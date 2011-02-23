Украина может покинуть демократический лагерь – The Washington Post

Американское издание The Washington Post прогнозирует, что Украина может покинуть лагерь демократических стран.

"К сведению Египта и всех, кого это волнует: демократические революции, даже в случае их успеха, следует отстаивать еще многие годы после того, как ликующие толпы покинут улицы", – говорится в редакционной статье The Washington Post.

"Авторитарные силы могут перегруппироваться и даже воспользоваться демократическими институтами для возвращения к власти. Свободы могут подвергнуться эрозии после возрождения старых привычек. Могут вмешаться коварные соседи", – цитирует издание сайт “ИноПресса”.

Газета ссылается на пример Украины: "Пока внимание Запада приковано к восстаниям на Ближнем Востоке, европейская страна с 50-миллионным населением, имеющая стратегическое положение, может, крадучись, покинуть демократический лагерь". По мнению издания, отступлением Украины командует Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

“Украина стремится к экономическим реформам, но она пошла на большие уступки одному из лидеров России Владимиру ПУТИНУ. Правительство также перешло в наступление на лидеров Помаранчевой революции", говорится в статье. "Журналисты говорят, что свободные СМИ подвергаются натиску властей", – пишет издание.

Администрация Президента США Барака ОБАМЫ не игнорирует эти проблемы, и все же США должны действовать энергично, считает газета. "Один из способов – четкая увязка последующего прогресса экономических отношений с Украиной и улучшение ситуации с правами человека. К этому же следует призвать правительства стран ЕС", – рекомендует издание.