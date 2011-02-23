Главное на 23 февраля (вечер)

Финансы

Суд удовлетворил апелляцию Национального банка Украины по поводу постановления №273.

Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации украинских банков (АУБ), переданном УНИАН.

«22 февраля 2011 года Киевский апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального банка Украины и упразднил постановление Окружного административного суда Киева от 7 декабря 2010 года, сохранив в силе постановление №273 Национального банка Украины», – говорится в пресс-релизе.

В сообщении указывается, что, по словам участников процесса, заседание суда прошло с нарушениями действующего законодательства.

Президент АУБ Александр СУГОНЯКО уверен, что в рамках недавно принятых норм в банковском законодательстве, постановление НБУ №273 должно быть изменено, но для этого необходимо время. По его словам, проблематичным для банков остается п.6 постановления, которым НБУ запрещает банкам с меньшим размером регулятивного капитала привлекать дополнительные вклады (депозиты) от физических лиц.

«После получения полного текста решения Киевского апелляционного административного суда и выучив все аспекты дела, Ассоциация украинских банков и банки будут определяться относительно обжалования его в высшей инстанции», – говорится в сообщении.

В Киеве 19 февраля в собственной квартире (Шевченковский район) был найден убитым заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений, член-корреспондент НАН Украины Валерий Новицкий.

Об этом УНИАН сообщил директор Института мировой экономики и международных отношений Юрий ПАХОМОВ.

"У него нашли 20 ножевых ранений, то есть, над ним издевались перед тем, как убить", - отметил он.

В столичной милиции подтвердили факт убийства В. Новицкого, а также то, что он получил около 20 ножевых ранений в грудь. Кроме того, с целью скрыть факт преступления злоумышленники подожгли квартиру убитого. Впрочем, подразделение пожарной охраны, которое быстро прибыло по вызову, затушив пламя, выявил тело убитого.

В милиции также сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства (ст. 115 Криминального кодекса Украины). По версии следствия, причиной может быть бытовой конфликт.

Кабинет Министров Украины утвердил порядок выплат увеличенных размеров помощи при рождении детей.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего постановления на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, после вступления в силу этого постановления в Украине начнутся выплаты помощи при рождении детей в соответствии с новым порядком.

По информации С.ТИГИПКО, с 1 января объем выплат за рождение первого ребенка эквивалентен 22 прожиточным минимумам, что на начало года соответствует 17,952 тыс. грн. Объем разовой выплаты сразу после рождения – 7,344 грн., размер ежемесячных выплат в течение года – 884 грн.

Выплата при рождении второго ребенка эквивалентна 45 прожиточных минимумов, общая сумма – 36,72 тыс. грн., разовая выплата после рождения – 7,344 тыс. грн., ежемесячно в течение двух лет будет выплачиваться 1,224 тыс. грн.

При рождении третьего и последующих детей объем выплат будет эквивалентен 90 прожиточным минимумам, или 73,44 тыс. грн. на начало года. Разовая выплата после рождения составит 7,344 тыс. грн., затем в течение трех лет ежемесячно будет выплачиваться 1,836 тыс. грн.

Первый вице-премьер-министр – министр экономической политики и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ 2-3 марта в Брюсселе проведет переговоры с профильными еврокомиссарами по вопросу подготовки соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил журналистам, что об этом Николай АЗАРОВ сказал сегодня в ходе встречи с депутатом Европарламента Мареком СИВЕЦОМ.

В.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что Н.АЗАРОВ дал первому вице-премьеру соответствующие поручения с тем, чтобы он донес позицию Украины в отношении зоны свободной торговли, которую планируется установить между ЕС и Украиной.

«Ему (А.КЛЮЕВУ – УНИАН) поручено довести позицию Украины в переговорах по подготовке соглашения о зоне свободной торговли», - сказал ЛУКЬЯНЕНКО.

Вместе с этим, как передает корреспондент УНИАН, в начале встречи с М.СИВЕЦОМ Н.АЗАРОВ в очередной раз подчеркнул, что Украину категорически не устраивает крайне малый объем квот, предлагаемых Евросоюзом для экспорта украинской аграрной продукции, а также до сих пор не согласован вопрос о транспортных перевозках. Н.АЗАРОВ отметил, что эти вопросы для Украины гораздо серьезней и принципиальней, чем запрет на использование географических названий.

Строительство

Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» с учетом предложений Президента Украины предусматривает запрет на утверждение градостроительной документации без предварительного проведения общественных слушаний.

Об этом заявил, комментируя данный закон, руководитель Западноукраинского филиала адвокатского объединения Arzinger Маркиян МАЛЬСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе объединения.

По его словам, изменения в основном касаются увеличения роли общественности при утверждении градостроительной документации. В частности, согласно ч. 1 ст. 21 закона, на общественные слушания выносятся не только проекты генеральных планов населенных пунктов, но и планы зонирования территорий, и детальные планы территорий.

Кроме того, согласующая комиссия, которая будет решать спорные вопросы в процессе общественных слушаний, должна состоять не менее чем из 50% представителей общественности, что в результате должно исключить любое давление со стороны государственных органов или органов местного самоуправления при решении этих вопросов.

Реализация прав граждан на участие в общественных слушаниях осуществляется через обязанность органов местного самоуправления обнародовать вышеупомянутые проекты не позднее чем в месячный срок. Определение конкретных сроков для организации предварительных слушаний должно дисциплинировать местные советы в вопросе привлечения общественности, считает юрист.

Законом предусмотрен механизм реализации гражданами своих прав влиять на содержание проектов градостроительной документации. При этом реализация таких прав требует не только активной гражданской позиции, но и наличия определенных знаний в сфере градостроения, государственных строительных норм и т.п., поскольку предложения граждан к проектам градостроительной документации должны быть обоснованы согласно соответствующим законодательным и нормативно-правым актам, государственным строительным нормам, стандартам и правилам.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует привлечь кредит в размере 100 млн. долл. у Всемирного банка на финансирование инфраструктурных проектов в рамках Национального проекта «Чистый город», в частности, на строительство мусороперерабатывающих заводов в 10 городах Украины.

Как указывается в сообщении на сайте министерства, об этом шла речь в ходе встречи первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрия ХИВРИЧА с представителями Всемирного банка.

По данным министерства, на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация для реализации проекта «Чистый город» в городах Вознесенск (45 млн. грн.), Тернополь (24 млн. грн.), Черновцы (60 млн. грн.) и Ивано-Франковск (34 млн. грн.). Отбор остальных шести городов продолжается.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что правительство Украины заинтересовано в получении дополнительного финансирования со стороны Всемирного банка для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотвода (200 млн. долл.) и в сфере теплоснабжения (200 млн. долл.).

(УНИАН)