Украина за 1-2 года должна войти в первую сотню стран по простоте ведения бизнеса - премьер

Украина в течение 1-2 лет должна войти в первую сотню стран по простоте условий ведения бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

При этом он отметил, что, по данным Всемирного банка за 2009 год, Украина в соответствующем рейтинге занимает 147-е место.

«Мы вполне обосновано должны поставить цель - подняться в рейтинге, и за год-два войти в первую сотню стран со свободной рыночной экономикой», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул необходимость Кабинета министров и Верховной Рады активизировать работу по принятию законов, позволяющих упростить ведение бизнеса в стране.