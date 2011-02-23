Главное на 23 февраля (день)

Финансы

Госбюджет-2010 выполнен с дефицитом более 64 млрд.грн.

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении Государственного бюджета Украины за 2010 год с доходами в размере 240 млрд. 615,2 млн. грн., расходами - 303 млрд. 588,7 млн. грн, дефицитом - 64 млрд. 265,5 млн. грн.

Соответствующее распоряжение № 131 от 14 февраля размещено на сайте правительства.

Согласно документу, за 2010 год объем возврата кредитов составил 3 млрд. 427 млн. грн, предоставления кредитов - 4 млрд. 719 млн. грн.

Одобренный отчет должен быть представлен в Верховную Раду, Счетную палату и Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов дефицит почти 64,266 млрд грн, в 1,8 раза больше, чем в 2009 году. Этот дефицит на 52% или на 18,578 млрд. грн. превысил показатель предельного дефицита, который был установлен Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Вместе с тем в Минфине отмечают, что согласно статьям 25 и 75 этого Закона правительство имело право увеличивать предельный показатель дефицита на сумму выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения просроченной задолженности по возмещению НДС прошлых лет и на пополнение уставного фонда Государственного ипотечного учреждения Украина (ГИУ) соответственно.

Выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности прошлых лет по возмещению НДС в 2010 году составил 16,436 млрд грн, а для пополнения уставного фонда ГИУ - 2 млрд. грн.

С учетом коррекции в соответствии со статьями 25 и 75 Закона о Государственном бюджете на 2010 год предельный показатель дефицита бюджета был равен 72,531 млрд. грн.

***

В Украине инфляция за две декады февраля составила около 0,6%

В Украине инфляция за первые две декады февраля составила около 0,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что такой показатель инфляции является наименьшим показателем по сравнению с прежними годами.

«Это наименьший показатель за все годы нашего существования. Подчеркиваю, наименьший показатель», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что на хлеб и крупы за этот период цены выросли на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

16 февраля на брифинге первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ заявил, что Минэкономразвития прогнозирует, что в феврале т.г. уровень инфляции в Украине будет значительно ниже январского показателя.

***

Хомутынник: законопроект о реформировании налоговой службы будет подан в Раду в І квартале

Законопроект о реформировании налоговой службы должен быть подан в Верховную Раду Украины еще в первом квартале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе «круглого стола» председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК.

По его словам, планируется, что в законопроекте будет предусмотрено сокращение количества сотрудников налоговой службы, а также будет изменена структура этого ведомства.

Кроме того, по словам депутата, до конца первого полугодия 2011 года планируется принять изменения в Налоговый кодекс.

Профильный комитет намерен объединить в единый законопроект все уже поступившие предложения от народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 года Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

3 декабря 2010 года В.ЯНУКОВИЧ подписал кодекс.

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО считает целесообразным вносить изменения в Налоговый кодекс в мае – по итогам первого квартала.

***

Азаров поручил ускорить процесс дерегулирования бизнеса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ принять меры для ускорения рассмотрения в Верховной Раде Украины ряда законопроектов относительно дерегулирования бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время заседания Кабинета министров.

«Рассмотрение законопроектов, нормативных актов в сфере дерегулирования необходимо существенно ускорить. В ВР уже полгода не принимаются 6 правительственных законопроектов относительно дерегулирования», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, как можно скорее следует внести на рассмотрение парламента законопроекты «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно аккредитации на территории Украины отдельных подразделов иностранных юридических лиц», который ведет к упрощению легализации филиалов иностранных юридических лиц, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия противоправному поглощению и увлечению предприятий», ставящие барьер рейдерам.

Кроме того, Н.АЗАРОВ считает необходимым как можно скорее рассмотреть парламентом законопроекты «О внесении изменений в закон «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности государственных регистраторов за нарушения в сфере государственной регистрации», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и применения норм административного права», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления».

