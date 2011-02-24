Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не исключил, что сегодня будет на заседании Киевсовета, которое назначено на 14.00.

Как сообщают «Подробности», об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал вчера после встречи с оппозиционными депутатами Киевсовета.

«Вполне вероятно, что я завтра буду на сессии», - сказал мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял депутатов фракции Виталия КЛИЧКА «УДАР» в своем кабинете в мэрии.

Вчера депутатам от оппозиции, пытались разыскать Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО еще на прошлой неделе, удалось пообщаться с мэром и услышать ответы на интересующие их вопросы, в частности, «почему избранник киевлян вот уже почти год не исполняет свои обязанности: не посещает заседания Киевсовета, не принимает граждан и не руководит городом».

В ответ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Все, что я делаю, соответствует закону и регламенту Киевсовета, по которому сессию может вести мой заместитель – секретарь Киевсовета».

В переданной УНИАН информации пресс-службы Киевсовета вчера сообщалось об этой встрече коротко. В частности, отмечалось, что мэр обсудил с депутатами проблемы городского хозяйства и местного самоуправления.

«Мы обсудили с депутатами вопросы местного самоуправления, изменения в бюджет столицы, проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве», - цитировала пресс-служба слова городского председателя.

В свою очередь пресс-служба «УДАРа» сообщила, что депутаты фракции призвали Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО подать в отставку, и не оставляют намерений судиться с ним.

Оппозиционеры остались не довольны итогами встречи с мэром Киева, поскольку, по их информации, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не был настроен на конструктивное обсуждение проблем столицы и выполнение им своей служебных обязанностей.

«Конечно, то, что после долгих поисков и привлечения СМИ мы все же заставили мэра появиться на рабочем месте, уже само по себе плюс. Мы пошли на встречу, поскольку обеспокоены бездействием власти, которая не хочет решать актуальные проблемы столицы. Однако конструктивного разговора не получилось - ЧЕРНОВЕЦКИЙ не был настроен на диалог, сообщил, что не собирается писать заявление об отставке, не позволит провести досрочные выборы в столице и сам будет решать, когда ходить на работу и какие именно полномочия выполнять», - рассказала заместитель председателя фракции «УДАР» Наталья НОВАК после встречи.

По ее информации, в ответ на такие слова мэру зачитали 141 статью Конституции Украины, которая четко указывает, что именно мэр должен вести заседания городского совета.

«Мы четко заявили Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ - либо он начинает выполнять свои полномочия, либо должен написать заявление и уйти в отставку. Тогда киевляне смогут выбрать себе нового мэра, который будет работать на благо города. В ответ на это мэр обещал «подумать», - скала Н.НОВАК.

Она высказала надежду, что после этого разговора мэр будет хотя бы вести заседания Киевсовета.

«Но намерения нашей фракции не изменились - на следующей неделе мы подадим в суд за невыполнение мэром своих обязанностей и за превышение полномочий секретарем Киевсовета», - утверждает представитель фракции.

Она убеждена, что ситуация, которая сложилась в столице, требует незамедлительного решения. «Сегодня власть делает вид, что мэр якобы работает, хотя сам он даже не пытается создавать видимость работы. Но многих такая ситуация устраивает, так как отдельным политическим силам не выгодно проведение досрочных выборов в Киеве. Но в этом вопросе главной должна быть буква закона, а не политическая целесообразность», - подчеркнула Н.НОВАК.