Франция инициирует санкции против Ливии

Брюссель. Франция считает необходимым, чтобы Европейский Союз ввел быстрые и конкретные санкции против всех, виновных в жестокостях в Ливии.

Как сообщает AFP, об этом заявил сегодня Президент Франции Николя САРКОЗИ.

При этом, французский Президент высказался за немедленную приостановку любого экономического сотрудничества с Триполи.

Ранее о возможности введения санкций против Ливии заявляли представители Германии и Финляндии.

Сегодня Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН проведет встречу с Послами ЕС в Брюсселе, в ходе которой, в частности, планирует обсудить вопрос введения санкций против Ливии.

По предварительным данным, в результате массовых акций протеста и столкновений манифестантов с полицией и армией, погибло, как минимум 300 человек.