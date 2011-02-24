Правозащитники: при Януковиче началось свертывание социально-экономических прав и свобод

Украинские правозащитники констатируют свертывание социально-экономических прав и свобод в Украине с приходом к власти команды Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве представители Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений ЗАХАРОВ, Владимир ЯВОРСКИЙ и Аркадий БУЩЕНКО, комментируя доклад более 40 украинских правозащитных организаций «Права человека в Украине – 2009-2010».

«Действия органов власти на протяжении 2010 года свидетельствуют не о намерениях изменить ситуацию к лучшему, а о свертывании даже тех положительных процессов, которые были, и появлении новых тенденций нарушения прав человека и проявлений неуважения к ним», - сказал Е.ЗАХАРОВ, отметив при этом, что от власти нет почти никакой реакции на обращения общественности, протесты против незаконных действий – «она просто их игнорирует».

В свою очередь В.ЯВОРСКИЙ сказал: «Мы можем констатировать, что Украина развернулась и начала движение в противоположную сторону – путем уменьшения социально-экономических прав человека».

Также А.БУЩЕНКО отметил, что в течение последнего года появилась новая тенденция со стороны милиции – месть.

«Милиция показывает – не нужно жаловаться на нас, показывать плохое в работе», - сказал он, отметив, что, по данным социологических исследований, в прошлом году от незаконных действий милиции пострадали, по разным оценкам, от 780 тыс. до 790 тыс. чел., в то время как в 2009 году эта цифра составляла 604 тыс.

В контексте этого В.ЯВОРСКИЙ отметил, что создается впечатление, что правоохранительные органы “получили определенное разрешение на применение неразрешенных методов. Это является признаком перехода от демократического к тоталитарному обществу».

В то же время, по мнению правозащитников, к политическим преследованиям можно отнести уголовные дела, возбужденные против участников налогового Майдана, членов “Тризуба” и ВО «Свобода», бывших высокопоставленных должностных лиц Юрия ЛУЦЕНКО и Евгения КОРНИЙЧУКА.

«Практически всех общественных активистов, кто получил админнаказание за «нарушение порядка организации мирного собрания», можно априори считать жертвами политических преследований», - констатируют правозащитники.