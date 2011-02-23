Анонс на 24 февраля

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Пресс-конференция на тему: «Ситуация на рынке продовольствия в Украине». В работе примут участие: заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский и аналитик консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

* Расширенное заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений по подготовке к парламентским слушаниям на тему: «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

* Прямая линия газеты «Комсомольская правда» в Украине» при участии вице-премьера Украины Сергея Тигипко .Вопросы: Почему правительство так торопится провести пенсионную реформу? Как заставить работодателя перестать выплачивать зарплату в конвертах? Какие изменения ждет трудовое законодательство? Как вывести Украину из списка самых бедных стран Европы?

* Состоится брифинг секретаря Киеврады Олеся Довгого на тему: «Изменения в бюджет столицы как шаг к усилению социальной защиты киевлян».

* Очередное пленарное заседание VII сессии Киевского городского совета VI созыва.

* Состоится подписание Договора о сотрудничестве и координации действий между Украинским союзом промышленников и предпринимателей, Объединением организаций работодателей Украины и ГНС Украины. Участники: председатель ГНС Украины Виталий Захарченко и президент УСПП Анатолий Кинах. Запланирован подход к прессе председателя ГНС Украины Виталия Захарченко и президента УСПП Анатолия Кинаха.

* Состоится съезд Федерации работодателей Киева «Европейский подход сотрудничества бизнеса и власти». Участники: председатель Совета Федерации работодателей Киева Руслан Демчак; председатель КГГА Александр Попов; председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык; председатель Общего представительского органа стороны работодателей на национальном уровне Дмитрий Фирташ и другие. Будет презентован «Манифест работодателей Украины».

* Состоится экспертный круглый стол на тему: «О целесообразности и главных социально-экономических рисках внедрения пошлины на импорт нефтепродуктов в Украину». Участники: народные депутаты Украины Николай Катеринчук, Андрей Павловский, Михаил Волынец, Александр Гудима, Тарас Стецькив, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр Данилюк, эксперт по вопросам ТЭК Андрей Старостин, председатель профсоюза таксистов Украины Василий Попик, президент «Off-road Adventure Club» Дмитрий Ковалев, эксперт в отрасли АПК Аркадий Корнацкий, председатель Ассоциации грузоперевозчиков г. Киева Руслан Капанадзе.

* Пресс-конференция по поводу проведения в Украине второй ежегодной конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса в Украине 2011». Организатор - Немецкий государственный банк развития KFW при финансовой поддержке Министерства финансов Германии в рамках программы Трансформ. Вопросы: Актуальная экономическая ситуация в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ); Поддержка МСБ со стороны государства и банков; Финансирование МСБ после кризиса и др. Участники: Ганс-Юрген Гаймзет, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ; Михаель Мершель, директор Департамента развития финансового сектора, немецкий банк развития KFW; Хайко Яннерманн, директор KFW бюро в Украине и др.

* Пресс-конференция по случаю презентации первого в Украине экологического общежития. Студенты Национального авиационного университета оборудовали одно из общежитий с учетом «зеленых» правил. Участники: Ирина Матвеева, зам.директора по учебно-воспитательной работе Института экологической безопасности НАУ, Ирина Оксенюк, председатель Союза студенческих организаций НАУ, Сергей Разметаев, зам.председателя Всеукраинской экологической лиги, Каша Сальцова, лидер музыкальной группы «Крихітка».

* Состоится конференция «Собора гражданского согласия» на тему: «Годовщина президентства Виктора Януковича: успехи и ожидания». Участники: первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины А.Клюев, министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Д.Табачник, советник премьер-министра Украины Н.Азарова А.Толстоухов, народные депутаты Украины: А.Голуб, В.Коновалюк, В.Лукьянов, М.Луцкий, политологи, общественные деятели, эксперты. Организаторы: Российско-Украинский Информационный Центр, Центр системного анализа и прогнозирования.

* В Симферополе министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский и председатель Совета министров Автономной Республики Крым Василий Джарты торжественно откроют первый объект, на котором был реализован проект по сокращению выбросов парниковых газов в рамках контракта с Японией по продаже углеродных единиц (парниковых квот).

* В Одессе состоится официальная церемония приема самого современного уникального буксира усиленного ледокольного класса с морской противопожарной установкой «Евгений Яковцев». Организатор - ГП «МТП «Южный». После официальной церемонии состоится пресс-конференция при участии председателя Государственной службы морского и речного транспорта Сергея Крыжановского, зам.председателя ОГА Людмилы Вараввы и начальника ГП «МТП «Южный» Александра Лагоши.

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