В Греции сегодня пройдет всеобщая забастовка

В Греции сегодня пройдет первая в этом году всеобщая забастовка.

Ожидается, что прекратят работу аэропорты, закроется значительная часть магазинов и других предприятий сферы услуг, сообщает радио «Свобода».

Забастовка организована несколькими ведущими профсоюзными объединениями страны и направлена против правительственных мер жесткой экономии.

Ужесточение финансовой дисциплины - условие предоставления Греции одобренного в прошлом году Евросоюзом и МВФ пакета антикризисной помощи в размере 110 миллиардов евро.

В 2010 году в Греции прошло несколько десятков забастовок и других массовых акций протеста.