Кроме того, Н.АЗАРОВ требует от Секретариата Кабмина завершить рассмотрение 4-х законопроектов. В частности, об отмене обязательности печатей для предпринимателей, об упрощении учреждения предпринимательства, а также упрощения выхода из бизнеса, законопроект о ликвидации свидетельства о государственной регистрации. «Эти законопроекты должны быть рассмотрены на ближайших заседаниях правительства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

***

ТЭК

АМК проводит расследование ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов

Антимонопольный комитет Украины проводит расследование относительно роста цен на нефтепродукты, который имел место в конце 2010 – начале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО.

«Мы действительно проводим расследование относительно возможного сговора участников этого рынка в конце 2010 – начале 2011 года в части завышения цен на топливо», – сказал Ю.КРАВЧЕНКО.

Также он сообщил, что АМК предоставил свои предложения относительно формирования формулы цены, которая устанавливается экспертно-аналитической группой.

По его словам, предложения были приняты и «будут учтены при определении очередного ценового коридора для основных игроков рынка (нефтепродуктов – УНИАН)».

Ю.КРАВЧЕНКО отметил, что расследование еще не завершено, однако решение по данному вопросу планируется принять уже в ближайшее время.

***

Реализация бензина через АЗС в январе увеличилась на 1,5%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7 305 единиц, в январе т.г. увеличилась на 1,5%, по сравнению с январем 2010 года, до 243,9 тыс. тонн, а дизельного топлива на 10,5% – до 122,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 51,7% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 43,7% – А-90-93, 4,6% – А-72-80.

В январе т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,035 млрд. грн., из которой 2,630 млрд. грн. (65,2%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,138 млрд. грн. (28,2%) – от продажи дизельного топлива, 169,2 млн. грн. (4,2%) – от продажи сжиженного газа и 98,2 млн. грн. (2,4%) – от продажи сжатого газа.

На 1 февраля 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 130,2 тыс. тонн бензина, 56,4 тыс. тонн дизельного топлива, 6,4 тыс. тонн сжиженного газа и 0,5 тыс. тонн сжатого газа.

***

ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика контрольного пакета акций «Укрнафтопродукта»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 50% + 1 акция государственного пакета акций Акционерной холдинговой компании (АХК) «Укрнафтопродукт».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 23 февраля т.г.

Согласно сообщению, оценка будет проводиться с целью дальнейшей приватизации данного пакета акций.

Конкурс состоится 10 марта 2011 года.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному ФГИУ помесячному пообъектному плану-графику выставления на продажу в I-IV кварталах 2011 года пакетов акций хозяйственных обществ и холдинговых компаний, 50% + 1 акция АХК «Укрнафтопродукт» планируется выставить в этом году на продажу.

Справка УНИАН. АК «Укрнафтопродукт» создана в 1998 году на базе Украинского объединения по обеспечению нефтью и нефтепродуктами. Компания управляет переданными в ее уставный капитал пакетами акций ОАО "Луганскнафтопродукт" (51%), "Херсоннафтопродукт" (50%+1 акция), "Светловодская нефтебаза" (30%), "Харьковнафтопродукт" (26%), "Кировограднафтопродукт" (8,9%), "Николаевнафтопродукт" (6,4%), "Хмельницкнафтопродукт" (6,02%) и "Лисичанскнафтопродукт" (2,2%).

Фонду госимущества принадлежат 50% + 1 акция "Укрнафтопродукта", ООО "Концерн "Нафтопродукт Украины" (г. Киев) – 44,19%. Государство неоднократно пыталось продать контрольный пакет акций компании в 2006 году, однако дважды объявленный ФГИУ конкурс отменялся.

***

Строительство

В этом году в Киеве построят 1700 «доступных» квартир – обещают в КГГА

В 2011 году столичная власть планирует построить около 1700 квартир доступного жилья общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии КГГА заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе исполнительного органа Киевсовета.

