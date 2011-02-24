Кабмин образовал рабочую группу по защите украинцев в Северной Африке и на Ближнем Востоке

Кабинет министров Украины образовал рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с защитой интересов граждан Украины, которые находятся на территории государств Северной Африки и Ближнего Востока.

Соответствующее распоряжение от 21 февраля № 140 размещено на Правительственном портале.

Рабочая группа образована в связи с обострением общей ситуации безопасности в государствах Северной Африки и Ближнего Востока и с целью координации действий центральных органов исполнительной власти по осуществлению в 2011 году мер по обеспечению защиты интересов граждан Украины, которые в настоящее время находятся на территории указанных государств. Возглавил рабочую группу первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Согласно документу, председателю рабочей группы поручено утвердить ее персональный состав и в случае необходимости вносить в него изменения, привлекать к деятельности рабочей группы в установленном порядке работников центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями) и обеспечить получение в случае необходимости от государственных органов, предприятий учреждений и организаций документов и материалов, необходимых для деятельности рабочей группы.

Кроме того, рабочей группе необходимо информировать еженедельно до 1 апреля 2011 года Кабинет министров Украины о результатах ее деятельности.

В состав рабочей группы вошли министр иностранных дел (первый заместитель председателя рабочей группы), министр чрезвычайных ситуаций (заместитель председателя рабочей группы), первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель министра инфраструктуры, первый заместитель министра культуры, первый заместитель министра обороны, первый заместитель главы Администрации Госпогранслужбы, первый заместитель председателя Гостаможслужбы, первый заместитель председателя Службы внешней разведки, директор Департамента внешнеэкономических связей и двусторонних комиссий Секретариата Кабинета министров Украины

Также этим распоряжением признано утратившим действие распоряжение Кабинета министров Украины от 2 февраля в 2011 г. № 83 “Об образовании оперативного штаба по решению вопросов, связанных с пребыванием граждан Украины на территории Арабской Республики Египет”.