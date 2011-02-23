В Греции сегодня пройдет всеобщая забастовка
10:59, 23 февраля 2011Разное
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В Греции сегодня пройдет первая в этом году всеобщая забастовка.
Ожидается, что прекратят работу аэропорты, закроется значительная часть магазинов и других предприятий сферы услуг, сообщает радио «Свобода».
Забастовка организована несколькими ведущими профсоюзными объединениями страны и направлена против правительственных мер жесткой экономии.
Ужесточение финансовой дисциплины - условие предоставления Греции одобренного в прошлом году Евросоюзом и МВФ пакета антикризисной помощи в размере 110 миллиардов евро.
В 2010 году в Греции прошло несколько десятков забастовок и других массовых акций протеста.
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