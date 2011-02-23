Тигипко: новая Конституция должна расширить полномочия органов местного самоуправления

Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО выступает за расширение полномочий и ответственности органов местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Сильной Украины», комментируя указ Президента Украины о создании Конституционной ассамблеи для наработки новой редакции Конституции Украины, С.ТИГИПКО заявил: «Ответственность – это тот фундамент, на котором должна быть построена новая Конституция Украины. Все вопросы функционирования и взаимоотношений ветвей власти сформулированы в действующей Конституции настолько неопределенно, что буквально каждый пункт становится источником конфликтов и обращений в суд. Устранить многочисленные недостатки Основного Закона путем внесения поправок невозможно. Мы должны привести его в соответствие с потребностями граждан, страны и экономики».

По мнению вице-премьер-министра, в новой Конституции необходимо зафиксировать роль Президента и подчиненного ему правительства Украины как реального и действенного центра реализации реформ. «Кроме того, Конституция должна ликвидировать источники политической коррупции - в частности, партийные квоты на места в исполнительной власти», - считает С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что принятие Конституции должно открыть возможность для продолжения административной реформы, особенно на местном уровне. «Необходимо восстановить исполкомы местных советов и расширить полномочия и ответственность органов местного самоуправления», – заявил лидер «Сильной Украины».