правительстве готовят распоряжение, которое позволит уже до конца года поставить в эту страну топливо на сумму до $90 млн., а в будущем увеличить экспорт в 10 раз. Правда, планам компании может помешать "Газпром", которому невыгодно появление конкурента на польском рынке…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590485

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Кабмин поработал с высокой фиктивностью» пишет – правительство признало, что не смогло ликвидировать проблему фиктивного НДС. Таким образом, не оправдали себя ни предоставленная налоговым органам возможность проверять плательщиков и их контрагентов, ни оперативное получение налоговых накладных на крупные суммы налога. Эксперты считают, что схемы незаконного возмещения НДС будут действовать и дальше, а невозврат НДС только усилит стремление предприятий минимизировать уплату налогов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590466

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Мы дойдем и до вас» пишет – вчера на заседании комитета по экономическим реформам президент Виктор Янукович раскритиковал работу Кабмина и потребовал активизировать работу по выполнению плана реформ, объявленного в прошлом году. Несмотря на жесткие заявления президента о некомпетентности ряда представителей правительства, кадровых решений по итогам заседания принято не было…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590467

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«Экономические известия» в публикации «Клюев дал Харе «добро» пишут - председатель Федерации профсоюзов Украины Василий Хара объявил о поддержке со стороны первого вице-премьера Андрея Клюева своей кандидатуры на предстоящих перевыборах главы ФПУ. И тут же отказался от своих слов…

http://state.eizvestia.com/full/klyuev-dal-hare-dobro

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«Экономические известия» в публикации «Коровы вне закона» пишут - управление Службы безопасности Украины в Киевской области возбудило уголовное дело по факту присвоения служебными лицами «Украинской молочной компании» 28,9 млн. грн., выделенных из стабилизационного фонда госбюджета на возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов…

http://markets.eizvestia.com/full/korovy-vne-zakona

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Также «Экономические известия» в публикации «Газ ждет бюрократов» пишут - административная реформа, призванная упростить систему государственной власти в Украине, неожиданно стала причиной затягивания реализации проекта строительства терминала по приему сжиженного природного газа на Черноморском побережье…

http://markets.eizvestia.com/full/gaz-zhdet-byurokratov

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«Газета по-киевски» в публикации «Работников мэрии лишат премий в пользу учителей и врачей?» пишет - на завтрашней сессии Киевсовета планируется рассмотреть всего два основных вопроса: о внесении изменений в бюджет и в программу социально-экономического развития…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/23/032315.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Лучшие туры на 8 марта» пишет: готовимся встретить 8 Марта в путешествии – три варианта туров на любой кошелек…

http://mycityua.com/articles/travels/2011/02/23/050250.html

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«Сегодня» в публикации «Пенсионерам добавят денег за счет выведенных из тени зарплат» пишет – к концу года обещают платить пенсионерам в среднем 1380 гривен. Сейчас – 1152…

http://www.segodnya.ua/news/14225848.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сланцевый газ в Украине: «Газпром» не верит, Америка - проверит» пишет – наметился прорыв в сфере добычи сланцевого газа - Украина и США договорились о сотрудничестве в этой сфере. Медлить с проектом нельзя, только в этом случае Газпром поймет, что альтернативный российскому газ в Украине таки появится, и считаться с этим придется…

http://economics.unian.net/rus/detail/78874

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Крепкое пиво запретят продавать ночью и в ларьках» пишет – Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий регулирование оборота алкоголя, в том числе его розничной продажи…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1216774/krepkoe_pivo_zapretyat_prodavat_nochyu_i_v_larkah

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Также «Ведомости» в публикации «Треть россиян верят в египетский сценарий в России» пишут – президент РФ Дмитрий Медведев признал, что происходящее на Ближнем Востоке будет оказывать «прямое воздействие» на ситуацию в России…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1216292/tret_rossiyan_veryat_v_egipetskij_scenarij_v_rossii

(УНИАН)