«В этом году мы планируем выйти на докризисный уровень строительства, и дать возможность людям улучшить свои жилищные условия. В целом, Программа строительства доступного жилья в Киеве на 2010-2017 годы предусматривает строительство около 27,7 тыс. квартир по схемам финансирования: «50х50», «70х30» и «50х30х20». Важно, что по программе «Доступное жилье» работники бюджетной сферы смогут приобрести квартиры за полцены – половина стоимости квартиры будет компенсироваться из государственного и городского бюджетов», – рассказал А.ПОПОВ.

Так, в 2011 году в столице по программе строительства доступного жилья будет продолжено строительство 20 жилых домов, из которых 16 планируется сдать в эксплуатацию в этом же году. Кроме того, предусматривается введение 629 кв. м жилья по Программе развития социального жилья, рассчитанной на 2010-2015 годы.

***

Агро

АМК разрешил производителям подсолнечного масла согласовывать цены

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение 14 участникам рынка подсолнечного масла на согласованные действия, направленные на обеспечение равновесия на рынке и снижения стоимости продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО.

По его словам, комитет предоставил разрешение участникам рынка подписать договор о согласованной конкурентной политике по недопущению роста цен на подсолнечное масло с 3 февраля 2011 года. Разрешение предоставлено сроком на 3 месяца с целью стабилизации ситуации по удовлетворению существующего спроса на данный вид продукции.

По информации АМК, начиная с этой недели, основные производители и экспортеры масла, в частности ДП с иностранными инвестициями «Сантрейд», ООО «Кернел-Трейд», ЗАО «Пологовский маслоэкстракционный завод», ООО «Виол-Агро», ЗАО «Креатив», ООО «Одесский маслоэкстракционный завод», будут реализовать продукцию по средней оптово-отпускной цене 12 грн. 15 коп. за 1 литр. Речь идет о таких торговых марках, как «Олейна», «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Розумниця», «Славия».

Таким образом, по словам Ю.КРАВЧЕНКО, после данного решения АМК, если розничные сети сохранят уровень торговой надбавки 10%, то цена на масло для потребителей составит до 13 грн. 37 коп. за 1 литр. При этом, если торговые сети прислушаются к рекомендациям АМК и снизят уровень торговой надбавки до 5%, то это позволит снизить цену до 13 грн./л.

Как сообщил Ю.КРАВЧЕНКО, учитывая логистику рынка, масло по таким ценам должно появиться в розничной сети не позже чем через 7 дней.

***

Азаров: национальные товаропроизводители не в состоянии обеспечить потребности населения

На сегодняшний день, в условиях растущего спроса населения Украины на товары, отечественные товаропроизводители не успевают выпускать необходимый объем продукции, и поэтому удовлетворение спроса происходит за счет импортной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что рост розничной торговли в Украине в январе 2011 года на более чем 12% был вызван ростом в третьем квартале 2010 года доходов населения на 20,4%.

Учитывая, что оборот розничной торговли в январе 2010 года сократился на 15%, то в начале 2011 года население Украины стало покупать товаров на 27% больше.

При этом Н.АЗАРОВ заметил, что в 2010 году импорт товаров составил около 61 млрд. долл. США, увеличившись на 34%, причем 2/3 импорта составляют товары народного потребления.

«Таким образом, внутренний рынок потребил, по крайней мере, на 40 млрд. долл. импортных товаров. Вместе с этим, депозиты населения в 2010 году выросли на 61 млрд. грн., а с начала 2011 г. – уже на 9 млрд. О чем это говорит? О том, что реальные доходы населения увеличиваются заметными темпами и определяют ситуацию на внутреннем рынке. Не лучшую ситуацию, скажем прямо", - сказал премьер. И добавил: "очевидно, что отечественные товаропроизводители не успевают за спросом, таким образом его удовлетворяет импорт».

