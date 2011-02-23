Кабмин ускорит процесс дерегулирования бизнеса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ принять меры для ускорения рассмотрения в Верховной Раде Украины ряда законопроектов относительно дерегулирования бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время заседания Кабинета министров.

«Рассмотрение законопроектов, нормативных актов в сфере дерегулирования необходимо существенно ускорить. В ВР уже полгода не принимаются 6 правительственных законопроектов относительно дерегулирования», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, как можно скорее следует внести на рассмотрение парламента законопроекты «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно аккредитации на территории Украины отдельных подразделов иностранных юридических лиц», который ведет к упрощению легализации филиалов иностранных юридических лиц, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия противоправному поглощению и увлечению предприятий», ставящие барьер рейдерам.

Кроме того, Н.АЗАРОВ считает необходимым как можно скорее рассмотреть парламентом законопроекты «О внесении изменений в закон «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности государственных регистраторов за нарушения в сфере государственной регистрации», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и применения норм административного права», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления».

Кроме того, Н.АЗАРОВ требует от Секретариата Кабмина завершить рассмотрение 4-х законопроектов. В частности, об отмене обязательности печатей для предпринимателей, об упрощении учреждения предпринимательства, а также упрощения выхода из бизнеса, законопроект о ликвидации свидетельства о государственной регистрации. «Эти законопроекты должны быть рассмотрены на ближайших заседаниях правительства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.