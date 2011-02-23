Украина за 1-2 года должна войти в первую сотню стран по простоте ведения бизнеса - премьер
12:30, 23 февраля 2011Разное
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Украина в течение 1-2 лет должна войти в первую сотню стран по простоте условий ведения бизнеса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.
При этом он отметил, что, по данным Всемирного банка за 2009 год, Украина в соответствующем рейтинге занимает 147-е место.
«Мы вполне обосновано должны поставить цель - подняться в рейтинге, и за год-два войти в первую сотню стран со свободной рыночной экономикой», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он подчеркнул необходимость Кабинета министров и Верховной Рады активизировать работу по принятию законов, позволяющих упростить ведение бизнеса в стране.
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