ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «В 2011 году Украина вернула кредиторам 7,3 млрд. грн.», в котором пишет – в январе-феврале этого года на погашение и обслуживание государственного долга было израсходовано 7,3 млрд. грн. Пятая часть этих средств пошла на процентные выплаты…

http://delo.ua/finance/v-2011-godu-ukraina-vernula-kr-152790/

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Также «Дело» подает материал «Ливия помешала Ощадбанку продать еврооблигации», в котором пишет - Ощадбанк Украины решил повременить с выпуском дебютных пятилетних евробондов. Причина – рост волатильности на международных долговых рынках из-за политической напряженности в Ливии…

http://delo.ua/finance/livija-pomeshala-oschadbanku-proda-152781/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Банкам создали проблему выживания» пишет – Ассоциации украинских банков (АУБ) не удалось отстоять право мелких банков избежать обязательной докапитализации. До конца года почти 70 банкам придется увеличить регулятивный капитал до 120 млн. грн. Банкиры говорят, что большинство мелких кредитных учреждений уже находятся в процессе наращивания уставного фонда или решают проблему "схемным путем". В критической ситуации могут оказаться порядка 10 банков, которых НБУ своим постановлением подталкивает к быстрой продаже…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590723

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Таможенники идут в обход» пишет – депутаты Партии регионов и Компартии предложили изменить Таможенный кодекс с целью значительного расширения полномочий Гостаможни. Предложено предоставить таможенникам право проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, определения графика проверок и перечня документов, необходимых для подтверждения таможенной стоимости товаров. Впрочем, принять законопроект будет непросто, поскольку у него уже появились противники в парламентской коалиции…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590713

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Nemiroff останавливает продажу» пишет – водочная компания Nemiroff пока не продается. Вчера собственники 75% акций компании заявили, что 21 февраля на собрании директоров управляющей структуры холдинга было решено выйти из процесса продажи минимум на два-три года. На этом же заседании принято решение поменять оперативный менеджмент. Президенту Nemiroff Александру Глусю было предложено отойти от оперативного управления и передать его менеджеру, не являющемуся акционером…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590721

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«Экономические известия» в публикации «Фискалы заработают по-новому» пишут - в первом полугодии в налоговое законодательство будут внесены существенные правки. В первую очередь изменения коснутся процедуры администрирования налогов и упрощенной системы налогообложения. Но до момента внесения изменений стоит ожидать различных спорных трактовок налоговиками норм нынешнего Налогового кодекса…

http://finance.eizvestia.com/full/fiskaly-zarabotayut-po-novomu

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«Экономические известия» в публикации «Ливийское эхо» пишут - падение режима Каддафи угрожает Украине сокращением присутствия на рынках этой страны. Вернуть позиции, упущенные в мирной Ливии, будет еще сложнее…

http://state.eizvestia.com/full/livijskoe-eho

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Также «Экономические известия» в публикации «Литва интересуется Херсоном» пишут - Литва заинтересована в продлении маршрута контейнерного поезда «Викинг» за счет Херсонского порта. Это расширит участие Украины в данном международном проекте и может закрепить за Херсоном статус нового контейнерного узла…

http://markets.eizvestia.com/full/litva-interesuetsya-hersonom

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«Газета по-киевски» в публикации «Центр уродуют высотками, полумертвые промзоны – без внимания» пишет - пока застройщики уродуют центр Киева, гигантские территории полумертвых промзон остаются почти без внимания и завалены металлоломом…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/24/005150.html

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«Сегодня» в публикации «В Крыму в несколько раз подешевело жилье» пишет – кроме обвала цен, за прошедший год в АРК существенно сократилось количество агентств по продаже жилья…

http://www.segodnya.ua/news/14225934.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Война» за депозитарий - государство или услышит, или победит...» пишет – Кабмин решил создать центральный депозитарий та базе Нацдепозитария и депозитария НБУ, обойдя Всеукраинский депозитарий ценных бумаг. На защиту ВДЦБ встали участники рынка, Всемирный банк и ряд международных финучреждений. Цена вопроса - кто получит доступ к учету прав собственности и информации о договорах по ценным бумагам...

http://economics.unian.net/rus/detail/79047

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Закрыто на спецрейс» пишет – в связи с ремонтом в московском аэропорту «Внуково» первые лица государства – президент и премьер - 2,5 месяца будут летать из «Шереметьево», что чревато задержками для пассажиров и снижением доходов для авиакомпаний…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255560/zakryto_na_specrejs

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Также «Ведомости» в публикации «Плата за беду» пишут – в России собственники зданий будут нести обязательную материальную ответственность перед пострадавшими: государство учло уроки «Хромой лошади» и «Трансвааль-парка»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255561/plata_za_bedu

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Издание «Известия» в публикации «Все операторы будут наказаны» пишет – на 38 миллионов рублей оштрафовала Федеральная антимонопольная служба РФ операторов "Вымпелком", МТС и "Мегафон" за высокие тарифы на роуминг в России и на территории СНГ. Это не та сумма, которая заставит компании одуматься, предупреждают эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3152061/

(УНИАН)