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину в 2010 г. вырос до 66 млрд. 180,2 млн. долл. (в 2009 году – 50 млрд. 606,6 млн. долл.), причем импорт товаров составил 60 млрд. 739,9 млн. долл. (в 2009 году – 45 млрд. 433,1 млн. долл.), импорт услуг – 5 млрд. 440,3 млн. долл. (в 2009 году – 5 млрд. 173,5 млн. долл.).

***

Правительство направит часть зерна из Госрезерва на производство массовых сортов хлеба

Кабинет министров намерен выделить часть зерна из Госрезерва на производство массовых сортов хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Для насыщения внутреннего рынка мукой и хлебом массовых сортов, сегодня на заседании мы примем решение о переработке части зерна государственного резерва в муку с последующей реализацией ее пекарским предприятиям», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такой механизм реализации зерна сделает невозможным его перепродажу и обеспечит потребности пекарских предприятий всех регионов Украины мукой по оптимальным ценам. «И стабилизирует ситуацию на потребительском рынке», - добавил Н.АЗАРОВ.

***

Азаров: цены в разных регионах страны изменяются неравномерно

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что в областях Украины продолжается неравномерное изменение цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что, к примеру, в Ивано-Франковской области подсолнечное масло подешевело, во Львовской – цена не изменилась, а в Севастополе масло подорожало.

«Не могут наши региональные рынки так отличаться. Очевидно, что не дорабатывают региональные власти и совсем не работает логистика в сфере продовольствия на уровне государства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он обратил внимание министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА на необходимость создания эффективных логистических схем региональных запасов продовольственных продуктов.

Напомним, Кабинет министров Украины (распоряжение от 9 февраля т.г. №90) поручил ряду председателей областных госадминистраций привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые допустили рост цен на продовольственные товары в 2010 году.

9 февраля т.г. на брифинге Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обратилось к Кабинету министров относительно увольнения заместителей председателей областных госадминистраций по вопросам агропромышленного комплекса в Киевской и Черновицкой областях.

***

Транспорт/Связь

Самолет ВСУ вылетел в Ливию для эвакуации украинских граждан

Сегодня в 7.31 военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил Вооруженных сил Украины вылетел из аэропорта “Борисполь” в столицу Ливии - город Триполи - для эвакуации украинских граждан.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, планируется, что сегодня в 13.00 по киевскому времени самолет с украинскими гражданами на борту отправится в обратном направлении и, как ожидается, прибудет в Киев около 17.00-18 00.

В то же время, как заметили в Минобороны, время возвращения самолета зависит от многих обстоятельств, связанных со сложной ситуацией в Ливии.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, по состоянию на вечер 21 февраля готовность вылететь на Родину подтвердили около 170 граждан Украины, проживающих и работающих в Ливии, а также членов семей сотрудников посольства Украины в Ливии.

***

Пассажирское судоходство по Днепру будет возобновлено - поручение Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время вчерашнего заседания Комитета экономических реформ поручил Министерству инфраструктуры возобновить в текущем году пассажирское судоходство по Днепру, передает корреспондент УНИАН.

Как отметил первый заместитель министра инфраструктуры Константин ЕФИМЕНКО, работы по данному направлению уже ведутся. «Мы обязательно сделаем к Евро-2012. Работы, например, по Каневу, по Киеву, будут начаты в текущем году… Мы работаем сегодня с частными операторами на данном рынке для того, чтобы создать для них все условия», - сказал он.

На вопрос Президента, будут ли туристы в 2011 году по Днепру плавать комфортабельным транспортом, К.ЕФИМЕНКО ответил: «Конечно. Будут обязательно».

***

Завтра в Украине, кроме востока, ожидается небольшой снег

Завтра в Украине, кроме восточной части, ожидается небольшой снег, в западных областях умеренный.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

Температура ночью 11-16° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 19°, днем 5-10° мороза, в южных областях и в Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Крыму мокрый снег, днем с дождем, температура ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киевской области в четверг ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.

УНИАН