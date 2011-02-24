В Николаеве зафиксирована тропическая малярия

Территориальный Центр экстренной медицины в Николаевской области зафиксировал рецидив тропической малярии у двух членов экипажа сухогруза «Отрада», который с 6 февраля находился в Республике Нигерия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Пострадавшие, жители Одессы и Одесской области, от госпитализации отказались. В настоящее время они находятся на судне под надзором санитарно-карантинного отдела Днепробугского морского порта.

По данным МЧС, за последний месяц это второй случай заболевания: 2 февраля в Николаеве с рецидивом тропической малярии был госпитализирован мужчина, который накануне ездил в командировку во Вьетнам.