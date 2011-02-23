Курс НБУ на 24.02.11
18:43, 23 февраля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 24.02.11100 USD – 793.2700 (23 февраля – 793.7800)100 EUR – 1089.2390 (23 февраля – 1084.8591)10 RUR – 2.7087 (23 февраля – 2.7105)Учетные курсы банковских металлов на 24.02.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10 Золото-111156.96 (23 февраля-110692.62)961 XAG 10 Серебро-2640.80 (23 февраля-2610.74)962XPT10Платина-143105.91(23 февраля-144706.09)964XPD10Палладий-64572.18 (23 февраля-66439.39)
Официальный курс НБУ на 24.02.11
100 USD – 793.2700 (23 февраля – 793.7800)
100 EUR – 1089.2390 (23 февраля – 1084.8591)
10 RUR – 2.7087 (23 февраля – 2.7105)
Учетные курсы банковских металлов на 24.02.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10 Золото-111156.96 (23 февраля-110692.62)
961 XAG 10 Серебро-2640.80 (23 февраля-2610.74)
962XPT10Платина-143105.91(23 февраля-144706.09)
964XPD10Палладий-64572.18 (23 февраля-66439.39)
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